Елена Вяльбе: «Категорически против нейтрального статуса. На таких условиях нам не нужны международные соревнования!»

Теги лыжные гонки МОК Олимпийская сборная России ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе выступила против условий допуска россиян, которые обозначил МОК. 

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«То, о чем я ранее говорила: даже не хочу обсуждать! Я категорически против нейтрального статуса, тем более много добавочек: «кто не поддерживает СВО», «кто не в силовых и вооруженных структурах» и «кто не участвовал в концертах Z».

В общем, МОК пытается в очередной раз переложить все на международные федерации, при этом, видимо, прислав им уже инструкцию.

Мое мнение: не нужны нам на таких условиях их международные соревнования!», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

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64 комментария

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Jetter
Ответ Жанна Калгина
Ну вон Губер же говорит что надо ехать,почему условному большунову это сказать нельзя
Ему давали слово. Что он сказал? То, что в Малиновке защитил титул чемпиона мира. Вот и все, на что он оказался способен.
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Евгений Соболев
Год назад надо было головой думать спортсменам..менять гражданство и устраивать новую жизнь.. Теперь в случае "побега" из концлагеря, родственников возьмут в заложники!!! ..
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Александр Никитин
Ответ eraser2
спортсмены такие же граждане страны. Все люди работают, обеспечивают свои семьи. Но не предают Отечество.
не путайте Отечество,Родину,страну,народ и власть с Президентом и правительством! у власти могут быть разные люди, против которых голосовали миллионы людей,но отечество и родина от этого не меняются)). если вы против политики Пу в экономике, например - вы что?предатель и изменник??? не путайте разные понятия! можно любить свою родину,но быть против нашей вороватой "элиты"...
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Наталья Куничкина
Ответ Ma-Tzu
Не сексист, и эйджизм не люблю, но иди вари лучше суп
Ух, как вас всех показательно корёжит от Вяльбе! Хоть бы не палились так бездарно. Ну, тоньше надо работать, тоньше.
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Волька-ибн-Алёша
Ответ Наталья Куничкина
Как-нибудь обойдусь без ваших советов, ок?
ob
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Волька-ибн-Алёша
Малиновки заслыша голосок
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sabur
Больше похоже на мину, при плохой игре. Итак не допустят всю лыжную сборную, по критериям -z праздника и членства в армейских клубах. Понимая это, конечно можно гордо грудь вперед и говорить , мол сами не поедем
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Nikolay Kozlov
"Нам" - это кому?
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Пылесос
Вяльбе, что ж тогда на ои 2018 и 2022 ездили?
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ЮАГ
А вот и правильно!
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Redline78
Так ведь уже давно статут нейтральный,после скандалов с допингом,разве нет?
А уж ТЕПЕРЬ просить и требовать вернуть статус....ну увольте,о чем вообще речь?
Ну а отказаться от всего....мол на фиг нам ничего не нужно,это я на работе каждый день от коллег слышу,классика😊
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Денис Погодин
Поддерживаю. На таких условиях только предатель поедет. Мок принимает абсолютно политические решения, которые не имеют к спорту никакого отношения.
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Ma-Tzu
Ответ Наталья Куничкина
Можете меня заминусить вкрай, но Елена Валерьевна – молодец! С детства за неё болела и не зря.
Не сексист, и эйджизм не люблю, но иди вари лучше суп
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belikovda.90
Все должно быть просто. Если за всю жизнь не взял ни копейки из бюджета - выступай пол любым флагом. Взял копейку, то только под флагом РФ. Хочешл поменять страну? Плати штраф в пару лямов
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akrets
Вам. В этот раз, именно, вам
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Жанна Калгина
Ответ Jetter
Хахахаха, ведь в стране всем дают говорить свободно. Все имеют право высказываться свободно, даже если их мнение не совпадает с мнением Путина и Вяльбе.
Ну вон Губер же говорит что надо ехать,почему условному большунову это сказать нельзя
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Ilya Kurepa
классик более ста лет назад уже посоветовал Вяльбе - "в деревню, в глушь, в Саратов" - вот там пусть и сидит- ее все равно никуда не пустят за ее поганный язык
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Жанна Калгина
Ответ Olga.t
так они говорили уже, что согласны с нейтральным статусом, если с флагом не получится.
А сейчас уже не только флаг и нейтральный статус.Так что это совсем другое
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sievra
Ясен пень, тебе не нужны, ты ведь уже 25 лет как закончила. О тебе речи никто и не ведет. И спрашивать, кстати, тебя тоже никто не будет, ты только за чемпионаты водокачек теперь отвечаешь
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Глеб Саратов
рассмотрим вопрос цинично: век спортсмена короток; у спортсменов высокого уровня всё-таки в наличии амбиции выше, чем соревноваться со статистами внутри страны, некоторые хотят большего, чем просто чемпион России; а флаг и гимн это всего лишь символы. а организационные моменты решаемо с собственной организаторами.
так что отказываться от возможности только потому, что одному царю приспичило "миропорядок изменить", не есть рационально.
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Jetter
Ответ Жанна Калгина
А у лыжников что языка нет,сказать своё мнение.Вяльбе сказала,пусть другие скажут
Хахахаха, ведь в стране всем дают говорить свободно. Все имеют право высказываться свободно, даже если их мнение не совпадает с мнением Путина и Вяльбе.
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Виталий Васильев
Кому нам?
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Мари Хуан
Услышать бы мнение спортсменов еще
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Olga.t
Ответ Жанна Калгина
А у лыжников что языка нет,сказать своё мнение.Вяльбе сказала,пусть другие скажут
так они говорили уже, что согласны с нейтральным статусом, если с флагом не получится.
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baxinya
Почему-то резко перестала уважать, если мягко сказать
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