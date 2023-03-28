Появилось видео конфликта и .

Напомним, во время интервью после матча между сборными Аргентины и Нидерландов в четвертьфинале (2:2, 4:3 пен.) Месси сказал Вегорсту: «Че уставился, придурок? Иди отсюда». Во время самой игры между футболистами было несколько стычек.

Теперь в сети появилось видео, на котором запечатлены моменты после окончания этой игры. На этих кадрах можно увидеть, что нападающий сборной Нидерландов протянул руку аргентинцу в подтрибунном помещении, но тот отказался от рукопожатия и прошел мимо.

Затем Вегорст выразил свое недовольство в разговоре с другими игроками сборной : «Я ждал его и хотел пожать ему руку. И он поступает так? Это неуважительно».

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Вегорст о конфликте с Месси: «Я хотел пожать ему руку после игры, очень уважаю его. Но он отбросил мою руку и грубо высказался. Я очень разочарован»

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