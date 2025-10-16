  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергей Семак: «Не только у «Зенита» есть недобор российских игроков. Посмотрите повнимательнее первую пятерку. Даже в средних командах было по 15 легионеров»
40

Сергей Семак: «Не только у «Зенита» есть недобор российских игроков. Посмотрите повнимательнее первую пятерку. Даже в средних командах было по 15 легионеров»

Сергей Семак высказался на предмет использования местных футболистов в РПЛ.

– Есть точка зрения – в нынешнее время, когда международный бан, самое время заняться резервом и играть своими воспитанниками. Как относитесь к этому и почему у «Зенита» это не получается?

– Почему мы говорим о «Зените»? Давайте все клубы рассмотрим, у многих команд не получается.

Не только у «Зенита» есть определенный недобор российских игроков. Посмотрите другие клубы вверху таблицы – у многих схожая ситуация, за исключением двух клубов.

– Но получается, что Михаил Дегтярев и призывает к тому, чтобы занялись своими игроками, ужесточая лимит. Что будет с «Зенитом», если будет лимит – максимум 5 иностранцев на поле?

– Я тренер. Какие есть правила, по таким и будем работать.

– Но с другой стороны, нет ни одной команды, где играют один-два россиянина в составе.

– Почему же? Посмотрите повнимательнее. Не буду ни о ком говорить, но посмотрите первую пятерку повнимательнее. Даже в средних командах было по 15 легионеров.

– Обратил внимание – питерские коллеги сообщают, что вы стали ходить на молодежные составы клуба, на «Зенит-2». Такого якобы раньше не было.

– Было. Есть возможность – хожу, смотрю.

Тем более есть игроки, которых мы приглашаем к себе на товарищеские матчи, которые участвуют у нас в тренировочном процессе – интересно посмотреть, как они проявляют себя в матчах за свои команды, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит-2
logoСергей Семак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак о молодых игроках: «Проблема не в «Зените». Назовите хоть одного, который бы прошел через нашу структуру и играл бы за рубежом или в РПЛ, решая высокие задачи?»
170сегодня, 06:42
Главные новости
Джонджо Шелви: «Великобритания уже не та. Не хочу, чтобы мои дети росли в Англии. В Лондоне не надеть часы, людей арестовывают за твиты»
510 минут назад
Кокорин о драке Смолова: «Чайник. Говорил, что, будь он тогда со мной и Мамаевым, ничего бы не случилось. В той же «Кофемании» подраться – это нужно было умудриться»
1625 минут назад
Гендиректор «Ростова» о финансовых проблемах: «Чемпионат точно доиграем. Долги повлияют на лицензию на следующий сезон. Самого негативного сценария не будет»
438 минут назад
Матчи сборных прошли. Пора готовиться к клубным боям!
144 минуты назадТесты и игры
Акгацев о женитьбе: «Кто-то в 18 женится, в 19. Не хочу торопиться. Когда буду готов морально к семье – да. Сейчас не готов»
36сегодня, 07:20
Глава профсоюза футболистов Испании не гарантировал проведение матча Ла Лиги в США: «Не говорю, что забастовка будет, но нас не защищают институты, которые должны это делать»
9сегодня, 06:54
Семак о молодых игроках: «Проблема не в «Зените». Назовите хоть одного, который бы прошел через нашу структуру и играл бы за рубежом или в РПЛ, решая высокие задачи?»
170сегодня, 06:42
Аленичев про Аршавина и Глушенкова: «Не вижу логики и смысла обсуждений. Как можно сравнивать действующего игрока с Андреем?»
6сегодня, 06:30
СКА опять проиграл, Кононов вернулся в «Торпедо», 3-е подряд поражение Мирры, Расселл и Антонелли остаются в «Мерседесе», Акинфеев выпустил автобиографию и другие новости
15сегодня, 06:10
Только в двух командах АПЛ играли и Смертин, и Шюррле, в каких? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
сегодня, 06:00Телеграм
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о нехватке талантливой молодежи «Зенита»: «Это не проблема академии – значит, нет мегаталантов среди игроков, которые туда попадают. Такие не в каждом поколении рождаются»
616 минут назад
Аленичев о Станковиче: «Спартак» должен дать ему работать до зимы. Я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой»
126 минут назад
Кейн о Компани в «Баварии»: «Неважно, забил ли ты 400 голов или нисколько, он подталкивает к совершенствованию – я стал более гибким, меньше застреваю с мячом»
134 минуты назад
Фонбет Кубок России. «Факел» встречается с «Уралом», «Торпедо» против «Велеса»
1141 минуту назад
Орлов о Шпилевском: «Не слышал про его феномен – где показал себя, что выиграл? Разговоры про атакующий футбол говорят о том, что он – авантюрист»
659 минут назад
Клюйверт покинул пост тренера сборной Индонезии после невыхода на ЧМ-2026. Он провел 8 матчей во главе команды
6сегодня, 07:30
Глава RFEF о матче Ла Лиги в США: «Награда для болельщиков, которые находятся за экраном и платят за просмотр. Это способствует продвижению лиги по всему миру»
7сегодня, 04:55
Алексей Миранчук: «В МЛС почти все команды больше играют в атакующий футбол. У нас чемпионат более закрытый, если сравнивать с той РПЛ, из которой я уезжал»
10сегодня, 04:30
Талалаев не назвал Батракова футболистом без слабых мест: «Уровень ведения единоборств с плотной опекой не позволяет дать эту характеристику»
22сегодня, 01:42
ЧМ-2025 (U20). 1/2 финала. Аргентина обыграла Колумбию, Франция по пенальти проиграла Марокко
31сегодня, 01:30