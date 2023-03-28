Станислав Поздняков: «Сегодняшнее решение МОК расцениваем как признание ими ошибочности своих действий годичной давности»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков Политика Легкая атлетика

Станислав Поздняков считает, что МОК признал ошибочность отстранения российских спортсменов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян к турнирам под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Сегодня исполком МОК принял решение рекомендовать допуск российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе – но при соблюдении атлетами строгих условий. 

«Сегодняшнее решение исполкома МОК расцениваем как признание собственной ошибки от 28 февраля прошлого года.

МОК фактически признал ошибочность своих действий годичной давности», – сказал Поздняков.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Опрос

Нейтральный статус, отсутствие командных видов и другие условия МОК. Нужно ли на них соглашаться?
12983 голосa
Да
43%
Дмитрий Губерниев
Нет, бойкотируем
57%
Роман Терюшков

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хорошее Настроение
Ответ imaxim
Так нарушение прав человека и дискриминация или всех переиграли и МОК признал ошибки?) смешной этот Поздняков, а в 2018 адекватным казался
этот человек якшался с ЖМ, амбассадором ее назначал. Еще тогда понятно было что он в неадеквате
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Novikov
Ответ Максим Пантелеев
Ахахах! Пропаганад уже понесла,что допуск нескольких спорсменов -это наша победа. Охренеть! Победой в СВО видимо станет взятая деревня Перденевка. Перденевка наша! Не зря угробили неизвестно сколько людей, миллионы обратили в бегство, лишились 350 млрд накоплений, инвестиций за 30 лет, нефтегаза, получили 666 санкций. Россия! Россия! Путин! Путин!
Ты мне что-то ответил? Что сам удалил, или админы? Не, я реально замечаю, что жизнь стала лучше, Вот только снег сошёл, а у нас дороги уже ремонтировать начали, да и вообще местная власть шевелится, может боятся?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акселек давай
Поздняков, вы и сами там запутались. При всей моей любви к моей стране, не надо было прогибаться раньше, не прогибали бы и сейчас!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Gushka
МОК признал, что российские СПОРТСМЕНЫ Олимпийскую хартию - не нарушали, а российские ЧИНОВНИКИ - чуть ли не все пункты. Хотя "джентльмену" Баху стоило бы перед спортсменами извиниться.
Но он нагородил такого, что любая Федерация скажет: а что изменилось-то? Нам было сказано: никого не пускать, а теперь говорят - пускать, но по сути никого. А почти любой спортсмен и даже спортсменка скажет: за 30 сребреников выступить за бугром - да пошли они в жопу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Ответ Гекдениз Кардениз
В том то и прикол те лидеры кто хоть как то претендавал на золотые медали зиговали на концерте у одного сумасшедшего и те кто пройдут скорее всего девиз для них будет не победа, а участие
Так это проблема ума этих лидеров? Нет?
Они думали о своем бабле , выделяемом государством, о будущих местах в ГД
Спорт(как спорт) их в этот момент не интересовал
Пожинают плоды
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Gushka
Ответ melmi
МОК через ситеце будет просеивать просеивать и пускать или нет спортсменов на соревнования Кто тут проиграл?
МОК сам НИЧЕГО не хочет и не будет просеивать. Всей мукомольней займутся Федерации, так и сказано. МОК потом возьмет готовенькую мучицу и крендель загнет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Так себе признание своих ошибок от МОК: команды по игровым видам - мимо, военнослужащих - мимо, поддерживающие СВО - мимо. Кто остаётся? Поздняков читать что ли не умеет?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Novikov
Ответ Максим Пантелеев
Ахахах! Пропаганад уже понесла,что допуск нескольких спорсменов -это наша победа. Охренеть! Победой в СВО видимо станет взятая деревня Перденевка. Перденевка наша! Не зря угробили неизвестно сколько людей, миллионы обратили в бегство, лишились 350 млрд накоплений, инвестиций за 30 лет, нефтегаза, получили 666 санкций. Россия! Россия! Путин! Путин!
Ты так написал, что я не понял, а что же я ничего не заметил? Судя по твоим восторгам, я должен мечтать о еде и тепле и донашивать последнюю одежду. Но почему-то все эти санкции меня не коснулись, странно как-то.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
spboksana
что за чушь он городит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fd6gtd8k77
Ответ Мистер Блин
мне не жалко наших спортсменов, потенциально это такие же личности в будущем, как сегодняшние Шипулины, хоркины, Карелины, валуевы, хоркины , подлизывающие и потакающие власти.
Плюсую.Так и есть.Никакой жалости к паразитам
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Gushka
Ответ Alberville
Великолепная победа ОКР! Кто скажет, что генерал Поздняков недостоин ордена? Или все-таки медали?
Медали ордена.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Gushka
Ну и что, что признал? Ничего не изменится АБСОЛЮТНО. Федерациям разрешено в принципе не менять прежний порядок - не допускать никого и никуда. Чтобы заработали комиссии по "нейтральным статусам", это надо сначала отстранить соответствующие российские федерации, да чтобы КАС это подтвердил, потом еще куча всякой возни...Да кому захочется?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fd6gtd8k77
Он прикалывается?Сказочный тип🙈🤡
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kamil Mogomedov
мок унизил поздяноков назвал адекватным глава олимпиского комит росси
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Трифон0в
А если выступит один человек с другим мнением? Поздняков что скажет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Это искажение смыслов со стороны Позднякова.
Когда где-то случается аварийная ситуация, регулирующий орган сразу принимает ограничивающие меры, а потом начинает разбираться в ситуации.
Самый характерный пример - летные происшествия.
Боинг 737-800 потерпел катастрофу, полеты на нем по всему миру закрыли до установления и исправления причин катастрофы.
Так и МОК, сначала принял ограничительные меры, чтоб не возникало бойкотов, бардака и мордобоя, а теперь потихоньку их снимает, сохраняя баланс интересов разных участников олимпийского движения.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Novikov
Он ничего не читал? Бойкотировать не стоит, посылать туда всех из армейских клубов. Пусть теперь они думают, бойкот это или нет:-))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя Букин
Ответ imaxim
Так нарушение прав человека и дискриминация или всех переиграли и МОК признал ошибки?) смешной этот Поздняков, а в 2018 адекватным казался
Когда с параолимпиады выперли нашу сборную, то было не нарушение прав?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
мне не жалко наших спортсменов, потенциально это такие же личности в будущем, как сегодняшние Шипулины, хоркины, Карелины, валуевы, хоркины , подлизывающие и потакающие власти.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя Букин
Вот не поймёшь этих комментаторов со спортса. То орут, что надо выступать на ОИ в любом статусе. То негодуют, что надо ехать без гимна и флага. Вы уж определитесь здесь 😏
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МИХАЛЫЧ
Ответ Oleg
Я не пойму что за возмущение? А как же : нам эти международные старты не нужны? Они к нам сами приползут? Куда делась вся бравада? Поняли что старты на кубок Комсомольской Правды никому не нужны и не интересны?)
а что кто то слёзно напрашивается.., высказали недовольство решением и сказали что это неприемлемо , сейчас еще спортсмены начнут высказывать своё мнение о том что на такие условия не пойдут и это дискриминация..В чем ваше недовольство..Еще не видел мнение тех кто бы из спортсменов просил прощение и слёзно напрашивался
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Ответ melmi
МОК через ситеце будет просеивать просеивать и пускать или нет спортсменов на соревнования Кто тут проиграл?
В том то и прикол те лидеры кто хоть как то претендавал на золотые медали зиговали на концерте у одного сумасшедшего и те кто пройдут скорее всего девиз для них будет не победа, а участие
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Поздняков не понял ничего. Но готов и дальше пропагандировать свои "победы". Интеллект даже не учителя физкультуры, кем он является, а трудовика с напильником в руках.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Кудрявцев
Ответ Е...С
Поздняков это решение читал?
А вы читали?!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Кудрявцев
Ответ Дмитрий9779
Быстро отреагировал.Там ещё продолжение будет.
Тебе так и сразу скажу это продолжение каким будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий