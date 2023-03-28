Геннадий Орлов: «Как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого была идея с 11 воспитанниками в составе. Это утопия»

Теги премьер-лига Россия Геннадий Орлов Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Геннадий Орлов считает утопией идею Сергея Галицкого об 11 воспитанниках в составе «Краснодара».

– В «Краснодаре» сейчас играет много иностранцев. Думаете, Галицкий отступил от своей идеи об одиннадцати воспитанниках в составе?

– Всем, кто мечтает, чтобы в клубе играли только воспитанники, я хочу сказать – в мире нет ни одного топового клуба, где играют только свои игроки.

Посмотрите составы ведущих клубов! Это утопия. Это как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого была утопическая идея с одиннадцатью воспитанниками в составе. Где бы тогда играл «Краснодар»? На первенстве края, наверное.

Футбол – это бизнес, большие деньги. Как вырастить большого мастера, так еще и 11 человек? Но Галицкому все равно спасибо – школа у «Краснодара» замечательная. Из нее вышло несколько игроков, которые сейчас играют в РПЛ, – сказал журналист. 

27 комментариев

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Владимир Владимир
Если Краснодар доберется до уровня Бильбао, то это уже будет галактическое достижение, не то, что утопия)
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Зингельшухер
У Орлова была утопическая идея вступить в почтенный возраст без маразма, но ...
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[ADO]
Не удивлюсь, если этот старый приспособленец когда-то был членом партии и активно выступал на партсобраниях, клеймя врагов социалистического общества
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qiqe
кто-то мечтал слышать нормальных комментаторов, а не этого застарелого коммуниста
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IGrigoriev
Как можно, отгрохав чуть ли не лучший в Европе стадион, настроив кучу полей для академии, создав идеальные условия для этой академии, НО! наняв при этом своих, местных (читай посредственных) тренеров и руководителей этой академии, получить на выходе 11 воспитанников в старте, способных конкурировать хотя бы на уровне РПЛ? Смотрите на Краснодар-2, вот результат, чудес на свете не бывает.
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Alex1104
Если поставить такую цель, то не вопрос, можно. Вот только смысла в ней немного.
Да, нужно развивать свои кружки, академии, любые формы.
Не нужно делать это искусственно. Если вдруг получится - хорошо. Главное - воспитать побольше хороших футболистов. А искусственно собирать ради такой цели - зачем?
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Atsuktuvas
- Когда возродится СССР ?
- Когда в составе "Краснодара" будут играть 11 воспитанников.
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Marcus-light
Взрослый человек, а не знает разницу между целью и утопией. В чем утопия, что Краснодар выпустит 11 воспитанников? Это легко достижимо. Другое дело, какие ещё условия должны выполняться. А это уже план и менеджмент. А утопия это российский клуб в финале ЛЧ. Кто от этом говорил? Ах да, президент Зенита.
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Артур Багдасарян
Можно сидеть на мешках, и ворочая ими утверждать, что это утопия. А можно просто брать и делать, как Галицкий. Уже сейчас Краснодар мог бы играть только воспитанниками. Вряд ли бы вылетели.
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avcgloronalduMU
Орлову лишь бы пофлудить
галицкий сделал, что хотел
китай построил, да так, что теперь хочет больше
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инок
Галицкий хороший человек, его мечта почти сбылась. В РПЛ
играют многие воспитанники его академии...
Здоровья ему!
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Вован Азаров
Ответ Tpy6kaMerlina
Из школы Барсы вышли Месси, Хави, Иньеста, Бускетс, Пике и т.д. Если бы Галицкий смог построить такую же систему, как в Барсе, он мог бы играть в ЛЧ с составом из 11 своих, доморощенных футболистов. Никаких препятствий, кроме времени, профессионализма, вложений, заинтересованности всех участников процесса и, конечно, немножко удачи
А ничего, что Пике до Барсы в Манчестере играл
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Вован Азаров
и это говорит болельщик команды которая пачками обещала выпускать воспитанников своей школы
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ten Hag
Ответ Alexandr Kulyasov
Так в прошлом году ж один матч заканчивали с 11 воспитанниками на поле. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3042971.html
Да, Галицкий реализовал свою мечту
Не на регулярной основе, но все же это было исполнено. Уважение.
P.S. Успехов и процветания Краснодару
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Ильяс Ф.
надо признать что проект Галицкого провалился на выходе пшик
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krolik213
Футбол в современной России никогда бизнесом не был, да и вряд ли когда-нибудь станет. Это зрелище за деньги госкомпаний, не более. Бизнес строить с долгосрочными перспективами - это не наш вариант. Что касается Галицкого, то стремление создать что-то отличное от всего и всех остальных - это прекрасно. Утопия, как определение, здесь не подходит. И да, я был бы рад, если бы Краснодар был российским Бильбао. Смотреть на молодых пацанов, которые получают реальные шансы - всегда приятно
+4
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+4
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Aleksey Yashin
Как кто-то мечтал построить коммунизм, так и Фурсенко собирался выигрывать с Зенитом Лигу чемпионов . Это утопия
+1
-1
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Константин Эсперов
Ответ Мукунку хороший
По Питерским меркам конечно утопия.. 11 бразильцев в стартовом составе..Вот это мечта)))
Никто не мешает строить манежи , нанимать тренеров и строить команды ,чтобы обыгрывать их . Просто мозгов мало .
+1
-6
-5
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Alexandr Kulyasov
Так в прошлом году ж один матч заканчивали с 11 воспитанниками на поле.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3042971.html
+16
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Константин Эсперов
Руками РФС , скоро это будет осуществимо
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Mr. Fett
Ответ Tpy6kaMerlina
Из школы Барсы вышли Месси, Хави, Иньеста, Бускетс, Пике и т.д. Если бы Галицкий смог построить такую же систему, как в Барсе, он мог бы играть в ЛЧ с составом из 11 своих, доморощенных футболистов. Никаких препятствий, кроме времени, профессионализма, вложений, заинтересованности всех участников процесса и, конечно, немножко удачи
Даже Барса как-то всего раз так собралась составом из 11 воспитанников. И то, там вроде Алвес травму тогда получил. И не играла им регулярно в ЛЧ. Так что не надо)
+5
-2
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Алексей Сигаев
Феодалы, по аналогии с Геной Орловым, думали, что капитализм и буржуазия - это утопия. Но они не учли, что экономика - игра с положительной суммой (а не нулевой). А общественное сознание постоянно эводюционирует в лучшую сторону.
+1
-4
-3
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Мукунку хороший
По Питерским меркам конечно утопия.. 11 бразильцев в стартовом составе..Вот это мечта)))
+23
-4
+19
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Геннадий Тёкин
Гена, ты тоже раньше строил коммунизм...как вы все переобуваетесь в прыжке.
+2
-2
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<~Inter~>
Ответ Tpy6kaMerlina
Из школы Барсы вышли Месси, Хави, Иньеста, Бускетс, Пике и т.д. Если бы Галицкий смог построить такую же систему, как в Барсе, он мог бы играть в ЛЧ с составом из 11 своих, доморощенных футболистов. Никаких препятствий, кроме времени, профессионализма, вложений, заинтересованности всех участников процесса и, конечно, немножко удачи
Даже у Барсы в золотые годы было всего несколько матчей, где в старте играло 11 воспитанников. В современном футболе не имеет смысла гоняться за подобными целями, которые могут лишь отрицательно повлиять на результат
+3
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