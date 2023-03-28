Борис Игнатьев о Клотете в «Торпедо»: «В очередной раз припадаем на колено перед иностранными специалистами»

оценил назначение на пост главного тренера «Торпедо».

Испанский специалист сменил на этой должности.

«Сожалею, что Талалаев ушел. Это перспективный специалист, у которого есть будущее. Он обязательно найдет работу. А вот люди, которые его приглашали, в этом деле практические ничего не понимают.

Если человека принимают на три месяца, то, видимо, ничего неизвестно о его возможностях и потенциале. Команда как была на последнем месте, так и осталась.

Значит, уходите вместе с тренером, ведь вы взяли этого сотрудника.

Что касается испанца, то в очередной раз припадаем на колено перед иностранными специалистами», – сказал бывший вице-президент « ».

После 20 туров Мир «автозаводцы» занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.