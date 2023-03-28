Василий Уткин: «МОК де-факто предлагает сменить гражданство. Тут и все вопросы отпадают, причем сразу»
Василий Уткин считает, что МОК «предлагает» российским спортсменам сменить гражданство.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.
«Условия допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, которые обнародовал МОК, в первую очередь неконкретные. Что нужно сделать, чтоб допустили? А вот вы сделайте это и это, мы проверим, а потом скажем.
Это одно означает. МОК де-факто предлагает сменить гражданство. Тут и все вопросы отпадают. Причем сразу.
Мне реально интересно, что из этого получится. Интересны последствия. А что вы ждали? Мировому спорту важно, чтобы выступали сильнейшие спортсмены. Мировому спорту абсолютно безразлично, под каким флагом.
Вот так я и воспринимаю новые декреты Томаса Баха, главы Международного олимпийского комитета. Безусловно, в чем-то упрощаю. Наверное», – написал спортивный журналист в своем телеграм-канале.
МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО
1. Тут как бы само название говорит само за себя, что командные виды не возможны.
2. Даже если бы можно было позволить составить из этого командные виды, пришлось бы включать сюда спортсменов из других стран, которые так же заявлены как IOA (всякие мелкие островные государства и члены мок, отстраненные МОК). Смешанные команды из разных стран давным давно не практиковались МОК, она не пойдет на это.
Это ж азы политологии !
Кстати , тоже лженауки и продажной девки мирового империализма !
Кто ставит под сомнение дружбу России и КНР , пусть и якобы под благовидным предлогом !
так что не вижу ничего невыполнимого в смене гражданства. тем более были новости что некоторые спортсмены за последний год уже сменили.