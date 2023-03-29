МОК возвращает Россию, но с кучей ограничений, «Зенит» раздавал и будет раздавать билеты, испанец Пеп Клотет возглавил «Торпедо», появилось видео конфликта Месси и Вегорста и другие новости

1. МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, но с тонной требований и ограничений. Также МОК оставляет за собой право решать вопрос о допуске россиян к участию в Олимпиаде-2024. Международным федерациям рекомендовано создавать комиссии, которые рассмотрят действия российских спортсменов.

Федерации и организаторы турниров должны следить, чтобы болельщики не приносили на трибуны флаги России и Беларуси. Российским спортсменам не разрешат использовать национальную символику, в том числе в соцсетях.

Томас Бах заявил, что никаких соревнований под эгидой международных федераций не должно проводиться в России и Беларуси. Глава ОКР Станислав Поздняков назвал условия МОК «фарсом и нарушением прав человека». В то же время он считает, что МОК данным решением признал ошибочность своих действий.

Елена Вяльбе категорически против выступлений в нейтральном статусе, Василий Уткин считает, что МОК таким образом предлагает российским спортсменам сменить гражданство. Впрочем, негодуют не только у нас – премьер-министр Польши заявил, что решение МОК – «предательство истинного духа спорта».

Похоже, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты. Нужно ли соглашаться на такие условия?

2. «Раздавали, раздаем и будем раздавать» – вот так дерзко «Зенит» прокомментировал распространение бесплатных билетов на матчи. 100 билетов сам клуб разыграет на игру против «Спартака». Зарема Салихова считает, что «Зенит» такими темпами однажды и «в накручивании подписчиков» признается.

3. «Торпедо» нашло нового тренера – им стал испанец Пеп Клотет. Александр Мостовой считает, что клуб позвал какого-то ноунейма – в Европе команды так не обдурить. Борис Игнатьев тоже грустит: «В очередной раз припадаем на колено перед иностранцами».

4. Появилось видео конфликта Месси и Вегорста: Лео отказался пожать Вауту руку после игры и прошел мимо.

Впрочем, вряд ли это заботило Лео накануне: КОНМЕБОЛ организовала праздничное мероприятие в честь победы Аргентины на ЧМ, на котором показали статую Месси в натуральную величину. Также Лионель получил «посох футбола» как атрибут лучшего игрока мира от главы КОНМЕБОЛ, после чего поблагодарил Бога за то, что «всего добился в футболе».

5. Александр Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе УЕФА в Португалии. Обсуждая вопрос перехода в Азию, глава РФС отметил, что главной задачей остается участие в отборе ЧМ-2026.

6. Сборная Испании, проиграв Шотландии, впервые с 2006 года потерпела поражение с разницей в два мяча в отборе Евро. А вообще испанцы не проигрывали в отборочном раунде с 2014-го. Все результаты дня в квалификации Евро-2024 – здесь.

Бельгия обыграла Германию в товарищеском матче. Тедеско стартовал с двух побед – он лишь третий тренер бельгийцев, кому удалось подобное.

6. НХЛ. «Рейнджерс» забросили 6 шайб «Коламбусу», Панарин набрал 1+1, Тарасенко и Марченко забили. «Тампа» засушила «Каролину», Василевский 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, у Кучерова 2 передачи. «Питтсбург» проиграл «Детройту» (4:7), несмотря на 2 передачи Малкина. Все результаты дня – здесь.

7. На турнире в Майами Карен Хачанов обыграл Стефаноса Циципаса и прервал серию из 23 поражений от топ-10. Андрей Рублев уступил Яннику Синнеру.

Елена Рыбакина вышла в полуфинал, одержав победу над Мартиной Тревисан.

8. Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. У женщин победу одержала Наталия Шевченко.

9. НБА. 32+13 от Порзингиса помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон» и другие результаты.

10. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова госпитализирована с сердечным приступом.

11. Зидан, Нагельсманн и Энрике – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма», но фаворит – Почеттино. Уволенный из «Баварии» Нагельсманн будет рассматривать варианты только летом.

Цитаты дня

Геннадий Орлов: «Как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого была идея с 11 воспитанниками в составе. Это утопия»

Тренер сборной Казахстана Адиев: «России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию. Надо ждать. Рано или поздно все это закончится»

Елена Вяльбе: «Когда вижу в Европе флаги ЛГБТ на церквях, на храмах, для меня это ужас. Господи, помилуй этих людей»

Вероника Степанова о критериях МОК: «А не пошли бы вы на фиг? Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения»

Тихонов о рекомендациях МОК: «Американцы 34 страны разбомбили, немцы Великую Отечественную войну начали. Их вообще никуда не надо допускать»