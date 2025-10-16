Глава RFEF о матче Ла Лиги в США: «Награда для болельщиков, которые находятся за экраном и платят за просмотр. Это способствует продвижению лиги по всему миру»
Рафаэль Лузан оценил проведение матча Ла Лиги в США.
УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами. Игра пройдет 20 декабря.
Это награда для тех болельщиков, которые находятся за экраном – в Азии или Америке, которые платят за просмотр всех матчей Ла Лиги.
Это хорошо для футбола и способствует продвижению испанской лиги по всему миру. Италия также собирается сделать то же самое с Серией А в Австралии», – сказал президент Федерации футбола Испании Рафаэль Лузан.
