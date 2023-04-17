Кубок Гагарина. Финал. «Ак Барс» против ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Ак Барс» примет ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Финал

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Гагарина