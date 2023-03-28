Елена Вяльбе: «Когда вижу в Европе флаги ЛГБТ на церквях, на храмах, для меня это ужас. Господи, помилуй этих людей»

Теги Елена Вяльбе ЛГБТ Р-Спорт Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о пропаганде ЛГБТ на Западе. 

«Я не так давно как-то случайно услышала в политической передаче про статью Максима Горького. Он в 1934 году написал, что на Земле появилось движение, которое достаточно серьезно так наступает. Движение гомосексуалистов! И он в статье сделал такой вывод, что все превратится в фашизм.

Это не заставило себя долго ждать. Ведь сейчас в мире происходит то же самое. Европа на этом помешалась. Удивляюсь, что люди, у 80% которых есть внуки, желают потомкам не иметь детей. А для чего тогда жить на свете?   У меня есть дома две собаки и кот. Они, наверное, смотрят на нас и думают: «Господи, люди, что вы творите?» Природа не создала человека 60-го гендера. Она сотворила мужчину и женщину. Природа создала сучку и кобеля. Кошку и кота. Они все продолжатели рода.

Если взрослые люди что-то там решили сделать — отрезали себе или пришили, — мне вообще по фигу. Но когда речь идет о детях, которые ничего не понимают! Им показали какие-то радужные флажки, для них это игра. А закончится все тем, что они не смогут потом иметь детей. Для чего рождаются люди? Чтобы оставить после себя потомство. Как и животные. Даже дерево дает ростки, все живое должно жить дальше.

Для меня это просто огромный шок. Я не толерантна к таким людям, к сожалению или к счастью. У меня есть дети, хочу, чтобы они жили в нормальных семьях. Я взрослая тетка, но от этого всего реально в шоке. Просто не понимаю, что происходит.

Когда вижу в Европе флаги ЛГБТ на церквях, на храмах, для меня это ужас. В Германии уже давно Библию переписали с гендерно нейтральным Богом. Господи, помилуй этих людей», – сказала Вяльбе. 

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137 комментариев

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glavniiexpert
Ответ ЦСКА1960
Толерантность к ЛГБТ гораздо ближе к тому, что проповедовал Иисус Христос - всепрощение и любовь к ближнему, чем ненависть, которую поощряет РПЦ.
Вот только не надо путать/подменять терминологию. Толерантность - это буквально терпимость с латыни. То есть допущение существования определенной группы лиц, отсутствие намерения навредить им. Конкретно к ЛГБТ толерантны большая часть планеты, за исключением исламских стран/ стран Африки.
На Западе же все вышло далеко за пределы толерантности. Там уже требуют не толерантности, а полного принятия, обожания, чуть ли не поклонения. Требуют носить их символы, изучать "культуру" этих фриков и так далее, в том числе форсят это в школах и дет.садах, то есть да, это та самая гей пропаганда.
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Sobachkin
Какая ж она совковая. Какая ей разница какого пола и принадлежности пришёл человек в церковь?
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Евгений Фельдман
Ответ ЦСКА1960
Толерантность к ЛГБТ гораздо ближе к тому, что проповедовал Иисус Христос - всепрощение и любовь к ближнему, чем ненависть, которую поощряет РПЦ.
надеюсь, вы не на территории России (все правильно написали)
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Михаил Пригода
Ответ Теннисный абсолют
Противоречит, потому что анальное отверстие не вырабатывает секрета для сексуального акта. Следовательно, гомосексуализм - есть вреден для организма, как например сунуть себе вилкой в глаз.
Анальный секс не является видом девиации, и даже чаще практикуется в гетеросексуальных отношениях, чем в гомосексуальных) а мужчины даже могут испытать оргазм при анальной стимуляции, учите физиологию
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Tony Lee
Ответ fd6gtd8k77
Я когда читаю интервью этой бабищи, то невольно ощущаю ужас…Господи, отправь её в ад….
А она где?))
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Теннисный абсолют
Ответ pyatachyok
Можно указать, как была измерена природа человека? А ботинки носить противоречит природе человека? А использовать презерватив?
Ботинки защищают ноги
Презервативы - спорный вопрос, из-за гомосексуалистов, которые распостранили СПИД, их тоже приходится использовать.
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centavr1
у нас знамя лгбт можно повесить на здании госдумы.
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GregWS
Бога нет, скажите ей.
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Теннисный абсолют
Ответ Михаил Пригода
Нет, и даже не противоречит. Девиация это, например, фетишизм, который очень развит в гетеронормативных отношениях, также к девиациям можно отнести некоторые виды БДСМ. Гомосексуальность к этому не относится
Противоречит, потому что анальное отверстие не вырабатывает секрета для сексуального акта.
Следовательно, гомосексуализм - есть вреден для организма, как например сунуть себе вилкой в глаз.
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pyatachyok
Ответ Теннисный абсолют
Гомосексуальность есть девиация, потому что она противоречит природе человека.
Можно указать, как была измерена природа человека? А ботинки носить противоречит природе человека? А использовать презерватив?
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Сергей Минкевич
Ответ ЦСКА1960
Толерантность к ЛГБТ гораздо ближе к тому, что проповедовал Иисус Христос - всепрощение и любовь к ближнему, чем ненависть, которую поощряет РПЦ.
Любовь к ближнему они как-то не так поняли - жахаются там с кем не попадя и в не предназначенные для этого природой отверстия.
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Михаил Пригода
Ответ Теннисный абсолют
Гомосексуальность есть девиация, потому что она противоречит природе человека.
Нет, и даже не противоречит. Девиация это, например, фетишизм, который очень развит в гетеронормативных отношениях, также к девиациям можно отнести некоторые виды БДСМ. Гомосексуальность к этому не относится
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Санитар-волк
Депутутка врёт, как они все и всегда. И при этом вся эта депупакость жить стремится там, а не в Воронеже. Почему бы?
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mike79
Ответ Maxim Vasnechov
Люблю таких "верующих", которые даже библию не читали, но везде бога поминают. Христианство учит быть толерантным к грехам, за исключением семи смертных грехов. ЛГБТ к смертным грехам не относится.
Ты это из гей клуба, надеюсь, написал?
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Seven2482
спортс не забывает исправно вкидывать кость для либшизы. И те с радостью на неё набрасываются
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Vadim Voina
Первое правило журналиста - от пьяной Вяльбе телефон не поднимать.
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Теннисный абсолют
Ответ Михаил Пригода
Гомосексуальность не девиация, согласно всем российским и международным документам в медицине, психиатрии и психологии, то есть вполне себе попадает под норму сексуального поведения
Гомосексуальность есть девиация, потому что она противоречит природе человека.
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mike79
Ответ Гуго Капет
А верующая Вяльбе не хочет обратиться к Господу Богу по поводу творящегося не в Европе, а, например, в России? Нет? В нашем Отечестве все хорошо, не требует внимания Господа? Лицемерка.
Прям каждый норовит проявить остроумие и высмеять Вяльбе) Даже когда она говорит то, что думает большинство в нашей стране
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Алар
Нас учит морали женщина, которая не смогла сохранить свою семью!
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Williamssss
Ответ Денис Оськин
Вот это засранный мозг, диву даешься просто.
Она для того и сидит в госдуре и поддакивает методичкам, чтобы транслировать все это пропагандистское мракобесие. Глупая женщина. Не дал Бог ума.
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pyatachyok
Ответ Sanan1908
Живу в Германии, да флагов лгбт тут дофига и почти везде, но ни одного не видел , что бы висел на храмах или церквах ;)
Ну я не в Германии, а в США, в моих краях несколько таких церквей.
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Теннисный абсолют
Вот что Святой Апостол Павел говорил:
27 Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства, Пс 80:13; Иер 7:15; Ос 9:10; 2Фес 2:11
29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,
30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям,
31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.

Гей-секс - это и тяжкий грех и просто отклонение от нормы, которое не должно поощряться! Как это делается на западе сейчас.
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Игорь Новиков
Ответ Dr. Heisenberg
Она же это в "политической передачи" услышала) Вяльбе же по сути птушница - а такие, наслушавшись телевизора, сразу же думают, что уловили логику развития мира, цивилизации и вселенной. Им не важно, что фашизм и национал-социализм преследовал гомосексуалистов в той же мере что и евреев.
Это трагедия, что в стране, причём на видных постах, много таких глупых людей.
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arspurs9
Одни сказочники повесили флаг на здание других, что не так?) Конкуренция)
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Михаил Пригода
Ответ Теннисный абсолют
Абсолютно согласен с Еленой Вальеревной! Это кошмар, людям навязывают и пропагандируют ЛГБТ-извращения и девиации называют нормами, а если ты против - то потеряешь работу и тебя уничтожат. И ведь пендосы хотели и в Россиию привнести бацилу гей-секса и прочих извращений через Нетфликсы, свои фильмы с гомосеками. Чем дальше мы будем от современного запада, тем целее останемся.
Гомосексуальность не девиация, согласно всем российским и международным документам в медицине, психиатрии и психологии, то есть вполне себе попадает под норму сексуального поведения
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