Даниил Квят о замене на Ферстаппена в 2016-м: «Удар в спину. Я чувствовал, что меня предали»

Даниил Квят высказался о понижении в «Торо Россо» в 2016 году.

Гонщика «Ред Булл» отправили в младшую команду после неудачного , хотя перед домашним этапом Квят завоевал подиум в . Место Даниила занял будущий чемпион «Формулы-1» .

«В тот момент я действительно чувствовал, что меня предали. Это был удар в спину. Такова жизнь – иногда получаешь удар в спину, это нормально.

Теперь все в прошлом. Я успешно перезапустил гоночную карьеру, и часть меня, разумеется, благодарна « ». Другая же часть до сих пор весьма недовольна», – поделился мыслями Квят в подкасте Track Limits.

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