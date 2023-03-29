Малкин сделал 2 передачи в матче с «Детройтом». У него 77 очков в 74 играх

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин сделал две голевые передачи в матче с «Детройтом» (4:7).

Форвард «Питтсбурга» набрал 77-е (25+52) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 74 игры.

Сегодня за 21:04 (6:48 – в большинстве, 0:01 – в меньшинстве) у россиянина 6 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, 2 потери шайбы, 54% выигранных вбрасываний, полезность – «минус 2».

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4 комментария

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Kycok_OB4apku
Ответ Maxim Shumov
Евген вне сомнений является легендой этого спорта, которую считают лишь просто хорошим центром. Арт Росс, Харт, Линсдей, Смайт, 3 чашки, МВП ЧМ (чемпионат мира сейчас и считается дворовым турниром, но в 2012 Малкин реально чуть не в одного укатывал шведов и финнов, чего стоит хет-трик и 2 ассиста против Швеции, в которой тогда играли Зеттерберг, Карлссон и Лундквист). А его 36 очков в ПО 2009? Забавно, что он зажигал тогда с такими краями, как Талбо и Федотенко. Всегда восхищало, как он умел играть в ПО с горящими глазами и в то же время с холодной головой. Да и сейчас, скоро 37 лет а до сих пор колотит больше очка за игру в тонущем Питтсбурге, имея еще и такой список травм за все годы. Малкину просто не повезло играть в одно время с Кросби, который в любом случае был любимцем в Пенс и Овечкиным, у которого просто больше голов и меньше травм. Но это нисколько не отменяет его величия, которого почти никто не видит. Те же Панарин и Капризов притягивают куда больше внимания. (Евген в 22 года был батей мирового хоккея, а Кирилла и Артемия в этом возрасте в мире и не особо знали, при всем уважении).
согласен на все 100
+2
0
+2
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Maxim Shumov
Евген вне сомнений является легендой этого спорта, которую считают лишь просто хорошим центром. Арт Росс, Харт, Линсдей, Смайт, 3 чашки, МВП ЧМ (чемпионат мира сейчас и считается дворовым турниром, но в 2012 Малкин реально чуть не в одного укатывал шведов и финнов, чего стоит хет-трик и 2 ассиста против Швеции, в которой тогда играли Зеттерберг, Карлссон и Лундквист).
А его 36 очков в ПО 2009? Забавно, что он зажигал тогда с такими краями, как Талбо и Федотенко. Всегда восхищало, как он умел играть в ПО с горящими глазами и в то же время с холодной головой.
Да и сейчас, скоро 37 лет а до сих пор колотит больше очка за игру в тонущем Питтсбурге, имея еще и такой список травм за все годы.
Малкину просто не повезло играть в одно время с Кросби, который в любом случае был любимцем в Пенс и Овечкиным, у которого просто больше голов и меньше травм. Но это нисколько не отменяет его величия, которого почти никто не видит. Те же Панарин и Капризов притягивают куда больше внимания. (Евген в 22 года был батей мирового хоккея, а Кирилла и Артемия в этом возрасте в мире и не особо знали, при всем уважении).
+18
0
+18
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Александр Бабуев
В бой идут одни старики, Питтсбург сейчас
+1
0
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Daniel
Самые результативные сезоны в карьере Малкина:
1) 2008/2009 - 113 очков (35+78)
2) 2011/2012 - 109 очков (50+59)
3) 2008/2008 - 106 очков (47+59)
4) 2017/2018 - 98 очков (42+56)
5) 2006/2007 - 85 очков (33+52)
6) 2009/2010 - 77 очков (28+49)
7) 2022/2023 - 77 ОЧКОВ (ПРОДОЛЖАЕТСЯ)
8) 2019/2020 - 74 очка (25+49)

2013/2014, 2016/2017, 2018/2019 - 72 очка

Таким образом есть шанс на топ-5 сезон в карьере!
Осталось 8 игр и набрать 8+ очков

А ещё последний раз все 82 игры Малкин проводил аж в 2009
Пока что ни одной не пропустил, будет оч сильно, учитывая возраст
+7
0
+7
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