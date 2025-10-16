Кейн о Компани в «Баварии»: «Неважно, забил ли ты 400 голов или нисколько, он подталкивает к совершенствованию – я стал более гибким, меньше застреваю с мячом»

Харри Кейн рассказал, что Венсан Компани сподвигает его на совершенствование.

«Думаю, он [раскрыл во мне новый уровень]. Он фантастический тренер, не только в тактическом плане, но и как человек. Мы очень похожи в понимании командной работы. Он достоин уважения, потому что с самого его прихода все время возникали вопросы о том, что он сможет привнести, но он был просто великолепен.

Одно из отличительных качеств работы с ним – это больше игры в одно касание у штрафной. Когда ты играешь в таком клубе, как «Бавария », тебе приходится сталкиваться с командами с низким блоком и глубокой обороной.

Я из тех, кто любит разворачиваться с мячом и делать передачи вперед, но это не всегда возможно, поэтому мы много говорили о том, чтобы быстро разыгрывать в одно касание. Я чувствую, что прибавил в своей игре – меньше застреваю с мячом и стал немного более гибким.

Я всегда стараюсь совершенствоваться, и он подталкивает меня к этому. Неважно, забил ли ты 400 голов или нисколько, он старается сделать тебя лучше как игрока и человека, и он определенно сделал это со мной», – заявил нападающий «Баварии».

