Мостовой о Клотете в «Торпедо»: «Назначение вызывает и смех, и грусть. Что это за тренер? Его никто не знает. В Европе тяжело кого-то так обдурить»

прокомментировал приглашение в «Торпедо».

Сегодня московский клуб объявил о назначении 45-летнего испанца на пост главного тренера. Ранее он возглавлял «Бирмингем», «Брешию» и СПАЛ.

«Назначение Клотета в « » вызывает и смех, и грусть. Что это за тренер? Его никто не знает.

Впрочем, ничего нового, мы уже привыкли. В нашем футболе все хотят крутиться и быстро получить необходимое. В Европе надо доказывать, там тяжело кого-то так обдурить», – сказал бывший полузащитник сборной России.