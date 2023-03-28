Дюков о переходе в Азию: «Главное – принять участие в отборе ЧМ-2026. Ставим такую задачу»

ответил на вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.

– Правильно ли понимаю, что вероятность перехода в Азию сейчас минимальна?

– Минимально или максимально – это все субъективно. Давайте определимся с терминами.

– Исхожу из заявлений генсека Максима Митрофанова о том, что дедлайна по принятию решения о переходе – 1 апреля – не существует.

– Это некая ориентировочная дата, к которой мы хотели пройти определенный этап. Будет ли это 1 апреля или 5 апреля, не столь принципиально. Главное – выполнить задачу и принять участие в отборе к . Эту задачу мы перед собой ставим. Думаю, после исполкома и конгресса , который состоится в Лиссабоне 5 апреля, будет больше информации, – сказал президент РФС.

Александр Дюков: «Возможность перехода в Азию есть. С УЕФА и ФИФА создана рабочая группа, идут консультации с МОК»