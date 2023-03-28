Мостовой о Клотете в «Торпедо»: «Назначение вызывает и смех, и грусть. Что это за тренер? Его никто не знает. В Европе тяжело кого-то так обдурить»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Александр Мостовой Пеп Клотет Футбол

Александр Мостовой прокомментировал приглашение Пепа Клотета в «Торпедо».

Сегодня московский клуб объявил о назначении 45-летнего испанца на пост главного тренера. Ранее он возглавлял «Бирмингем», «Брешию» и СПАЛ. 

«Назначение Клотета в «Торпедо» вызывает и смех, и грусть. Что это за тренер? Его никто не знает.

Впрочем, ничего нового, мы уже привыкли. В нашем футболе все хотят крутиться и быстро получить необходимое. В Европе надо доказывать, там тяжело кого-то так обдурить», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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42 комментария

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hett
Надо этого тренера по методу Мостового проверить, через стакан, может зауважает
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ lyubomir-tyosla@yandex.ru
БРЕШут, что он с кем-то СПАЛ в Бирмингеме.
БРЕШут, что он СПАЛ с каким-то ГЕеМ в БИРМЕ. Ломать телефон, так по полной😎
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Олег М
Он реально эти интервью даёт??? Есть фото подтверждения??? Просто это сюр какой-то)))...
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a-fon
Жаль Мостового, очень похоже на слабоумие уже.
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a-fon
Ответ melmi
Царь, ты и Абаскаля не знал Да и опять тебя не позвали.. Жаль , один из любимых игроков детства превратился в шута горохового
Абаскаля никто не знал)
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Aleks Abkhalimov
Какой же недалёкий этот мостовой, ну получи лицензию да тренеруй, но наш Сашка только к бутылке прикладывается, да чушь несет
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EnzoAmatera
Мостового как тренера тоже никто не знает,если он не в курсе
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tankist231
Он че думает что тренер которого знает вся Европа, пойдёт Торпедо тренировать? ))
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no_one_perfect
Я не понял! В Европе же невозможно обдурить? Почему Мост еще не тренирует тогда?) Может, стоит поныть в испанской прессе или с испанским языком у Моста также все обстоит?) Чего мне эти выпускники-лингвисты буду про испанский рассказывать? Я си и но знаю и с десяток лет нормально в Испании прожил...
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TushcanRash
Ответ rarog
Пока не будет видео как Клотет чеканит мяч,он для Мостового не тренер
Хотелось посмотреть видео где Мостовой чеканит мяч , а то последнее время только язык чеканит
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CaSpeR-13
Так почему тогда ни один европейский клуб не позвал царя если там никого не обдурить?
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кубик в кубе
Ответ aleks.alex.vasilev@mail.ru
Торпедо повелось на то.что имя Пеп...а вдруг проканает?
И ведь не лысый 🤷🏾‍♂️
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57s6w79qhh
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Стыдно, что назначают тренером из-за того, с кем он СПАЛ, - заявил Мостовой
😂👍
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Древний спартач
Клотет отправит Торпедо в клозет )
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Francesc Fàbregas
😭
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Торпедо повелось на то.что имя Пеп...а вдруг проканает?
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Вадим Симонов
Сашка,не унывает и рассказывает всем подряд как жить и тренировать.
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Н.Ф.
У всех трудящихся два выходных дня в неделю.
Мы, цари, работаем без выходных.
©
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damondiamond
аналогично, если Мостового назначить главным тренером Сельты
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lyubomir-tyosla@yandex.ru
Ответ Log in
Стыдно, что назначают тренером из-за того, с кем он СПАЛ, - заявил Мостовой
БРЕШут, что он с кем-то СПАЛ в Бирмингеме.
+10
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+10
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March Hare
Ответ Log in
Стыдно, что назначают тренером из-за того, с кем он СПАЛ, - заявил Мостовой
а ещё и Брешет!
+17
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Лучезарный
Ответ blaugrano
Мостовой никогда не надоедает. Всегда держит уровень)
Скучно же. Он как по скрипту работает
+5
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antiginer
Бывший тренер СПАЛ и Брешии,которые стоят на вылет в итальянском пердиве.Торпедо стоит на вылет в ПЛ.Уровень нашей ПЛ и итальянского пердива сопоставим.В плане турнирных задач для тренера ничего нового.)))
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Balt
- Почему он, а не я!? © Мостовой
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Евгений Цыбулин
Нет,чтобы учиться пойти?От такой злости и зависти-до "Кондратия" недалеко,сердечко-то,когда-нибудь звякнет звоночек)
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