Нагельсманн не хочет немедленно приступать к работе с «Тоттенхэмом». Он рассмотрит варианты летом
Юлиан Нагельсманн еще не принял решение о своем будущем.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Баварии» входит в шорт-лист кандидатов на аналогичную должность в лондонском клубе и открыт для переговоров со «шпорами».
Однако, по информации Bild, 35-летний специалист не хочет немедленно приступать к работе в английской команде. Он планирует проанализировать имеющиеся у него варианты летом.
Нагельсманн был уволен из «Баварии» 24 марта. «Тоттенхэмом» после отставки Антонио Конте руководит Кристиан Стеллини.
Анчелотти до Баварии успел создать себе такое резюме, что ни Наполи, ни Эвертон, ни Химки его не могли уже испортить.
Поэтому его и позвали в Мадрид второй раз.
Нагельс пока не создал себе такое резюме, поэтому уйдя в условный Тоттенхэм, он может навсегда провалиться в болото клубов-середняков без шанса вернуться на топ-уровень. Самый яркий пример из прошлого - Виллаш Боаш после Челси. Как раз в Тоттс пошел, и больше на топ уровень не вернулся.