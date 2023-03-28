Мостовой о Клотете в «Торпедо»: «Назначение вызывает и смех, и грусть. Что это за тренер? Его никто не знает. В Европе тяжело кого-то так обдурить»
Александр Мостовой прокомментировал приглашение Пепа Клотета в «Торпедо».
Сегодня московский клуб объявил о назначении 45-летнего испанца на пост главного тренера. Ранее он возглавлял «Бирмингем», «Брешию» и СПАЛ.
«Назначение Клотета в «Торпедо» вызывает и смех, и грусть. Что это за тренер? Его никто не знает.
Впрочем, ничего нового, мы уже привыкли. В нашем футболе все хотят крутиться и быстро получить необходимое. В Европе надо доказывать, там тяжело кого-то так обдурить», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Мы, цари, работаем без выходных.
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