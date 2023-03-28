Нагельсманн не хочет немедленно приступать к работе с «Тоттенхэмом». Он рассмотрит варианты летом

еще не принял решение о своем будущем.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Баварии» входит в шорт-лист кандидатов на аналогичную должность в лондонском клубе и открыт для переговоров со «шпорами».

Однако, по информации Bild, 35-летний специалист не хочет немедленно приступать к работе в английской команде. Он планирует проанализировать имеющиеся у него варианты летом.

Нагельсманн был уволен из «Баварии» 24 марта. «Тоттенхэмом» после отставки Антонио Конте руководит Кристиан Стеллини.