Василий Уткин: «МОК де-факто предлагает сменить гражданство. Тут и все вопросы отпадают, причем сразу»

Теги Василий Уткин МОК Олимпийская сборная России Томас Бах олимпийская сборная России Футбол

Василий Уткин считает, что МОК «предлагает» российским спортсменам сменить гражданство.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Условия допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, которые обнародовал МОК, в первую очередь неконкретные. Что нужно сделать, чтоб допустили? А вот вы сделайте это и это, мы проверим, а потом скажем.

Это одно означает. МОК де-факто предлагает сменить гражданство. Тут и все вопросы отпадают. Причем сразу.

Мне реально интересно, что из этого получится. Интересны последствия. А что вы ждали? Мировому спорту важно, чтобы выступали сильнейшие спортсмены. Мировому спорту абсолютно безразлично, под каким флагом.

Вот так я и воспринимаю новые декреты Томаса Баха, главы Международного олимпийского комитета. Безусловно, в чем-то упрощаю. Наверное», – написал спортивный журналист в своем телеграм-канале.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

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Нейтральный статус, отсутствие командных видов и другие условия МОК. Нужно ли на них соглашаться?
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66 комментариев

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Олег Устименко
Ответ OldRedWhite
Всем агент ЦРУ Горбачев и нетрезвый Ельцин дали суверенитет ! Это ж азы политологии ! Кстати , тоже лженауки и продажной девки мирового империализма !
а ещё Ленин😏
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naspartaks ru
Ответ Марат Люсьеныч
ну Россия не в спорте тоже пытается отменить суверенитет целой страны. нечего жаловаться теперь
Правильно делает! А без мы, как нибудь проживём без моков!
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Airelend
На самом деле это говорит о том, что не допустят никого. Особенно понравилось про символику на национальных стартах. На чемпионаты мира и олимпиады едут сильнейшие, выигравшие нац чемпионат. И вот прикол. Условные Петросян или Большунов выиграв чемпионат России так оргам и говорят: уважаемые вы гимн то не включайте, дяденьки из МОК смотрят😒 ну бред же
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Леша Волков быстрее Сундбю
Ответ Максим Прокофьев
Я тоже так и не понял, почему биатлонисты могут бежать индивидуально и не могут бежать друг за друга в эстафете, пусть и с белым флагом. Молчу уж про синхронисток или футболистов
Ну если заявлять спортсменов под флагом мок и никак их не выделять, получается что заявлять их надо под сборную Independent Olympic Athletes.
1. Тут как бы само название говорит само за себя, что командные виды не возможны.
2. Даже если бы можно было позволить составить из этого командные виды, пришлось бы включать сюда спортсменов из других стран, которые так же заявлены как IOA (всякие мелкие островные государства и члены мок, отстраненные МОК). Смешанные команды из разных стран давным давно не практиковались МОК, она не пойдет на это.
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leda53
Ответ Максим Прокофьев
Я тоже так и не понял, почему биатлонисты могут бежать индивидуально и не могут бежать друг за друга в эстафете, пусть и с белым флагом. Молчу уж про синхронисток или футболистов
Попробуйте сформулировать, по какому принципу, скажем, именно эти четверо бегут в белом под номером 33, а другая четверка, тоже в белом, под номером 40. Чур, страну, язык, флаг не называть. Кто их менеджеры (тренеры, смазчики) и почему? То же относится ко всем командникам, включая пары.
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OldRedWhite
Ответ Олег Устименко
а кто дал этой стране суверенитет не напомнишь🤔?
Всем агент ЦРУ Горбачев и нетрезвый Ельцин дали суверенитет !
Это ж азы политологии !
Кстати , тоже лженауки и продажной девки мирового империализма !
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Viks
Ответ justbored
Любые правила и принципы, как мы наблюдаем, легко поддаются корректировке.
Можно изменить правила в спорте, например, перестав требовать гражданство, а вот Законы стран о предоставлении гражданства изменить практически невозможно.
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OldRedWhite
Ответ Pennywise
И что Пекин? Приказал напасть? Снабжал кредитами? Кого-то назначал на руководящие посты? А вот как Луценко, не имеющего юридического образования, назначили по указке США ген прокурором, все хорошо помнят.
Таких как , ты - скоро выведем на свежую воду !
Кто ставит под сомнение дружбу России и КНР , пусть и якобы под благовидным предлогом !
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justbored
Василий ставит под сомнение "миротворческую миссию" МОК? )) Обвиняя в сугубо меркантильных мотивах
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Altim
Ответ Russ Ivan
Смена гражданства - это потеря целого поколения спортсменов, которая подорвёт наш спорт и разозлит россиян. Вот она - миротворческая миссия МОК, про которую талдычил Бах!
Опять же, кто виноват?
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саша константинов
Ответ Pennywise
И что Пекин? Приказал напасть? Снабжал кредитами? Кого-то назначал на руководящие посты? А вот как Луценко, не имеющего юридического образования, назначили по указке США ген прокурором, все хорошо помнят.
1 Неизвестно тут закулисные игры.2НЕт но расширял торговлю что им и выгодно а кредитами снабжать зачем?3НУ и о чём говорит тот факт что не имеет образавония ,то что люди без образования в пост-СССР занимают высокие посты не новость .
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Максим Пантелеев
Путин конечно пипец катастрофу стране устроил. Все съеживается от последствий его безумной выходки. Интересно зачем он это сделал?
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svft
Ответ Максим Прокофьев
Я тоже так и не понял, почему биатлонисты могут бежать индивидуально и не могут бежать друг за друга в эстафете, пусть и с белым флагом. Молчу уж про синхронисток или футболистов
притянуто за уши, короче.
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glock17
Ответ Pennywise
У этой страны уже давно нет суверенитета. Из белого дома ей управляют как минимум с 2014-го.
что-то случилось, наверное, в 2014?
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Berbatov09
Ответ Гекдениз Кардениз
А то что до этого прогибались ездили с белой тряпкой и без гимна это что было, а был это мегапрогиб признание того что в Сочи под допингом выиграли Олимпиаду , если бы были не виновны и гордые не повелись на эту провакацию с белыми тряпками изначально то не надо было так унижаться , ну пустышка которая всю жизнь чемоданчики подносил решил по своему
Не были бы виновны, доказали бы. А так, были.
+7
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Guillermo
Ответ Марат Люсьеныч
ну Россия не в спорте тоже пытается отменить суверенитет целой страны. нечего жаловаться теперь
Нет там давно никакого суверенитета. Управляют напрямую из-за океана.
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Ocelot
Ответ Аркадий Аркадич
Да ни к чему это не приведет. Без высочайшего дозволения, на эту подписульку могут пойти только спортсмены, которые тренируются и готовятся к соревнованиям за свой счет. Количество таких во всех видах спорта, думаю, не сложно пересчитать на пальцах одной руки не очень умелого фрезеровщика. Для всех остальных эти условия невыполнимы.
ну не знаю я понимаю это так - сегодня тебе платит деньги условная федерация легкой атлетики России ты отработал свой контракт и уходишь в федерацию другой страны и деньги тебе платить будет уже она.
так что не вижу ничего невыполнимого в смене гражданства. тем более были новости что некоторые спортсмены за последний год уже сменили.
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justbored
Ответ Viks
МОК де-факто предлагает сменить гражданство." --- Это чушь. Сменить гражданство, де-факто, можно за 5 -10 лет, и только в тоталитарных странах за пару недель. А международные спорторганизации добавили ещё карантин 3 года в случае перехода, в лёгкой атлетике для всех!
Любые правила и принципы, как мы наблюдаем, легко поддаются корректировке.
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Ir_rish
MOK может "де факто" предлагать что угодно. Только смена гражданства в 99% случаев- процедура небыстрая и осуществляется структурами, никак со спортом не связанными.
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Олег Устименко
Ответ Марат Люсьеныч
ну Россия не в спорте тоже пытается отменить суверенитет целой страны. нечего жаловаться теперь
а кто дал этой стране суверенитет не напомнишь🤔?
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Олег Устименко
Ответ Баркамол Абдулла
Всего то надо добавить в пищу деда "старичка" и все счастливы и Россия потихоньку вернётся в мир.
проще Зелю отравить😏
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Gena Popov
хай
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Гекдениз Кардениз
Ответ Жанна Калгина
Это шантаж ,если называть своими именами
А то что до этого прогибались ездили с белой тряпкой и без гимна это что было, а был это мегапрогиб признание того что в Сочи под допингом выиграли Олимпиаду , если бы были не виновны и гордые не повелись на эту провакацию с белыми тряпками изначально то не надо было так унижаться , ну пустышка которая всю жизнь чемоданчики подносил решил по своему
+4
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Бобынин
Василий как всегда чётко резюмировал.
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Pennywise
Ответ саша константинов
А другой из Пекина по такой логике и что дальше?
И что Пекин? Приказал напасть? Снабжал кредитами? Кого-то назначал на руководящие посты? А вот как Луценко, не имеющего юридического образования, назначили по указке США ген прокурором, все хорошо помнят.
+14
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