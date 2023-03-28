Борис Игнатьев о Клотете в «Торпедо»: «В очередной раз припадаем на колено перед иностранными специалистами»
Борис Игнатьев оценил назначение Пепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».
Испанский специалист сменил Андрея Талалаева на этой должности.
«Сожалею, что Талалаев ушел. Это перспективный специалист, у которого есть будущее. Он обязательно найдет работу. А вот люди, которые его приглашали, в этом деле практические ничего не понимают.
Если человека принимают на три месяца, то, видимо, ничего неизвестно о его возможностях и потенциале. Команда как была на последнем месте, так и осталась.
Значит, уходите вместе с тренером, ведь вы взяли этого сотрудника.
Что касается испанца, то в очередной раз припадаем на колено перед иностранными специалистами», – сказал бывший вице-президент «Торпедо».
После 20 туров Мир РПЛ «автозаводцы» занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
Скажу так Лукас Вера,Флорентин,Перес,Марин,Мансилья и на уровне условного Эльче или Альмерии не затерялись бы.
Если тренер неизвестен,- априори - г .... ???
Игнатьев - сам тренер-прыгун. В 80% команд, будучи главным, не задерживался и на год. А без бэкгранда "помощника" Садырина, Романцева и чаще Семина, когда его брали в помощь, после очередного фейла на посту главным, то грош цена такому тренеру.
И капелька из википедиии -
Главный тренер «Торпедо» Москва: 22 ноября 2012 — 11 июня 2013.
Вице-президент — спортивный директор ФК «Торпедо» Москва: июль 2013 — июль 2014.
Вице-президент ФК «Торпедо» Москва: июль 2014 — январь 2018
Золотые времена Торпедо.
Теперь понятен весь его настрой....
Спасибо Борис, пожалуй, притоРплю за Торпедо этой весной...
Он так намекнул, что, типа, надо было его взять?
Он же отличии понимает нашу систему. Совершенно нифига не делать и не отвечать за результат, если в середняке. А контракты в РПЛ ого-го. Сказка.
А хочет в топ. А что состав и так затащит. Лучше сразу в Реал Мадрид....