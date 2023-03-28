Международные федерации и организаторы турниров должны следить, чтобы болельщики не приносили на трибуны флаги России и Беларуси (МОК)

Теги МОК Олимпийская сборная России Легкая атлетика

Международные федерации и организаторы турниров должны следить, чтобы болельщики не приносили на трибуны флаги России и Беларуси и любую атрибутику, которая ассоциируется с этими странами.

Об этом говорится в рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям. 

Также нельзя играть или петь гимны этих стран (или любые гимны, ассоциирующиеся с Россией и Беларусью) во время соревнований на любой площадке турнира.

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69 комментариев

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Алексей Кондурцев
А как же права человека?
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Егор Арефьев
Ответ Воздушный Змей
Губерник имел две самые большие доходные статьи - топ-турниры и корпоративы. Так что не удивляет. С топ-турнирами всё понятно, во второй сфере тоже пояса подзатянули. Теперь полдесятка лет его ждут Спартакиады и дни рождения мэра Ханты-Мансийска. В лучшем случае.
А что, больше не будет у губерника пьянок в русском доме на Олимпиаде. Вот и психует.
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Иван Ларин
Ответ Светлана Менова
То есть Чайковского запрещаем, медведей запрещаем, водку запрещаем, чё там ещё? Совсем уже чокнулись.
Наташ)
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Егор Арефьев
А кто-то предлагает на это согласиться. Предатели
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BolxoB
Ответ Bartez1986
людям нельзя болеть за свою страну с символикой, потому что нельзя. вообще ни разу МОК не нацисты
Вы точно понимаете значение этого слова?
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vova k. x
А как же команды!?.
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vova k. x
А вообще то наплевать.Ваше слово Товарищ Маузер.
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Pier Besuhof
Откуда такое сборище кремлеботов?
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vova k. x
так страна или режим?не понятно.
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Екатерина я
Ответ nnn4404
я так и не понял допустили или нет?
Поставили 2 стула
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Danay
Пройдут годы... Кто-то из бывших руководителей ВАДА скажет правду, как они специально замутили против российского спорта фигню про допинг и т. д. Точно так же как и Минские соглашения на счёт Украины, как Меркель и Оланд, парашенко обманывали всех - ООН, Россию и весь мир. Нацисты в МОК, и на Западе.
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Екатерина я
Ответ Виктория Петрова
флаг СССР нам в помощь
Только так теперь и ехать!
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eltempo87
Короче ясно. Работайте братья Z
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Екатерина я
Какие звёзды надо будет пришивать таким болельщикам, херр Бах?! Сами пришивать будете на стадионах или болельщикам как ДЗ?!
Маразм!
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Criptonit
Надо большую букву Z написать, и в добавок ввести войска, по-другому никак!
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Анна Беляева
Ответ ретроградный меркурий
Вопрос не по адресу. Чокнулись кое-кто совсем в другом месте. Те, кто ввёл войска на территорию другого государства, те, кто ведёт совершенно бессмысленную "спецоперацию" второй год и гробит десятки тысяч жизней, те, кто поставили под угрозу само существование страны и её будущее. Вот эти ребята да, чокнулись по полной программе.
Поверьте мне, если лично вы смысла не видете, то ээто не значит, что его нет. Скорее всего там огромный смысл. У нас в мире непонятно что творится уже бог знает сколько. И то,что сейчас делается на Украине вполне себе вписывается в идиотизмы локдаунов ковида, как минимум. Мир перестраивается, а вовсе не мелкий территориальный конфликт РФ и Украины.. И амплитуда колебаний только растет. Дальше будет еще интереснее, но страшнее, скорее всего.
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Ирина С
Вот спортсменам и болельщикам нужно, чтобы их настолько унижали? Их просто хотят сделать изгоями! И ещё не известно, как судить будут. Насколько я всегда была за соревнования в любом статусе, но сейчас склоняюсь к тому, что нужно искать альтернативу, а "цивилизованный мир" послать подальше вместе с их условиями.
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Ирина Иванова
Болельщикам пока разрешено использовать азбуку Морзе в апплодисментах, пантомиму и утробное пение без слов.
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Виктория Петрова
флаг СССР нам в помощь
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Konstantin Zagainov
Типа таких стран не существует вообще. И что это, если не нацизм?
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Анна Беляева
Ответ Светлана Менова
То есть Чайковского запрещаем, медведей запрещаем, водку запрещаем, чё там ещё? Совсем уже чокнулись.
Матрешки - вообще жуткое оружие массового поражения
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Рустем Галеев
Как же они хотят отменить Россию и ее народ,ничего не получится
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Воздушный Змей
Ответ sprmn
Ну зато Губерниев считает что выступая в таких условиях мы спасаем Российский спорт лол
Губерник имел две самые большие доходные статьи - топ-турниры и корпоративы. Так что не удивляет.

С топ-турнирами всё понятно, во второй сфере тоже пояса подзатянули. Теперь полдесятка лет его ждут Спартакиады и дни рождения мэра Ханты-Мансийска. В лучшем случае.
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Андрей Балабаев
Ответ Жанна Калгина
Ещё никто не на что не согласился а условий прибавляется как снежный ком.И это только начало.Боюсь даже представить как будут унижать того кто согласится
А всякие иоланды чен вещали что будет как в Токио или Пекине. Вообще видимо в вакууме живут. Ехать в любом случае не надо.
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Andrey Novikov
Ответ nnn4404
коробит от беспредела который вы творите
Смешно!
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