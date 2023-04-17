Кубок Гагарина. Финал. «Ак Барс» против ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Ак Барс» примет ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Финал
- Дата проведения
- 17 апреля, 19.30, «Татнефть-Арена»
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
За родной- Белый Барс конечно!✊
Удачи парни!!!☝️
Цска соперник достойный...
Но нужно Побеждать!✌💪
вот так...