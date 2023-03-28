Елена Вяльбе: «Категорически против нейтрального статуса. На таких условиях нам не нужны международные соревнования!»
Елена Вяльбе выступила против условий допуска россиян, которые обозначил МОК.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.
«То, о чем я ранее говорила: даже не хочу обсуждать! Я категорически против нейтрального статуса, тем более много добавочек: «кто не поддерживает СВО», «кто не в силовых и вооруженных структурах» и «кто не участвовал в концертах Z».
В общем, МОК пытается в очередной раз переложить все на международные федерации, при этом, видимо, прислав им уже инструкцию.
Мое мнение: не нужны нам на таких условиях их международные соревнования!», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО
А уж ТЕПЕРЬ просить и требовать вернуть статус....ну увольте,о чем вообще речь?
Ну а отказаться от всего....мол на фиг нам ничего не нужно,это я на работе каждый день от коллег слышу,классика😊
так что отказываться от возможности только потому, что одному царю приспичило "миропорядок изменить", не есть рационально.