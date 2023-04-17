Даниил Квят о замене на Ферстаппена в 2016-м: «Удар в спину. Я чувствовал, что меня предали»
Даниил Квят высказался о понижении в «Торо Россо» в 2016 году.
Гонщика «Ред Булл» отправили в младшую команду после неудачного Гран-при России, хотя перед домашним этапом Квят завоевал подиум в Китае. Место Даниила занял будущий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен.
«В тот момент я действительно чувствовал, что меня предали. Это был удар в спину. Такова жизнь – иногда получаешь удар в спину, это нормально.
Теперь все в прошлом. Я успешно перезапустил гоночную карьеру, и часть меня, разумеется, благодарна «Ред Булл». Другая же часть до сих пор весьма недовольна», – поделился мыслями Квят в подкасте Track Limits.
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По сути, Квят стал тогда заложником обстоятельств, так то, он был вполне уровень для Ред Булл. А вот то, что он не справился с этим ударом - это уже его проблема. Но тут он и позже показал, что с несправедливостью он не может нормально справиться психологически - подняли в Ред Булл слабого, на фоне Квята, Албона и Даня сразу протух снова.
А квят который разгромно слил сайнсу и гасли стал бы😂😂.
И слава богу пока только бьют...
Понятно, что Ферстапен - это очередная PR кампания Ф-1 и очередной проект "шумахер". Квят лишь пешка, разменная фигура в этой кампании. Не повезло оказаться не в том месте не в то время. Ф-1 - жестокий шоу-бизнес, в котором спорт лишь одная из составляющая.