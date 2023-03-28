Станислав Поздняков: «Сегодняшнее решение МОК расцениваем как признание ими ошибочности своих действий годичной давности»

считает, что МОК признал ошибочность отстранения российских спортсменов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян к турнирам под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Сегодня исполком МОК принял решение рекомендовать допуск российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе – но при соблюдении атлетами строгих условий.

«Сегодняшнее решение исполкома МОК расцениваем как признание собственной ошибки от 28 февраля прошлого года.

МОК фактически признал ошибочность своих действий годичной давности», – сказал Поздняков.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные