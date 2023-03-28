Дюков о переходе в Азию: «Главное – принять участие в отборе ЧМ-2026. Ставим такую задачу»
Александр Дюков ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.
– Правильно ли понимаю, что вероятность перехода в Азию сейчас минимальна?
– Минимально или максимально – это все субъективно. Давайте определимся с терминами.
– Исхожу из заявлений генсека Максима Митрофанова о том, что дедлайна по принятию решения о переходе – 1 апреля – не существует.
– Это некая ориентировочная дата, к которой мы хотели пройти определенный этап. Будет ли это 1 апреля или 5 апреля, не столь принципиально. Главное – выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026. Эту задачу мы перед собой ставим. Думаю, после исполкома и конгресса УЕФА, который состоится в Лиссабоне 5 апреля, будет больше информации, – сказал президент РФС.
Александр Дюков: «Возможность перехода в Азию есть. С УЕФА и ФИФА создана рабочая группа, идут консультации с МОК»
Я уж и забыл, что Россия одна из самых демократических стран мира.
2. Через Азию даже е ли и пробьемся, то нас один фиг не пустят. Да даже к отбору не допустят скорее всего.
3. Кубок Азии выиграть шансов никаких. Силу той же Японии мы все видели на ЧМ.
4. Играть товарняки с Ираком, или же официальные матчи - разницы нет. И то, и то - унылое гомно. Только после плохих игр в товарняках можно сослаться на отсутствие мотивации, то после поражения е в оф. матче еще и краснеть придется.
А в чем принципиальная разница?
к тому же особенностью азиатской культуры является важность сохранения «лица».
скорее всего, азиаты по аналогии с европейцами будут бойкотировать матчи с РФ.
могу ошибаться.