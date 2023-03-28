Геннадий Орлов: «Как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого была идея с 11 воспитанниками в составе. Это утопия»
Геннадий Орлов считает утопией идею Сергея Галицкого об 11 воспитанниках в составе «Краснодара».
– В «Краснодаре» сейчас играет много иностранцев. Думаете, Галицкий отступил от своей идеи об одиннадцати воспитанниках в составе?
– Всем, кто мечтает, чтобы в клубе играли только воспитанники, я хочу сказать – в мире нет ни одного топового клуба, где играют только свои игроки.
Посмотрите составы ведущих клубов! Это утопия. Это как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого была утопическая идея с одиннадцатью воспитанниками в составе. Где бы тогда играл «Краснодар»? На первенстве края, наверное.
Футбол – это бизнес, большие деньги. Как вырастить большого мастера, так еще и 11 человек? Но Галицкому все равно спасибо – школа у «Краснодара» замечательная. Из нее вышло несколько игроков, которые сейчас играют в РПЛ, – сказал журналист.
Да, нужно развивать свои кружки, академии, любые формы.
Не нужно делать это искусственно. Если вдруг получится - хорошо. Главное - воспитать побольше хороших футболистов. А искусственно собирать ради такой цели - зачем?
- Когда в составе "Краснодара" будут играть 11 воспитанников.
галицкий сделал, что хотел
китай построил, да так, что теперь хочет больше
играют многие воспитанники его академии...
Здоровья ему!
Не на регулярной основе, но все же это было исполнено. Уважение.
P.S. Успехов и процветания Краснодару
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3042971.html