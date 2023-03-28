Лионель Месси: «Благодарю Бога, что добился всего в футболе»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу религия Футбол

Лионель Месси поблагодарил Бога за свои достижения в футболе. 

«Я благодарю Бога, что смог добиться всего в футболе, спасибо всем моим товарищам по команде за эти прекрасные подарки, которые они мне подарили.

Тренерский штаб, Чики (Тапиа – глава Ассоциации футбола Аргентины – Sports.ru) всегда были на нашей стороне во всем, и мы всегда действовали наилучшим образом.

Теперь я должен наслаждаться временем, которое мне осталось [провести в футболе], я не знаю, сколько это продлится, и наслаждаться тем, чем я занимался всегда, как я и делал на протяжении всей своей карьеры», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины. 

Месси получил «посох футбола» как атрибут лучшего игрока мира от главы КОНМЕБОЛ

Статую Месси в натуральную величину показали на церемонии КОНМЕБОЛ. Лео получил копии Кубка мира, Кубка Америки и трофея Финалиссимы

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116 комментариев

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Интеллигентный колхозник
Ответ Zidan GOAT
А ещё первый раз в истории ЧМ игрок пробил 5 пенальти в 7 матчах) великое достижение
Зидана-2006, если что, очень хорошо помню. Великолепен был.
Не люблю его, но не признавать очевидное нельзя.
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Интеллигентный колхозник
Ответ Zidan GOAT
А ещё первый раз в истории ЧМ игрок пробил 5 пенальти в 7 матчах) великое достижение
3 гола с игры, 4 с пенальти, 3 ассиста.
За 7 матчей.
Даже по голым цифрам феерически сильный турнир. А вместе с общим впечатлением от игры точно одно из лучших индивидуальных выступлений в истории ЧМ. Лучшее ли - не знаю. Одно из - разумеется.
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Блуждающий странник
Всю жизнь тренировался и играл в футбол, 20 лет на таком уровне. Конечно это проделки Бога, а не оплата за многолетний труд
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Vinnipukh Vinni
Ответ Интеллигентный колхозник
Кстати, интересные факты: на ЧМ-2022 Месси стал: Лучшим бомбардиром в истории финальных турниров сборных, 13+13 на ЧМ и Копе (до этого был Роналдо, 15+10) Лучшим ассистентом в истории финальных турниров сборных, 8+17 на ЧМ и Копе Лучшим по гол+пас в истории ЧМ: 13+8 (с учётом того, что статистика по ассистам до 1966 года не велась, возможно, Пеле впереди) Лучшим по гол+пас в истории финальных турниров сборных, 26+25 на ЧМ и Копе, 51 голевое действие! Последняя цифра, если честно, просто умопомрачительна…
Лучшим по гол+пас в истории ЧМ: 13+8 (с учётом того, что статистика по ассистам до 1966 года не велась, возможно, Пеле впереди)
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За 1962 год по хайлайтам можно определить, что он до травмы успел сделать, емнип, 2 или 3 ассиста. В общем, знаю, что у него на ЧМ 10 голевых передач (в 1970 было 7).
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NottinghamForest79
пурга
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Интеллигентный колхозник
Ответ Алекс Самойлов
позорные факты. а Месси забивал Люксембургу и Лихтенштейну??? не надо тут про ГОАТ писать )
Виноват…)
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Nerazzurri-88
Смешной. РПЛ так и не смог покорить.
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Zidan GOAT
Ответ Goofts
Причем все пенальти чесные в плей офф. Вот умора, даже зидан пробивал на ЧМ2006, посчитай сколько
2 пенальти и 5 пенальти, большая разница правда ?)
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Goofts
Ответ benjamin92
Выиграл всё что можно, побил кучу рекордов, но ЧМ никак не получалось выиграть и , казалось, уже никогда не получится... И тут команда во главе с Лео выдаёт умопомрачительный чемпионат! Высшая награда за все страдания, упрёки и трудности через которые они прошли!
Просто волшебная игра от аргентинца, лучшие хайлайты: гол мексике (самый важный на турнире, ИМХО), гол австралии, передача (одна из лучших в истории) в игре с нидерландами, разрезал пол команды, после сольный проход с гвардиолом и гол в овертайме финала. Еще рывки в матчах с Польшей просто фелигранные.
Смотрю ЧМ с 1998 года и такого сольного перфоманса не видел не от кого. И команда не подвела.
Лучший на все времена
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Goofts
Ответ Zidan GOAT
А ещё первый раз в истории ЧМ игрок пробил 5 пенальти в 7 матчах) великое достижение
Причем все пенальти чесные в плей офф. Вот умора, даже зидан пробивал на ЧМ2006, посчитай сколько
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Колбаскер тут
Бога вдохновляет Месси
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Дмитрий Королёв
Ответ aleshapo
Очень жаль, что я не могу поставить минус вашему комментарию
Мы тебе поможем)
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AnMe
Ответ Валентин Водичкин
У него были тысячи хороших матчей. Но я говорю о тех "хороших" , откуда взяли хайлайты с его "невероятным" дриблингом. Именно такие вещи пересматривают в детстве, покупают из за этого футболки и потом всю жизнь этих людей обожают. Нет здесь божества, обычный высококлассный игрок, их тысячи :)
Слова про божество для меня далеки. Это не ко мне. Игроков таких мало, если люди смотрят футбол на постоянной основе, то это понимают. А вот высококлассных да. Но своей карьерой он чуть выше дошел.
Матчей как раз таки много, в этом также сыграло его стабильность за долгие годы. Я как раз тот человек, который позавчера одному из комментаторов доказывал, что за пару хороших матчей нельзя такой статус приписывать футболисту. Я в этом плане категоричен. Когда человеку дают статус «один из лучших», то это не за пару матчей. Дико не люблю сам, когда за один успешный сезон столько хвалебных слов приписывают. Поэтому, поверьте мне, такими словами я не бросаюсь)
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Вася Жучкин
Ответ Экспертное мнение
Интересно, а как в вашей голове уживаются такие версии как, Месси купил ЛЧ в Барсе, и ЧМ тоже купил, но не может купить ЛЧ играя за ПСЖ? ЛЧ не продается арабам, но ЧМ продается? При этом ЛЧ продается Барсе за пляжные лопаты Негрейры, но не продается за нефтедоллары Ман Сити и ПСЖ, как всё это работает? Ну и главная загадка, как катарцы могут купить кубок мира далеким аргентинцам, но не купили победы над Эквадором и Сенегалом в группе для своей страны?
Да и в финале могли бы французам купить победу. Мбаппе им наверное поважнее, чем Месси
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Фаррух Касимов
Ответ Айлин 1990
Те кто благодарен Богу, всегда будет награждён.
👍👍
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Лео как всегда благодарит тренерский штаб,товарищей по команде и никаких Я.
Котокбекович ну как же без тебя
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Оливер Кан удаляет Роберту
Да заткнись ты уже. Тебя запомнят по двум словам: Негрейра и Шейх.
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hh88_88
Ответ Интеллигентный колхозник
Кстати, интересные факты: на ЧМ-2022 Месси стал: Лучшим бомбардиром в истории финальных турниров сборных, 13+13 на ЧМ и Копе (до этого был Роналдо, 15+10) Лучшим ассистентом в истории финальных турниров сборных, 8+17 на ЧМ и Копе Лучшим по гол+пас в истории ЧМ: 13+8 (с учётом того, что статистика по ассистам до 1966 года не велась, возможно, Пеле впереди) Лучшим по гол+пас в истории финальных турниров сборных, 26+25 на ЧМ и Копе, 51 голевое действие! Последняя цифра, если честно, просто умопомрачительна…
Лучшим пенальтистом!
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Айлин 1990
Ответ Oleg
Вопрос фанатам бездаря роналду, вот смотрите, вы свою боль и обиду прикрываете бредом про шейхов и покупку ЧМ: Ради интереса ответте на вопросы: 1.Почему свою сборную шейхи не уберегли от позора и не купили Эквадор и Сенегал? 2.Почему шейхи не купили ЧМ для Мбаппе ибо Франция вторая родина для катарцев? 3.Почему не купили для Бразилии и Неймара?))) 4.Почему до сих пор ЛЧ купить не могут?)))
Аль Хелайфи президент ПСЖ и его любимчик Мбапе. А ПСЖ клуб из Франции.
Но они решили купить ЧМ Аргентине)))😅🤣
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Фаррух Касимов
Ответ Интеллигентный колхозник
Само собой! Ведь катарцы специально купили чемпионат именно для Месси. Правда, на собственную сборную денег, видимо, не хватило…
Шейхи с пелёнок болеют за аргов,они большие ,,"патриоты " Аргентины.😁Месси им дороже своей родины.😆
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Экспертное мнение
Интересно, а как в вашей голове уживаются такие версии как, Месси купил ЛЧ в Барсе, и ЧМ тоже купил, но не может купить ЛЧ играя за ПСЖ? ЛЧ не продается арабам, но ЧМ продается? При этом ЛЧ продается Барсе за пляжные лопаты Негрейры, но не продается за нефтедоллары Ман Сити и ПСЖ, как всё это работает? Ну и главная загадка, как катарцы могут купить кубок мира далеким аргентинцам, но не купили победы над Эквадором и Сенегалом в группе для своей страны?
Почему тогда судья судил как то странновато? в том же эпизоде, когда у французов пошла контратака, Коман устоял на ногах и продолжил дальше бежать с мячом, а рефери взял и остановил атаку, арги как могли лупили игроков франции, но судья отделывался всего лишь устными предупреждениями
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Anton Abaturov
Ответ Интеллигентный колхозник
Тебе хоть платят за такие ‘комментарии’?
А чё можно? Колхозник, скажи где ты харчуешься. Я тоже устроюсь Деняк много не бывает. Готов за шекели хвалить и ругать кого угодно. Замолви там за меня слово, ок?
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Михаил Пивненко
Ответ Валентин Водичкин
Хз, что он заслужил. Людям нужны кумиры - они его и сделали, за пару хороших матчей. Многие могут играть как Месси на каком то этапе своей карьере, и многие идут в закат точно так же блекло как и он. Вполне заурядный футболист с отсутствием харизмы. Наверное последнее и помогало ему не вешать на себя лишнюю тень и не терять любовь фанатов.
Мне кажется, что цель этого комментария - собрать максимальное число минусов. Иначе объяснить словесный бред Валентина не предоставляется возможным.
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Максим 1986
Жереми Бога: "Неожиданно, но приятно"
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Oleg
Ответ Новый тренер ФК Спартак
и шейхов
Вопрос фанатам бездаря роналду, вот смотрите, вы свою боль и обиду прикрываете бредом про шейхов и покупку ЧМ:
Ради интереса ответте на вопросы:
1.Почему свою сборную шейхи не уберегли от позора и не купили Эквадор и Сенегал?
2.Почему шейхи не купили ЧМ для Мбаппе ибо Франция вторая родина для катарцев?
3.Почему не купили для Бразилии и Неймара?)))
4.Почему до сих пор ЛЧ купить не могут?)))
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