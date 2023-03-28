Международные федерации и организаторы турниров должны следить, чтобы болельщики не приносили на трибуны флаги России и Беларуси (МОК)
Международные федерации и организаторы турниров должны следить, чтобы болельщики не приносили на трибуны флаги России и Беларуси и любую атрибутику, которая ассоциируется с этими странами.
Об этом говорится в рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям.
Также нельзя играть или петь гимны этих стран (или любые гимны, ассоциирующиеся с Россией и Беларусью) во время соревнований на любой площадке турнира.
Маразм!
С топ-турнирами всё понятно, во второй сфере тоже пояса подзатянули. Теперь полдесятка лет его ждут Спартакиады и дни рождения мэра Ханты-Мансийска. В лучшем случае.