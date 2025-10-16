Сергей Семак: «Не только у «Зенита» есть недобор российских игроков. Посмотрите повнимательнее первую пятерку. Даже в средних командах было по 15 легионеров»

Сергей Семак высказался на предмет использования местных футболистов в РПЛ.

– Есть точка зрения – в нынешнее время, когда международный бан, самое время заняться резервом и играть своими воспитанниками. Как относитесь к этому и почему у «Зенита» это не получается?

– Почему мы говорим о «Зените »? Давайте все клубы рассмотрим, у многих команд не получается.

Не только у «Зенита» есть определенный недобор российских игроков. Посмотрите другие клубы вверху таблицы – у многих схожая ситуация, за исключением двух клубов.

– Но получается, что Михаил Дегтярев и призывает к тому, чтобы занялись своими игроками, ужесточая лимит. Что будет с «Зенитом», если будет лимит – максимум 5 иностранцев на поле?

– Я тренер. Какие есть правила, по таким и будем работать.

– Но с другой стороны, нет ни одной команды, где играют один-два россиянина в составе.

– Почему же? Посмотрите повнимательнее. Не буду ни о ком говорить, но посмотрите первую пятерку повнимательнее. Даже в средних командах было по 15 легионеров.

– Обратил внимание – питерские коллеги сообщают, что вы стали ходить на молодежные составы клуба, на «Зенит-2». Такого якобы раньше не было.

– Было. Есть возможность – хожу, смотрю.

Тем более есть игроки, которых мы приглашаем к себе на товарищеские матчи, которые участвуют у нас в тренировочном процессе – интересно посмотреть, как они проявляют себя в матчах за свои команды, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак .