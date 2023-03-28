Дюков о переходе в Азию: «Главное – принять участие в отборе ЧМ-2026. Ставим такую задачу»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков ЧМ-2026 Футбол

Александр Дюков ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

– Правильно ли понимаю, что вероятность перехода в Азию сейчас минимальна?

– Минимально или максимально – это все субъективно. Давайте определимся с терминами.

– Исхожу из заявлений генсека Максима Митрофанова о том, что дедлайна по принятию решения о переходе – 1 апреля – не существует.

– Это некая ориентировочная дата, к которой мы хотели пройти определенный этап. Будет ли это 1 апреля или 5 апреля, не столь принципиально. Главное – выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026. Эту задачу мы перед собой ставим. Думаю, после исполкома и конгресса УЕФА, который состоится в Лиссабоне 5 апреля, будет больше информации, – сказал президент РФС.

Александр Дюков: «Возможность перехода в Азию есть. С УЕФА и ФИФА создана рабочая группа, идут консультации с МОК»

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99 комментариев

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Pigmalion
Ответ haymaker
есть некая группа лиц, которая утверждает, что выступает от имени общественности
Ну если некая группа лиц так говорит, то, конечно, все жители России виноваты и должны насильно отдавать свои деньги украинцам. Некая группа лиц врать не может.
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Колбаскер тут
Ответ Михаил Хромаков
чтобы потом на "Тема есть" кричать о несправедливости
Я смотрю либералы спортса больше самих ватников смотрят ватные шоу. Вы же все о них знаете, я, например, не видел ни одного выпуска.
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haymaker
Ответ Pigmalion
А общественность спрашивают, оказывается? Я уж и забыл, что Россия одна из самых демократических стран мира.
есть некая группа лиц, которая утверждает, что выступает от имени общественности
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Tiestorzn17
Главное войска вывести из соседней страны, остальное все уже следствия из этого. И ЧМ тогда будет, и ЛЧ и Макдональдс вместо нынешней точки.
Ага, конечно будет. И санкции сразу снимут.Вот тогда точно заживем.
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Pigmalion
Ответ haymaker
общественность против
А общественность спрашивают, оказывается?
Я уж и забыл, что Россия одна из самых демократических стран мира.
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Pigmalion
> Макдональдс вместо нынешней точки. А в чем принципиальная разница?
В ХэппиМиле книги, вместо игрушек.
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haymaker
Ответ Pigmalion
Ну так выведите её ж.
общественность против
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sibipl59
Ответ Mega• Battman
не понимаю в чем проблема?? да может это клубам влиять на их траты и расходы. но для сборной это хороший вариант что бы пробиться на чм. да и выиграть кубок Азии. запад всегда считает что спорт в Азии и Африке на низком уровне. да это так но он растёт и через лет 5-7 будет претендовать на что то. вот взять олимпийские игры там Китай, Япония, Эфиопия, Австралия, берут золотые медали.
Проблема в том, что ты носишь ’" розовые" очки, сними их(
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Mega• Battman
не понимаю в чем проблема?? да может это клубам влиять на их траты и расходы. но для сборной это хороший вариант что бы пробиться на чм. да и выиграть кубок Азии. запад всегда считает что спорт в Азии и Африке на низком уровне. да это так но он растёт и через лет 5-7 будет претендовать на что то. вот взять олимпийские игры там Китай, Япония, Эфиопия, Австралия, берут золотые медали.
1. Переход в Азию - шаг назад.
2. Через Азию даже е ли и пробьемся, то нас один фиг не пустят. Да даже к отбору не допустят скорее всего.
3. Кубок Азии выиграть шансов никаких. Силу той же Японии мы все видели на ЧМ.
4. Играть товарняки с Ираком, или же официальные матчи - разницы нет. И то, и то - унылое гомно. Только после плохих игр в товарняках можно сослаться на отсутствие мотивации, то после поражения е в оф. матче еще и краснеть придется.
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haymaker
Ответ Gari Voter come back...
если у вашего подъезда к вам лезет неадекватный человек,вы ему раз сказал,два,потом понимаете что стычка неизбежна и бьете первый,вы должны будете раскаяться и оплатить лечение? или все таки вы в этом случае защищались?
Если суд установит неадекватность и серьезность угрозы, и если вы сможете доказать, что ударив первым, вы защищались, наверняка будете оправданы. Это если просто прикинуть беспристрастно.
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Pigmalion
Ответ Tiestorzn17
Главное войска вывести из соседней страны, остальное все уже следствия из этого. И ЧМ тогда будет, и ЛЧ и Макдональдс вместо нынешней точки.
> Макдональдс вместо нынешней точки.
А в чем принципиальная разница?
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privet100
Ответ Amalfitano
И всё это ради футбола?)) Какой ты молодец.😆😆😆
Да плевать на футбол, но он дело говорит. Пора выводить войска. Один фиг нихрена не могут, лишь пацаны гибнут.
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Tiestorzn17
Главное войска вывести из соседней страны, остальное все уже следствия из этого. И ЧМ тогда будет, и ЛЧ и Макдональдс вместо нынешней точки.
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Gari Voter come back...
Ответ haymaker
это обычная практика платить за то, что разломал. Если вы в ресторане тарелку разбили, кто платит? А вы, в свою очередь, можете предъявить нато чек на оплату всего ущерба, который понесли от их перемещения к нашим границам. Если сможете внятно сформулировать.
если у вашего подъезда к вам лезет неадекватный человек,вы ему раз сказал,два,потом понимаете что стычка неизбежна и бьете первый,вы должны будете раскаяться и оплатить лечение? или все таки вы в этом случае защищались?
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Pigmalion
Ответ haymaker
ошибочно
Ну так выведите её ж.
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Рокко Сиффредди
Не думаю, что азиатские страны будут рады видеть конкурента за путевку.
к тому же особенностью азиатской культуры является важность сохранения «лица».
скорее всего, азиаты по аналогии с европейцами будут бойкотировать матчи с РФ.
могу ошибаться.
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haymaker
Ответ Pigmalion
А зачем вы туда её отправили?
ошибочно
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Atsuktuvas
Прекрасное творческое время - ставишь себе задачу, пытаешься найти решение, не находишь, создаешь новую задачу. А то раньше была такая скукотища...
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Pigmalion
Ответ haymaker
ну, значит, вам повезло. А мне придётся платить через налоги за то, что разломала армия моей страны в чужой стране.
А зачем вы туда её отправили?
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haymaker
Ответ Pigmalion
Я ничего не ломал, например. Если вы сломали - заплатите, будьте добры.
ну, значит, вам повезло. А мне придётся платить через налоги за то, что разломала армия моей страны в чужой стране.
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3a_3eHuT
Смысл?! Условный Левандовски потом опять пукнет, что играть не будет против нас и все переиграют. Надо в Европе оставаться
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Гамарджоба Генацвале
Ответ haymaker
к концу года азия откажется нас принимать
с чего бы? откуда информация?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Melnikov1968
Здесь же речь идёт об отборе на ЧМ. Участие в азиатских турнирах такого права не даёт.
Сейчас вообще нигде не играем. Речь идет о том, чтобы играть хоть где-то, чем вообще нигде непонятно сколько времени.
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Amalfitano
Ответ Ovi174
Комментарий удален модератором
И всё это ради футбола?)) Какой ты молодец.😆😆😆
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Griezmann_Ufa
Ответ Griezmann_Ufa
а это может прийти через полгода само собой. Они сами приползут к нам...
а потом...А будет ли евро 24 и будет вообще еврожопа???
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