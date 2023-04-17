Даниил Квят о замене на Ферстаппена в 2016-м: «Удар в спину. Я чувствовал, что меня предали»

Теги Гран-при Китая Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гран-при России Даниил Квят Макс Ферстаппен Авто

Даниил Квят высказался о понижении в «Торо Россо» в 2016 году.

Гонщика «Ред Булл» отправили в младшую команду после неудачного Гран-при России, хотя перед домашним этапом Квят завоевал подиум в Китае. Место Даниила занял будущий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен.

«В тот момент я действительно чувствовал, что меня предали. Это был удар в спину. Такова жизнь – иногда получаешь удар в спину, это нормально.

Теперь все в прошлом. Я успешно перезапустил гоночную карьеру, и часть меня, разумеется, благодарна «Ред Булл». Другая же часть до сих пор весьма недовольна», – поделился мыслями Квят в подкасте Track Limits.

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44 комментария

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Антон Прокопчук
Ответ Николай Дудочкин
Ну да, когда кучу крашей замяли и штрафы не лупили за атаки, за которых Квята сожрали бы с потрохами. Квята за две аварии выкинули из команды - такого не было никогда просто
ключевой момент это скорость, по сравнению с Риком Квят был вообще мертвый, Макс пришел и доказал, что он очень быстр
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RusSt
Ответ Geny
и что? мерсы сошли
ну к тому что подиум не такое уж и большое достижение учитывая что макс первой же гонкой его повторил
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d_kdc
Ответ Николай Дудочкин
Ну да, когда кучу крашей замяли и штрафы не лупили за атаки, за которых Квята сожрали бы с потрохами. Квята за две аварии выкинули из команды - такого не было никогда просто
За одну. Ну или Марко странноват, спрашивать за аварию, когда в итоге пилот на подиум заехал.
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d_kdc
Да, увольнение в начале сезона было безумным. Ну и совершенно неочевидно было, что понижать нужно Квята, а не Риккардо, раз уж в самом начале сезона папе невероятного таланта (про невероятный талант не стёб, а объективный факт) стало тесно в Торро Россо.

По сути, Квят стал тогда заложником обстоятельств, так то, он был вполне уровень для Ред Булл. А вот то, что он не справился с этим ударом - это уже его проблема. Но тут он и позже показал, что с несправедливостью он не может нормально справиться психологически - подняли в Ред Булл слабого, на фоне Квята, Албона и Даня сразу протух снова.
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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ Николай Дудочкин
Ну да, когда кучу крашей замяли и штрафы не лупили за атаки, за которых Квята сожрали бы с потрохами. Квята за две аварии выкинули из команды - такого не было никогда просто
за две аварии в критические моменты и регулярный недобор очков на фоне прекрасных выступлений Макса в Торо Россо.
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Волька-ибн-Алёша
САМ СЕБЕ ТИШИНА
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Денис Андреев
Ответ гилберт
Келли тоже так считает.
За ферзем потом Цунода донашивать будет)
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Brigande
Ну тогда надо бы вспомнить историю с Вернем , который после совместного сезона показал , что больше достоин места в РБ и тем не менее взяли Квята . Тогда претензий не было и к справедливости Даниил не взывал)
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LeChat Ostrowski
чисто с человеческой точки зрения определённо тот этап был мегасложным для Даниила (да для любого мужчины был бы) - машина, женщина, ребёнок.. так что реально молодец, что не сломался совсем, а через любимое дело остался на плаву и дорос до заводской команды Ламбо ! Респект 💪🏻
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Geny
Ответ RusSt
Макс если что выиграл первую же гонку после замены. Да после аварии мерседесов, но без нее был бы на том же подиуме в первой же гонке
и что? мерсы сошли
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Фанат спорта01
Ответ Ларль Шеклер
ничего личного, просто бизнес. ушёл бы в Феррари, стал бы чемпионом в 19:)
Тут Алонсо,Феттель не смогли стать чемпионами,Леклера скорее всего ждёт та же участь.
А квят который разгромно слил сайнсу и гасли стал бы😂😂.
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RusSt
То что Макса подняли в рб это понятно, он действительно был быстр и талантлив. Но почему например поменяли на квята а не дэна которого Квят обошел по очкам
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RusSt
Ответ Geny
так бездарно что на подиум приехал?
Макс если что выиграл первую же гонку после замены. Да после аварии мерседесов, но без нее был бы на том же подиуме в первой же гонке
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BeastI666I
ооооооо неееет! удар в спину! может быть дело в том, что он русский?! это русофобия!!! опят ьв спину... почему вргаи всегда у нас за спиной?!
И слава богу пока только бьют...
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Al561
Ну Квят действительно косячил, а Макс был потенциальным чемпионом, так что все верно было сделано.
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Geny
Ответ Евгений Савин
как не крути Макс тут вообще не рипчем а виноват только сам Квят который абсолютно бездарно пилотировал за что и был отправлен в Альфа таури а потом и дальше. Решение было абсолютно правильным как показало время . Макс великий гонщик а Квят даже не серидняк. Просрать такой шанс так бездарно вот о чем должен жалеть Квят
так бездарно что на подиум приехал?
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Geny
Ответ All Hayg
Смешно - кто Макс и кто Квят , даже сравнивать , если кто в больной голове вздумает , что может поставить на весы , перестанет пороть чушь , время всё раставило по своим местам , кто чего достиг , в спорте другого нет - кто , где и главное чем сейчас занят , Макс становится ( надеемся трёхкратным ) Квят , где то на симуляторе или где ? Но это даже и не важно для Ф1 .........
надеемся что не станет трёхкратным
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_abc_
Ответ ROBINZON
Что ты плетёшь - валил гонки,постоянные аварии,мешал другим-штрафы. Ты на своём месте - просто борись.не опускай руки.
Э-э-э... Ничего, что Ферстапен сам постоянно мешал другим? Ему спускали с рук то, за что других лицензии бы лишили.

Понятно, что Ферстапен - это очередная PR кампания Ф-1 и очередной проект "шумахер". Квят лишь пешка, разменная фигура в этой кампании. Не повезло оказаться не в том месте не в то время. Ф-1 - жестокий шоу-бизнес, в котором спорт лишь одная из составляющая.
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All Hayg
Смешно - кто Макс и кто Квят , даже сравнивать , если кто в больной голове вздумает , что может поставить на весы , перестанет пороть чушь , время всё раставило по своим местам , кто чего достиг , в спорте другого нет - кто , где и главное чем сейчас занят , Макс становится ( надеемся трёхкратным ) Квят , где то на симуляторе или где ? Но это даже и не важно для Ф1 .........
+5
-3
+2
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Евгений Савин
как не крути Макс тут вообще не рипчем а виноват только сам Квят который абсолютно бездарно пилотировал за что и был отправлен в Альфа таури а потом и дальше. Решение было абсолютно правильным как показало время . Макс великий гонщик а Квят даже не серидняк. Просрать такой шанс так бездарно вот о чем должен жалеть Квят
+10
-10
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Николай Дудочкин
Ответ maks44
Ферстапен потом весьма наглядно показал почему это тогда произошло.
Ну да, когда кучу крашей замяли и штрафы не лупили за атаки, за которых Квята сожрали бы с потрохами. Квята за две аварии выкинули из команды - такого не было никогда просто
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KirGre
Может он про Келли Пике имел ввиду, а вы тут на него , что оправдано
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BeastI666I
Ответ out_nma
Комментарий удален модератором
ты банчишь что-ли?
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BeastI666I
Ответ Mortimer1
Типичный укр в треде
он русский... вообще-то. потрудился бы сначала почитать. хейтер!
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-5
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гилберт
Получить удар в спину, это говорит нормально. Главное не получить удар чуть ниже спины.
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