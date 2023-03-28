Лионель Месси: «Благодарю Бога, что добился всего в футболе»

поблагодарил Бога за свои достижения в футболе.

«Я благодарю Бога, что смог добиться всего в футболе, спасибо всем моим товарищам по команде за эти прекрасные подарки, которые они мне подарили.

Тренерский штаб, Чики (Тапиа – глава Ассоциации футбола – Sports.ru) всегда были на нашей стороне во всем, и мы всегда действовали наилучшим образом.

Теперь я должен наслаждаться временем, которое мне осталось [провести в футболе], я не знаю, сколько это продлится, и наслаждаться тем, чем я занимался всегда, как я и делал на протяжении всей своей карьеры», – сказал нападающий « » и сборной Аргентины.

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