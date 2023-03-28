Елена Вяльбе: «Когда вижу в Европе флаги ЛГБТ на церквях, на храмах, для меня это ужас. Господи, помилуй этих людей»

высказалась о пропаганде ЛГБТ на Западе.

«Я не так давно как-то случайно услышала в политической передаче про статью Максима Горького. Он в 1934 году написал, что на Земле появилось движение, которое достаточно серьезно так наступает. Движение гомосексуалистов! И он в статье сделал такой вывод, что все превратится в фашизм.

Это не заставило себя долго ждать. Ведь сейчас в мире происходит то же самое. Европа на этом помешалась. Удивляюсь, что люди, у 80% которых есть внуки, желают потомкам не иметь детей. А для чего тогда жить на свете? У меня есть дома две собаки и кот. Они, наверное, смотрят на нас и думают: «Господи, люди, что вы творите?» Природа не создала человека 60-го гендера. Она сотворила мужчину и женщину. Природа создала сучку и кобеля. Кошку и кота. Они все продолжатели рода.

Если взрослые люди что-то там решили сделать — отрезали себе или пришили, — мне вообще по фигу. Но когда речь идет о детях, которые ничего не понимают! Им показали какие-то радужные флажки, для них это игра. А закончится все тем, что они не смогут потом иметь детей. Для чего рождаются люди? Чтобы оставить после себя потомство. Как и животные. Даже дерево дает ростки, все живое должно жить дальше.

Для меня это просто огромный шок. Я не толерантна к таким людям, к сожалению или к счастью. У меня есть дети, хочу, чтобы они жили в нормальных семьях. Я взрослая тетка, но от этого всего реально в шоке. Просто не понимаю, что происходит.

Когда вижу в Европе флаги ЛГБТ на церквях, на храмах, для меня это ужас. В Германии уже давно Библию переписали с гендерно нейтральным Богом. Господи, помилуй этих людей», – сказала Вяльбе.