Елена Вяльбе: «Категорически против нейтрального статуса. На таких условиях нам не нужны международные соревнования!»

выступила против условий допуска россиян, которые обозначил МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«То, о чем я ранее говорила: даже не хочу обсуждать! Я категорически против нейтрального статуса, тем более много добавочек: «кто не поддерживает СВО», «кто не в силовых и вооруженных структурах» и «кто не участвовал в концертах Z».

В общем, МОК пытается в очередной раз переложить все на международные федерации, при этом, видимо, прислав им уже инструкцию.

Мое мнение: не нужны нам на таких условиях их международные соревнования!», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО