Геннадий Орлов: «Как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого была идея с 11 воспитанниками в составе. Это утопия»

считает утопией идею Сергея Галицкого об 11 воспитанниках в составе «Краснодара».

– В « » сейчас играет много иностранцев. Думаете, отступил от своей идеи об одиннадцати воспитанниках в составе?

– Всем, кто мечтает, чтобы в клубе играли только воспитанники, я хочу сказать – в мире нет ни одного топового клуба, где играют только свои игроки.

Посмотрите составы ведущих клубов! Это утопия. Это как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого была утопическая идея с одиннадцатью воспитанниками в составе. Где бы тогда играл «Краснодар»? На первенстве края, наверное.

Футбол – это бизнес, большие деньги. Как вырастить большого мастера, так еще и 11 человек? Но Галицкому все равно спасибо – школа у «Краснодара» замечательная. Из нее вышло несколько игроков, которые сейчас играют в , – сказал журналист.