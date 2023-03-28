Мостовой о Клотете в «Торпедо»: «Кто это такой? Пришел ноунейм»

назвал ноунеймом нового тренера «Торпедо» .

Сегодня московский клуб объявил о назначении 45-летнего испанца на пост главного тренера. Ранее он возглавлял «Бирмингем», «Брешию» и СПАЛ.

«А кто такой Пеп Клотет? Работал тренером или, как сейчас модно, – аналитиком? У нас мода пошла на аналитиков, но не вижу в этом никакого смысла. Пришел ноунейм. Как они появляются и откуда берутся – не очень понимаю.

Команда вышла в РПЛ без трансферов, а убрали Бородюка. До сих пор никто понять не может... Зачем брали Талалаева? Сейчас вообще запутанная история с приходами и уходами тренеров. Хорошо хоть «Торпедо» присудили три очка в матче с «Пари НН», – сказал бывший игрок сборной России.