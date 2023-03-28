Появилось видео конфликта Месси и Вегорста. Лео не пожал Вауту руку в подтрибунке, форвард сказал другим аргентинцам, что это «неуважительно»
Появилось видео конфликта Лионеля Месси и Ваута Вегорста.
Напомним, во время интервью после матча между сборными Аргентины и Нидерландов в четвертьфинале ЧМ-2022 (2:2, 4:3 пен.) Месси сказал Вегорсту: «Че уставился, придурок? Иди отсюда». Во время самой игры между футболистами было несколько стычек.
Теперь в сети появилось видео, на котором запечатлены моменты после окончания этой игры. На этих кадрах можно увидеть, что нападающий сборной Нидерландов протянул руку аргентинцу в подтрибунном помещении, но тот отказался от рукопожатия и прошел мимо.
Затем Вегорст выразил свое недовольство в разговоре с другими игроками сборной Аргентины: «Я ждал его и хотел пожать ему руку. И он поступает так? Это неуважительно».
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Вегорст о конфликте с Месси: «Я хотел пожать ему руку после игры, очень уважаю его. Но он отбросил мою руку и грубо высказался. Я очень разочарован»
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У них был замес с голландцем на поле. Хочет жмёт, не хочет не жмёт.
Какая разница, что было в том или ином случае? Аналогия - не доказательство
Конечно все, что было на поле, желательно оставлять на поле, Месси и сам признает, что очень некрасиво себя вел, но эмоции тогда взяли верх. Очень напряженный матч выдался. Никому из нас не дано понять насколько сильное давление испытывают игроки уровня Месси, и иногда это вот вылиывается в не очень красивые истории.
Только вот есть персонажи, которые любят это некрасивое выпячивать, осуждать и т.д. Че поделать
Арги весь матч рубили(иногда прям комбо в несколько секунд выдавали), локтями фигачили, двумя ногами летели в соперника, провоцировали, пинали мяч в скамейку, руками останавливали мяч при контратаке(и без ЖК)и т.д при почти полном одобрении Лаоса (зато стоило чуть задеть легонько соперника, так он свистел оранжевым фолы, сбивая кучу атак)
И вот затем, довели этим голландцев и те начали играть с аргам в их же игру, раз судья такой фанат Лео)
А в итоге арги оскорбились и обиделись, и кучу всего наговорили, сам Лео на ЛВГ и Вергорста наехал, так еще своего фаната Лаоса после матча кошмарил в интервью
Лицемерие полнейшее. Нельзя 90 минут вести подобные игры, а когда твоими же методами ответили - вдруг ловить обидки. Оправдывать это дико)
И следующие матчи + празднования с наградой у паха только подтверждают, кто главной грязью и гнилью на ЧМ был
Вегу бы только спасибо сказали. Столько лет накачивали этого допингиста левыми прищами ща счёт других
Ну точно придурок
Обычные мужские разборки, что за детки собрались в комментах, видео давно ходит