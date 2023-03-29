Малкин сделал 2 передачи в матче с «Детройтом». У него 77 очков в 74 играх

сделал две голевые передачи в матче с «Детройтом» (4:7).

Форвард « » набрал 77-е (25+52) очко в текущем чемпионате , всего он провел 74 игры.

Сегодня за 21:04 (6:48 – в большинстве, 0:01 – в меньшинстве) у россиянина 6 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, 2 потери шайбы, 54% выигранных вбрасываний, полезность – «минус 2».