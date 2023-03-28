Нагельсманн не хочет немедленно приступать к работе с «Тоттенхэмом». Он рассмотрит варианты летом

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн еще не принял решение о своем будущем. 

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Баварии» входит в шорт-лист кандидатов на аналогичную должность в лондонском клубе и открыт для переговоров со «шпорами».

Однако, по информации Bild, 35-летний специалист не хочет немедленно приступать к работе в английской команде. Он планирует проанализировать имеющиеся у него варианты летом. 

Нагельсманн был уволен из «Баварии» 24 марта. «Тоттенхэмом» после отставки Антонио Конте руководит Кристиан Стеллини. 

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42 комментария

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Форвардиньо_
Работа в Тоттенхэме возможна но бессмысленна. Кейн это думаю понял
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Уся Ваткин
Нагельсманн не хочет немедленно приступать к работе с «Тоттенхэмом». Вдруг Пеп в «Торпедо» не справится
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Eden Hazard
Ответ rigobersong
Средний клуб не может идти в сильнейшем чемпионате на первом месте:)
Арсенал не средний.
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Ru Ru
На нервяках,что в Торпедо не позвали.Надо отойти.
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vzi
Ответ Isa Babaev
После Баварии Анчи тренировал Наполи и Эвертон, потом вернулся и 14 ЛЧ взял, ничего страшного на время побыть мойщиком
Тут есть определенная разница.
Анчелотти до Баварии успел создать себе такое резюме, что ни Наполи, ни Эвертон, ни Химки его не могли уже испортить.
Поэтому его и позвали в Мадрид второй раз.
Нагельс пока не создал себе такое резюме, поэтому уйдя в условный Тоттенхэм, он может навсегда провалиться в болото клубов-середняков без шанса вернуться на топ-уровень. Самый яркий пример из прошлого - Виллаш Боаш после Челси. Как раз в Тоттс пошел, и больше на топ уровень не вернулся.
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Антон Чугунов
При этом получая зарплату. Логично
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Алексей Ненахов
Ответ Валентин Шишкин
Зато играешь в самом конкурентном турнире на планете, а не берешь -дцатую БЛ подряд...
Конкурентном для кого ? Раз в 10 лет какой-то клуб может апл взять
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Милан 777
Очень зря его Бавария уволила, отличный тренер, в ЛЧ всех выносили, надо было дать ему доработать до конца сезона а потом уже Тухеля назначать ...
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-1
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DolJun
Ответ rigobersong
Средний клуб не может идти в сильнейшем чемпионате на первом месте:)
так брайтон и не шел)
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rigobersong
Ответ DolJun
так ты ж вчера согласился с выводом что успешно тренировать средний клуб, типа брайтона или барсы, это еще не факт что тренер подойдет для более высоких задач, типа челси) или твой вчерашний слив нужно было трактовать иначе?)
Средний клуб не может идти в сильнейшем чемпионате на первом месте:)
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-3
-3
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Валентин Шишкин
Ответ Shadow1882
Нанимать тренера, которого только что уволили - идиотизм. Очевидно, что раньше лета никто не ждёт назначения
Ну да - как Челси взяли Тухеля сразу после ПСЖ. Вот же идиоты, правда?
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Syndycate
Ответ Валентин Шишкин
Например? Вряд ли его позовёт Реал. А идти, к примеру, в Ливер после Клоппа - ну очень рискованное мероприятие
Челси, ПСЖ
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Syndycate
Логично, зачем ее бестрофейник
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Валентин Шишкин
Ответ инок
Прав Нагельсманн, летом может откроются более подходящие вакансии, чем идти в Тоттенхэм.
Например? Вряд ли его позовёт Реал. А идти, к примеру, в Ливер после Клоппа - ну очень рискованное мероприятие
+2
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Санитар-волк
Все видят, что в "Тх" не айс )
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DolJun
Ответ rigobersong
Но я же не мог подумать, что ты хочешь отставки топаря Поттера, ведь этот тренер создан для Челси, в его крови прямо синее ДНК:))
так ты ж вчера согласился с выводом что успешно тренировать средний клуб, типа брайтона или барсы, это еще не факт что тренер подойдет для более высоких задач, типа челси) или твой вчерашний слив нужно было трактовать иначе?)
+2
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<~Inter~>
Ответ Shadow1882
Определиться да, но приступать к работе рано
Тренер только в работе с игроками сможет оценить их уровень и соответствие к личных требованиям, а без назначения это сделать невозможно
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Валентин Шишкин
Ответ Ебздрогыч
После Баварии в Тоттенхэм - это как если бы ты был гонщиком феррари, а потом мойщиком феррари
Зато играешь в самом конкурентном турнире на планете, а не берешь -дцатую БЛ подряд...
+2
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jacktheripped
Ответ sargerasxd
Надеюсь, Перес не упустит такого тренера.
без испанского языка- не возьмут, да и авторитет не тот, может бавария-2 получиться
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Shadow1882
Ответ <~Inter~>
Наоборот Тоттенхэму нужно быстрее определиться с тренером. Нужно чтобы новый тренер познакомился с составом и к лету была определена стратегия на трансферном окне
Определиться да, но приступать к работе рано
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rigobersong
Ответ DolJun
о, долго же ты думал что мне ответить))
Но я же не мог подумать, что ты хочешь отставки топаря Поттера, ведь этот тренер создан для Челси, в его крови прямо синее ДНК:))
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Balt
Он ещё от шока не отошёл. Пусть отдохнёт.
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DolJun
Ответ rigobersong
ПСЖ?:)
о, долго же ты думал что мне ответить))
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<~Inter~>
Ответ Shadow1882
Нанимать тренера, которого только что уволили - идиотизм. Очевидно, что раньше лета никто не ждёт назначения
Наоборот Тоттенхэму нужно быстрее определиться с тренером. Нужно чтобы новый тренер познакомился с составом и к лету была определена стратегия на трансферном окне
0
0
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Isa Babaev
Ответ Ебздрогыч
После Баварии в Тоттенхэм - это как если бы ты был гонщиком феррари, а потом мойщиком феррари
После Баварии Анчи тренировал Наполи и Эвертон, потом вернулся и 14 ЛЧ взял, ничего страшного на время побыть мойщиком
+11
-3
+8
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