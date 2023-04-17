Кубок Гагарина. Финал. «Ак Барс» против ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Теги Ак Барс ЦСКА результаты КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Ак Барс» примет ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Кубок Гагарина

Финал

Ак Барс – ЦСКА
Дата проведения
17 апреля, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Гагарина

26 комментариев

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Сергей Жарковский
АК барс красивой победы!
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Игорь Иванов
Тяжёлый путь прошла команда Череповец нас помотал и паровоз нас сбить пытался,но клуб армейский устоял. Про Ска мы говорить не будем,их можно только пожалеть,осталось нам совсем не много Казань взять, кубком овладеть.
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KSA1985
Ответ Stepan Alexandrovich
Почему начинают в Казани? По сезону ведь цска выше в турнирке оказался, у них должно быть преимущество площадки, разве нет? Кто объяснит?
Заняли первое место на востоке
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barsik94
Вперёд, Ак Барс!
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Seventh
Вперёд АК барс!
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Влад Кабалов
Что же, начинается самое интересное, силы примерно равны, решать будут нюансы. Но, не являясь болельщиком ЦСКА или АкБарса, рискну предположить, что у ЦСКА шансов побольше. Команда, несмотря на две 7-ми матчевые серии выглядела со СКА убедительно. А вот Ак Барс, несмотря на 4-1 в серии с Омском в каждом матче, за исключением 4-го имел провалы, которые 3 раза из четырех удалось компенсировать. Армейцы такого могут и не дать сделать. В любом случае, за красивый хоккей!
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KRAN
Ответ Стэн Смит
Кубок Татарина будет у Ак Барса.
Он и так каждый год у них, даром что только с Нефтехимиком за него надо бороться. А вот кому Кубок Гагарина достанется будем посмотреть.
+1
-1
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dimitrii36
Ответ Илья Муромцев
Наконец -то) Дождались...! За родной- Белый Барс конечно!✊ Удачи парни!!!☝️ Цска соперник достойный... Но нужно Побеждать!✌💪
так финал же, только достойные соперники, кила отвалилась чуть раньше
0
-1
-1
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Илья Муромцев
Наконец -то) Дождались...!
За родной- Белый Барс конечно!✊
Удачи парни!!!☝️
Цска соперник достойный...
Но нужно Побеждать!✌💪
+6
0
+6
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АК БАРС АЛГА
Ак Барс желаю удачи красивой игры и победы . Остался один шаг до кубка и надо красиво сыграть строго чтоб ЦСКА не смогли нам забивать . И самое главное без травм ребята
+4
-1
+3
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Игорь Иванов
Армейцам сил, терпения и удачи!!!
+2
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-2
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Гражданин, товарищ, барин!!!
Ак Барс, победы и удачи!!!!
+4
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***** SLAVA
Ак БаРРРс!
+5
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dimitrii36
барсикам удачи, не посмотрю, работаю, но духом я с Вами
+3
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guizzy
Сегодня однозначно за соседей из Казани!
+5
-3
+2
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сервисник
Ответ Сергей Бакин
цска докажет что барсик отскочил за счёт судей
Хватит уже плакать) Я уж надеялся, что после вашего вылета ветка очистится, а тут опять хнык-хнык
+8
-3
+5
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Олег
Ответ Stepan Alexandrovich
Почему начинают в Казани? По сезону ведь цска выше в турнирке оказался, у них должно быть преимущество площадки, разве нет? Кто объяснит?
Акбарс выиграл Восток. Поэтому
вот так...
+4
-1
+3
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Сергей Бакин
Ответ Stepan Alexandrovich
Почему начинают в Казани? По сезону ведь цска выше в турнирке оказался, у них должно быть преимущество площадки, разве нет? Кто объяснит?
на востоке первые акбарс !! поэтому они начинают. так это и лучше, дома барсик проиграет и выезд тоже. 0:4 в серии. татары слишком много судей купило
+2
-10
-8
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Lahtenpohia
ЦСКА в серии со СКА выглядили настолько монолитно и уверенно. Против них надо активно играть а Билл так не умеет.
+3
-4
-1
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Сергей Бакин
цска докажет что барсик отскочил за счёт судей
+5
-10
-5
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Stepan Alexandrovich
Почему начинают в Казани? По сезону ведь цска выше в турнирке оказался, у них должно быть преимущество площадки, разве нет? Кто объяснит?
0
-5
-5
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Руслан Х
Победы Ак Барсу!✊🏻
+8
-4
+4
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Стэн Смит
Кубок Татарина будет у Ак Барса.
+10
-6
+4
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Олег
Барсам удачи,за красивую игру. Главное без травм.
+14
-5
+9
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Гражданин 1975.
Ак Барс, Ак Барс, Ак Барс и ещё разок Ак Барс!!!!
+16
-8
+8
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