Станислав Поздняков: «Сегодняшнее решение МОК расцениваем как признание ими ошибочности своих действий годичной давности»
Станислав Поздняков считает, что МОК признал ошибочность отстранения российских спортсменов.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян к турнирам под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Сегодня исполком МОК принял решение рекомендовать допуск российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе – но при соблюдении атлетами строгих условий.
«Сегодняшнее решение исполкома МОК расцениваем как признание собственной ошибки от 28 февраля прошлого года.
МОК фактически признал ошибочность своих действий годичной давности», – сказал Поздняков.
МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
Но он нагородил такого, что любая Федерация скажет: а что изменилось-то? Нам было сказано: никого не пускать, а теперь говорят - пускать, но по сути никого. А почти любой спортсмен и даже спортсменка скажет: за 30 сребреников выступить за бугром - да пошли они в жопу!
Они думали о своем бабле , выделяемом государством, о будущих местах в ГД
Спорт(как спорт) их в этот момент не интересовал
Пожинают плоды
Когда где-то случается аварийная ситуация, регулирующий орган сразу принимает ограничивающие меры, а потом начинает разбираться в ситуации.
Самый характерный пример - летные происшествия.
Боинг 737-800 потерпел катастрофу, полеты на нем по всему миру закрыли до установления и исправления причин катастрофы.
Так и МОК, сначала принял ограничительные меры, чтоб не возникало бойкотов, бардака и мордобоя, а теперь потихоньку их снимает, сохраняя баланс интересов разных участников олимпийского движения.