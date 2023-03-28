Лионель Месси: «Благодарю Бога, что добился всего в футболе»
Лионель Месси поблагодарил Бога за свои достижения в футболе.
«Я благодарю Бога, что смог добиться всего в футболе, спасибо всем моим товарищам по команде за эти прекрасные подарки, которые они мне подарили.
Тренерский штаб, Чики (Тапиа – глава Ассоциации футбола Аргентины – Sports.ru) всегда были на нашей стороне во всем, и мы всегда действовали наилучшим образом.
Теперь я должен наслаждаться временем, которое мне осталось [провести в футболе], я не знаю, сколько это продлится, и наслаждаться тем, чем я занимался всегда, как я и делал на протяжении всей своей карьеры», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины.
Месси получил «посох футбола» как атрибут лучшего игрока мира от главы КОНМЕБОЛ
Статую Месси в натуральную величину показали на церемонии КОНМЕБОЛ. Лео получил копии Кубка мира, Кубка Америки и трофея Финалиссимы
Не люблю его, но не признавать очевидное нельзя.
За 7 матчей.
Даже по голым цифрам феерически сильный турнир. А вместе с общим впечатлением от игры точно одно из лучших индивидуальных выступлений в истории ЧМ. Лучшее ли - не знаю. Одно из - разумеется.
-------------
За 1962 год по хайлайтам можно определить, что он до травмы успел сделать, емнип, 2 или 3 ассиста. В общем, знаю, что у него на ЧМ 10 голевых передач (в 1970 было 7).
Смотрю ЧМ с 1998 года и такого сольного перфоманса не видел не от кого. И команда не подвела.
Лучший на все времена
Матчей как раз таки много, в этом также сыграло его стабильность за долгие годы. Я как раз тот человек, который позавчера одному из комментаторов доказывал, что за пару хороших матчей нельзя такой статус приписывать футболисту. Я в этом плане категоричен. Когда человеку дают статус «один из лучших», то это не за пару матчей. Дико не люблю сам, когда за один успешный сезон столько хвалебных слов приписывают. Поэтому, поверьте мне, такими словами я не бросаюсь)
Но они решили купить ЧМ Аргентине)))😅🤣
Ради интереса ответте на вопросы:
1.Почему свою сборную шейхи не уберегли от позора и не купили Эквадор и Сенегал?
2.Почему шейхи не купили ЧМ для Мбаппе ибо Франция вторая родина для катарцев?
3.Почему не купили для Бразилии и Неймара?)))
4.Почему до сих пор ЛЧ купить не могут?)))