Глава RFEF о матче Ла Лиги в США: «Награда для болельщиков, которые находятся за экраном и платят за просмотр. Это способствует продвижению лиги по всему миру»

Рафаэль Лузан оценил проведение матча Ла Лиги в США.

УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу » сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами. Игра пройдет 20 декабря.

Это награда для тех болельщиков, которые находятся за экраном – в Азии или Америке, которые платят за просмотр всех матчей Ла Лиги.

Это хорошо для футбола и способствует продвижению испанской лиги по всему миру. Италия также собирается сделать то же самое с Серией А в Австралии», – сказал президент Федерации футбола Испании Рафаэль Лузан.