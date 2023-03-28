Елена Вяльбе: «Когда вижу в Европе флаги ЛГБТ на церквях, на храмах, для меня это ужас. Господи, помилуй этих людей»
Елена Вяльбе высказалась о пропаганде ЛГБТ на Западе.
«Я не так давно как-то случайно услышала в политической передаче про статью Максима Горького. Он в 1934 году написал, что на Земле появилось движение, которое достаточно серьезно так наступает. Движение гомосексуалистов! И он в статье сделал такой вывод, что все превратится в фашизм.
Это не заставило себя долго ждать. Ведь сейчас в мире происходит то же самое. Европа на этом помешалась. Удивляюсь, что люди, у 80% которых есть внуки, желают потомкам не иметь детей. А для чего тогда жить на свете? У меня есть дома две собаки и кот. Они, наверное, смотрят на нас и думают: «Господи, люди, что вы творите?» Природа не создала человека 60-го гендера. Она сотворила мужчину и женщину. Природа создала сучку и кобеля. Кошку и кота. Они все продолжатели рода.
Если взрослые люди что-то там решили сделать — отрезали себе или пришили, — мне вообще по фигу. Но когда речь идет о детях, которые ничего не понимают! Им показали какие-то радужные флажки, для них это игра. А закончится все тем, что они не смогут потом иметь детей. Для чего рождаются люди? Чтобы оставить после себя потомство. Как и животные. Даже дерево дает ростки, все живое должно жить дальше.
Для меня это просто огромный шок. Я не толерантна к таким людям, к сожалению или к счастью. У меня есть дети, хочу, чтобы они жили в нормальных семьях. Я взрослая тетка, но от этого всего реально в шоке. Просто не понимаю, что происходит.
Когда вижу в Европе флаги ЛГБТ на церквях, на храмах, для меня это ужас. В Германии уже давно Библию переписали с гендерно нейтральным Богом. Господи, помилуй этих людей», – сказала Вяльбе.
На Западе же все вышло далеко за пределы толерантности. Там уже требуют не толерантности, а полного принятия, обожания, чуть ли не поклонения. Требуют носить их символы, изучать "культуру" этих фриков и так далее, в том числе форсят это в школах и дет.садах, то есть да, это та самая гей пропаганда.
Презервативы - спорный вопрос, из-за гомосексуалистов, которые распостранили СПИД, их тоже приходится использовать.
Следовательно, гомосексуализм - есть вреден для организма, как например сунуть себе вилкой в глаз.
27 Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства, Пс 80:13; Иер 7:15; Ос 9:10; 2Фес 2:11
29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,
30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям,
31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.
Гей-секс - это и тяжкий грех и просто отклонение от нормы, которое не должно поощряться! Как это делается на западе сейчас.