Появилось видео конфликта Месси и Вегорста. Лео не пожал Вауту руку в подтрибунке, форвард сказал другим аргентинцам, что это «неуважительно»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Ваут Вегорст Футбол

Появилось видео конфликта Лионеля Месси и Ваута Вегорста

Напомним, во время интервью после матча между сборными Аргентины и Нидерландов в четвертьфинале ЧМ-2022 (2:2, 4:3 пен.) Месси сказал Вегорсту: «Че уставился, придурок? Иди отсюда». Во время самой игры между футболистами было несколько стычек. 

Теперь в сети появилось видео, на котором запечатлены моменты после окончания этой игры. На этих кадрах можно увидеть, что нападающий сборной Нидерландов протянул руку аргентинцу в подтрибунном помещении, но тот отказался от рукопожатия и прошел мимо. 

Затем Вегорст выразил свое недовольство в разговоре с другими игроками сборной Аргентины: «Я ждал его и хотел пожать ему руку. И он поступает так? Это неуважительно». 

Месси в ярости: наехал на Ван Гала за слова перед матчем, поругался с Давидсом и послал Вегорста 

Вегорст о конфликте с Месси: «Я хотел пожать ему руку после игры, очень уважаю его. Но он отбросил мою руку и грубо высказался. Я очень разочарован»

Агуэро, Лаутаро и Энцо не пускали Вегорста к Месси, Кун говорил Вауту заткнуться. Ван Дейк всех успокоил

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116 комментариев

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Alex Rhea
Ответ Temp LC
Лол, а грязную игру аргентинцев никто не отменял. Один Паредес заслужил удалится пару раз за весь турнир , а он и не удалился не раз. Да и судья как будто слепой не видел нарушений аргов
так это в каждом матче было, всем адекватным видно, что катарские хозяева ПСЖ просто протащили аргов до финала в открытую. 5 пенальти при счёте 0-0 ещё никто никогда не бил и не будет за всю историю, а про хамское и грубое поведение аргов в плей-офф ЧМ вообще молчу. Это хуже Ю. Кореи 2002 было
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London.is.blue
Ответ Stasinho7
Просто представьте, чтобы бы было, если так поступил Роналду 😬😬😬
Как так?
У них был замес с голландцем на поле. Хочет жмёт, не хочет не жмёт.
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Redmurza
Ответ Arthurino
В 1/8 ЧМ 2006 года португальцы и голландцы сыграли, наверное, одну из самых мерзких игр за всю историю ЧМ. Игроки буквально плевались друг в друга и лупили друг друга. 20 карточек за матч, 4 из них красные. Что происходит после финального свистка? Игроки спокойно пожимают друг другу руки, обмениваются футболками и расходятся. Все что происходит на поле там и остаётся, а в этой ситуации, как и после финала, аргентинцы показали, что они очень мелочны и очень эгоистичны
А после матча ЦСКА-Сатурн никто друг другу руки не жал.

Какая разница, что было в том или ином случае? Аналогия - не доказательство
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Никита Смолов
Нечего было до матча петушиться
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Temp LC
Ответ A Buk
простой вопрос, у кого больше голов в плей-офф чм: у кришти или у дзюбы?))
Просто вопрос, чего добился Дзюба и чего добился Роналду в 23 года? Даже в том возрасте он был сильнее Дзюбы за всю карьеру
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Arthurino
Ответ Redmurza
Итак, голландцы всю игру провоцируют аргов, ведут себя хуже обезьян во время серии пенальти - и Месси должен теперь жать руку? Это право любого игрока, лол - не делать вид, что всё ок?
В 1/8 ЧМ 2006 года португальцы и голландцы сыграли, наверное, одну из самых мерзких игр за всю историю ЧМ. Игроки буквально плевались друг в друга и лупили друг друга. 20 карточек за матч, 4 из них красные. Что происходит после финального свистка? Игроки спокойно пожимают друг другу руки, обмениваются футболками и расходятся. Все что происходит на поле там и остаётся, а в этой ситуации, как и после финала, аргентинцы показали, что они очень мелочны и очень эгоистичны
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Никита Смолов
Ответ Теннисный абсолют
Месси - мелочный, подлый и ранимый человек. Не удивлюсь, если он в панике слал СМС Гвардиоле заменить Холанда в недавнем матче ЛЧ.
Влажные фантазии
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King_X
Ответ Romuliq
вергхорст, лицемерно замалчивать, что вызвало такую реакцию латиносов
То что арги собирались в раздевалку, а пришлось ещё полчаса бегать? 😂
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Bugy
Ответ messi_leo
Как-то однобоко это все преподносится. Не, если бы за Месси обычно такое водилось, то вопросов бы не было. А так, странное какое поведение для него, чтобы ни с того, ни с чего начать вдруг грубить человеку. Скорее всего была предыстория.
так она и была, эта предыстория. На поле голландцы весь матч занимались провокациями, в серии пенальти вели себя очень неспортивно, а потом он идет жать руку. Аргентинцы и сами там далеко не белые и пушистые.

Конечно все, что было на поле, желательно оставлять на поле, Месси и сам признает, что очень некрасиво себя вел, но эмоции тогда взяли верх. Очень напряженный матч выдался. Никому из нас не дано понять насколько сильное давление испытывают игроки уровня Месси, и иногда это вот вылиывается в не очень красивые истории.

Только вот есть персонажи, которые любят это некрасивое выпячивать, осуждать и т.д. Че поделать
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Trey4rch
Ответ Real_v_dushe
Вышедший на замену игрок у Вас на красную наиграл? То, что я видел, по видео нарезкам того матча, что там творили арги, это как раз они в меньшинстве должны были заканчивать тот матч.
То есть чел, который вышел на замену априори не может получить красную? Что ты несешь, Аут
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andr d
Ответ buba 99
Да кому карлик кроме мессибоев и поехавшего агуэро нужен? Вегу бы только спасибо сказали. Столько лет накачивали этого допингиста левыми прищами ща счёт других
Хлебушек из головы достань и положи туда мозг если он у тебя есть 🤡
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Marcus-light
Смысл? Месси ж извинился, признал что вспылил
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Ценитель прекрасного
Ответ Real_v_dushe
ФИФА кстати скрыло это видео и никак не наказало за публичное свинтсво аргов хотя по всем своим правилам обязано было это сделать, это печально, что вот так вот происходит.
А голландцев не должны были тогда наказывать или это только в одну сторону работает?
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Hunter Hunter
Мда Месси быдлом оказался...
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AnMe
Ответ Redmurza
Итак, голландцы всю игру провоцируют аргов, ведут себя хуже обезьян во время серии пенальти - и Месси должен теперь жать руку? Это право любого игрока, лол - не делать вид, что всё ок?
Щас заминусуют, у них только Месси виноват, клиника, что поделать
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Arthur Jacob
Вергхорст весь матч вёл себя грязно
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Romuliq
вергхорст, лицемерно замалчивать, что вызвало такую реакцию латиносов
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ТимТалер
Ответ Ришад Хайруллин
толи дело капитанские повязки бросать
Разовый случай. Сдали нервы у ментора)
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Demidov Artem
Ответ Колбаскер тут
Бог не подал руку простому смертному, но эгоист все равно Роналду.
Златан вроде не играл на ЧМ
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King_X
Ответ Redmurza
Итак, голландцы всю игру провоцируют аргов, ведут себя хуже обезьян во время серии пенальти - и Месси должен теперь жать руку? Это право любого игрока, лол - не делать вид, что всё ок?
Не надо тут причинно-следственные отношения путать
Арги весь матч рубили(иногда прям комбо в несколько секунд выдавали), локтями фигачили, двумя ногами летели в соперника, провоцировали, пинали мяч в скамейку, руками останавливали мяч при контратаке(и без ЖК)и т.д при почти полном одобрении Лаоса (зато стоило чуть задеть легонько соперника, так он свистел оранжевым фолы, сбивая кучу атак)

И вот затем, довели этим голландцев и те начали играть с аргам в их же игру, раз судья такой фанат Лео)

А в итоге арги оскорбились и обиделись, и кучу всего наговорили, сам Лео на ЛВГ и Вергорста наехал, так еще своего фаната Лаоса после матча кошмарил в интервью

Лицемерие полнейшее. Нельзя 90 минут вести подобные игры, а когда твоими же методами ответили - вдруг ловить обидки. Оправдывать это дико)
И следующие матчи + празднования с наградой у паха только подтверждают, кто главной грязью и гнилью на ЧМ был
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Иван1984
карлитос поступил как петушитос!!
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buba 99
Ответ andr d
Тогда бы ему пришлось бы досрочно завершить карьеру
Да кому карлик кроме мессибоев и поехавшего агуэро нужен?
Вегу бы только спасибо сказали. Столько лет накачивали этого допингиста левыми прищами ща счёт других
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Denis Fomin
Ответ Stasinho7
Просто представьте, чтобы бы было, если так поступил Роналду 😬😬😬
Рональда так каждую игру делает, и даже бросает повязки, убегает в раздевалку даже когда команда выиграла а он не забил. Бьет детей.
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Trey4rch
А с чего и за что уважать хотя бы одного голландца, которые провоцировали почти всем составом с самого начала игры? За что жать руку колхознику, возомнившему о себе невесть что? То есть, вы ведете себя на поле как свиньи, а после игры типа все надо забыть и жать идти руку, ведь это было понарошку, а потом упрекать тех, кого ты провоцировал в неуважении
Ну точно придурок
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AnMe
Вегорсту еще и втащить надо было, и не только ему
Обычные мужские разборки, что за детки собрались в комментах, видео давно ходит
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