  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кейн о Компани в «Баварии»: «Неважно, забил ли ты 400 голов или нисколько, он подталкивает к совершенствованию – я стал более гибким, меньше застреваю с мячом»
2

Кейн о Компани в «Баварии»: «Неважно, забил ли ты 400 голов или нисколько, он подталкивает к совершенствованию – я стал более гибким, меньше застреваю с мячом»

Харри Кейн рассказал, что Венсан Компани сподвигает его на совершенствование.

«Думаю, он [раскрыл во мне новый уровень]. Он фантастический тренер, не только в тактическом плане, но и как человек. Мы очень похожи в понимании командной работы. Он достоин уважения, потому что с самого его прихода все время возникали вопросы о том, что он сможет привнести, но он был просто великолепен.

Одно из отличительных качеств работы с ним – это больше игры в одно касание у штрафной. Когда ты играешь в таком клубе, как «Бавария», тебе приходится сталкиваться с командами с низким блоком и глубокой обороной.

Я из тех, кто любит разворачиваться с мячом и делать передачи вперед, но это не всегда возможно, поэтому мы много говорили о том, чтобы быстро разыгрывать в одно касание. Я чувствую, что прибавил в своей игре – меньше застреваю с мячом и стал немного более гибким.

Я всегда стараюсь совершенствоваться, и он подталкивает меня к этому. Неважно, забил ли ты 400 голов или нисколько, он старается сделать тебя лучше как игрока и человека, и он определенно сделал это со мной», – заявил нападающий «Баварии».

Кейн сейчас – лучший в мире

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoХарри Кейн
logoбундеслига Германия
logoБавария
психология
logoВенсан Компани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Киммих о Кейне и «Золотом мяче»: «Бавария» должна добиться успеха как команда, не думаю, что он играет ради индивидуальных наград. Харри не грустит, если мы выиграли 3:0, а он не забил»
6вчера, 20:49
Кейн о ЧМ: «Победа – цель Англии, у Тухеля отличные результаты на крупных турнирах. Суть в том, кто из команд сможет собраться в нужный момент. Мы уверены, что сможем сделать еще один шаг»
2вчера, 19:10
Кейн о «Баварии»: «У нас отличные шансы завоевать все трофеи в этом году, мы начинаем каждый сезон фаворитами. Теперь это мой второй дом – наслаждаюсь каждым мгновением»
10вчера, 16:04
Главные новости
«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна – заместителем гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола
34 минуты назад
Семак о словах Дегтярева про него: «Спокойно отнесся. Не имею представления, что он хотел сказать»
314 минут назад
«Реал» готов заплатить Упамекано 20 млн евро, требуемые защитником за подписание контракта. «Бавария» не хочет отдавать столько за продление
1335 минут назад
Джонджо Шелви: «Великобритания уже не та. Не хочу, чтобы мои дети росли в Англии. В Лондоне не надеть часы, нельзя достать телефон, людей арестовывают за твиты»
5648 минут назад
Семак о нехватке талантливой молодежи «Зенита»: «Это не проблема академии – значит, нет мегаталантов среди игроков, которые туда попадают. Такие не в каждом поколении рождаются»
2954 минуты назад
Кокорин о драке Смолова: «Чайник. Говорил, что, будь он тогда со мной и Мамаевым, ничего бы не случилось. В той же «Кофемании» подраться – это нужно было умудриться»
23сегодня, 08:19
Гендиректор «Ростова» о финансовых проблемах: «Чемпионат точно доиграем. Долги повлияют на лицензию на следующий сезон. Самого негативного сценария не будет»
5сегодня, 08:06
Матчи сборных прошли. Пора готовиться к клубным боям!
1сегодня, 08:00Тесты и игры
Сергей Семак: «Не только у «Зенита» есть недобор российских игроков. Посмотрите повнимательнее первую пятерку. Даже в средних командах было по 15 легионеров»
52сегодня, 07:55
Акгацев о женитьбе: «Кто-то в 18 женится, в 19. Не хочу торопиться. Когда буду готов морально к семье – да. Сейчас не готов»
48сегодня, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» продолжает искать замену Станковичу. Луис Гарсия – запасной вариант, российских тренеров нет в списке (Metaratings)
1 минуту назад
Бубнов о сборной: «Вы уверены, что мы бы вообще попали на ЧМ с такой игрой? Грузия, Азербайджан, Венгрия или Исландия сильнее России»
112 минут назад
Жиру о предложениях из Саудовской Аравии и Китая: «Чем больше имеешь, тем больше хочешь – каждый делает выбор! Я всегда ставил спортивные проекты на 1-е место. Это мой характер, вера и ценности»
21 минуту назад
«Локомотив» сыграет с ЦСКА. Приходите поддержать красно-зеленых в домашней игре против армейцев!
22 минуты назадРеклама
Мостовой о критике в адрес Станковича: «При чем тут то, что он иностранец? Русских так же критиковали. Когда есть результат, тебя зализывают, как только не идет, те же люди закапывают»
124 минуты назад
Ибрагимович о «Милане»: «Я всегда буду миланистой, никогда не забуду, что дал мне клуб. Они подарили мне счастье, а когда я вернулся – любовь»
237 минут назад
Аленичев о Станковиче: «Спартак» должен дать ему работать до зимы. Я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой»
5сегодня, 08:18
Фонбет Кубок России. «Факел» встречается с «Уралом», «Торпедо» против «Велеса»
11сегодня, 08:02
Орлов о Шпилевском: «Не слышал про его феномен – где показал себя, что выиграл? Разговоры про атакующий футбол говорят о том, что он – авантюрист»
8сегодня, 07:45
Клюйверт покинул пост тренера сборной Индонезии после невыхода на ЧМ-2026. Он провел 8 матчей во главе команды
6сегодня, 07:30