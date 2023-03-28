Международные федерации и организаторы турниров должны следить, чтобы болельщики не приносили на трибуны флаги России и Беларуси (МОК)

Международные федерации и организаторы турниров должны следить, чтобы болельщики не приносили на трибуны флаги России и Беларуси и любую атрибутику, которая ассоциируется с этими странами.

Об этом говорится в рекомендациях Международного олимпийского комитета ( ) по допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Также нельзя играть или петь гимны этих стран (или любые гимны, ассоциирующиеся с Россией и Беларусью) во время соревнований на любой площадке турнира.