Мостовой о Клотете в «Торпедо»: «Кто это такой? Пришел ноунейм»

Теги Александр Бородюк Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Александр Мостовой Чемпионат.com Пеп Клотет Футбол

Александр Мостовой назвал ноунеймом нового тренера «Торпедо» Пепа Клотета.

Сегодня московский клуб объявил о назначении 45-летнего испанца на пост главного тренера. Ранее он возглавлял «Бирмингем», «Брешию» и СПАЛ. 

«А кто такой Пеп Клотет? Работал тренером или, как сейчас модно, – аналитиком? У нас мода пошла на аналитиков, но не вижу в этом никакого смысла. Пришел ноунейм. Как они появляются и откуда берутся – не очень понимаю.

Команда вышла в РПЛ без трансферов, а убрали Бородюка. До сих пор никто понять не может... Зачем брали Талалаева? Сейчас вообще запутанная история с приходами и уходами тренеров. Хорошо хоть «Торпедо» присудили три очка в матче с «Пари НН», – сказал бывший игрок сборной России.

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22 комментария

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Уся Ваткин
Ты кто такой, давай до свиданья!
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Бродяга-симпатяга
Чинго ту мадре пендехо-добавил Саша
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Михаил Хромаков
Ответ joze mourino
Согласен. С таким же успехом можно было мостового назначить. Кто это лол
так Мостовой сказал не пойдёт, его не рассматривали...
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h9zbx6jdsd
Над*ели у этого клопа брать комментарии
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joze mourino
Согласен. С таким же успехом можно было мостового назначить. Кто это лол
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Артём Никулин
Клотет о Мостовом: "Кто это такой?"
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Леван Мкртчян
Какой заголовок пропал
" Мостовой назвал Пепа ноунеймом"
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blaugrano
У Мостового перманентно бомбит, да так, что на его тяге можно космические корабли запускать.
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Spartakus1984
Товарищ этот футболом не интересуется,может все таки в нем проблема самом?Что Колыванов что Мостовой смешны,ничего ен видят вокруг но рты открывают свои.Лучше посомтреть как тренирует Клотет чем как эти наши бездари без ума и фантазии и знаний футбольных.
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Бехзод Арипов
Ахахаха в своем репертуаре
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Антибаскет Поповича
А если Пеп в интервью скажет, что был фанатом Мостового в молодости?
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Кеша
Мостовой из хорошего игрока скатился в тявкающую голову . Сразу понятно , что никогда не станет тренером - слишком низкий интеллект. Хотя бы не позорился на всю страну . Ведь нигде не будут воспринимать всерьез .
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Дэннис Молинарев
Ждём экспертное мнение от Игнатьева, Тухманова и Алешина
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Ростов-на-Дону
Мостовой - истинный спартаковец, один из лучших, гордость народа!
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Los Galácticos
Чел работал в топовых чемпионатах Европы, пришёл в последнюю команду забаненого чемпионата и первым делом услышал недовольное кваканье на болоте от местного царя.
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deadjoker
Скоро он придет к выводу что это все из-за имени :))
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Ебздрогыч
- Кого он тренировал?
- Брешию, Бирмингем, Спал.
- Кого?
- Спал.
- Спал крепко, хорошо, только не выспался.
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Макс_Вирер
Кто он такой? Этот человек , который получил лицензию! Это же так просто.
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Los Galácticos
А ты ждал Гвардиолу, который придёт и поднимет это дно со дна ?
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romanisti89
Ну он хотя бы работал тренером, а кто такой Мостовой, чтобы критиковать? Это как если бы клоун из цирка критиковал библиотекаря
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Спартак сила
Мостового зависть скоро съест
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Korney
начинается 🤣🤣🤣Царя не позвали
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