Борис Игнатьев о Клотете в «Торпедо»: «В очередной раз припадаем на колено перед иностранными специалистами»

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Борис Игнатьев Р-Спорт Пеп Клотет Футбол

Борис Игнатьев оценил назначение Пепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».

Испанский специалист сменил Андрея Талалаева на этой должности.

«Сожалею, что Талалаев ушел. Это перспективный специалист, у которого есть будущее. Он обязательно найдет работу. А вот люди, которые его приглашали, в этом деле практические ничего не понимают.

Если человека принимают на три месяца, то, видимо, ничего неизвестно о его возможностях и потенциале. Команда как была на последнем месте, так и осталась.

Значит, уходите вместе с тренером, ведь вы взяли этого сотрудника.

Что касается испанца, то в очередной раз припадаем на колено перед иностранными специалистами», – сказал бывший вице-президент «Торпедо».

После 20 туров Мир РПЛ «автозаводцы» занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. 

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43 комментария

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Гоша Петров
Ответ Roman
Личка, иностранный специалист, с составом из ФНЛ, разбавленный второсортными латиносами, показывает самый привлекательный футбол в лиге. В то время, как другие выходцы из ФНЛ, Торпедо и Факел, с отечественными тренерами, показывают отврат, антифутбол, да и по результатам недалеко от того, чтобы опять вернуться в ту же ФНЛ
Второсортные латиносы?А какие латиносы должны быть в клубе уровня Оренбурга?Месси?Винисиус?
Скажу так Лукас Вера,Флорентин,Перес,Марин,Мансилья и на уровне условного Эльче или Альмерии не затерялись бы.
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Бродяга-симпатяга
Не удивлюсь если испанец вытащит педо в переходные матчи. Наши только в студии у Черданцева умничать горазды, российская школа тренеров мертва
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SGS55
С 1-й частью солидарен, а вот со 2й... Причем здесь твоё/моё колено???
Если тренер неизвестен,- априори - г .... ???
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azax
Маразматичный бред!
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Андрей Саввин
Ответ Roman
Личка, иностранный специалист, с составом из ФНЛ, разбавленный второсортными латиносами, показывает самый привлекательный футбол в лиге. В то время, как другие выходцы из ФНЛ, Торпедо и Факел, с отечественными тренерами, показывают отврат, антифутбол, да и по результатам недалеко от того, чтобы опять вернуться в ту же ФНЛ
Ну да, факел отврат показывает. Наверно выводы по таблице сделал? Даже если вылетят, то явно не по игре.
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TheSportNik
Ну посмотрим на этого тренера, но на поле решают футболисты, так что у Торпедо слабые шансы остаться в РПЛ.
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Spartakus1984
Ну если наши специалисты слабоквалифицированные,кто в этом виноват?
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d.xoxlov
Ответ artpal
Ну что касается Ковардаева, то я даже не понял, что это было, честно) Совсем мало отработал, поэтому я его не учитываю
Только очков больше всех из трёх набрал)
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ledenec
Значит у Торпедо есть шансы, если Игнатьев говорит об обратном.
Игнатьев - сам тренер-прыгун. В 80% команд, будучи главным, не задерживался и на год. А без бэкгранда "помощника" Садырина, Романцева и чаще Семина, когда его брали в помощь, после очередного фейла на посту главным, то грош цена такому тренеру.
И капелька из википедиии -
Главный тренер «Торпедо» Москва: 22 ноября 2012 — 11 июня 2013.
Вице-президент — спортивный директор ФК «Торпедо» Москва: июль 2013 — июль 2014.
Вице-президент ФК «Торпедо» Москва: июль 2014 — январь 2018
Золотые времена Торпедо.
Теперь понятен весь его настрой....
Спасибо Борис, пожалуй, притоРплю за Торпедо этой весной...
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artpal
Ответ d.xoxlov
Три, так-то
Ну что касается Ковардаева, то я даже не понял, что это было, честно) Совсем мало отработал, поэтому я его не учитываю
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d.xoxlov
Ответ artpal
У Торпедо в этом сезоне уже было два тренера-россиянина, которые не смогли сделать толком ничего. Поэтому почему бы им не попробовать иностранного специалиста, может, выйдет что-то более путное
Три, так-то
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d.xoxlov
Помню времена Игнатьева в "Торпедо". Нахрен надо. А на колено пусть в РФС припадают, у них там это здорово получается последнее время.
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antiyankee
К информации Игнатьеву, человек, принимавший Талалаева как раз тоже ушел. А вот помнится в темные времена Торпедо, когда к нам присосались тук и Игнатьев, за любой провал никакой ответственности никто никогда не нес. К счастью, от этих персонажей удалось избавиться
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antiyankee
Ощущение, будто Игнатьева и Мостового в одном и том же кабаке находят
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Isshin88
Талалаев абсолютно негативный и душный персонаж. Не вижу у него никаких перспектив и потенциала. Думаю, он большую часть времени и дальше будет проводить псевдо экспертом на Матч тв.
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Олег Акимов
«Очередной раз припадаем на колено перед иностранными специалистами…»
Он так намекнул, что, типа, надо было его взять?
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инок
Через 3 месяца этот Пеп получит неустойку и спокойно уедет...
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Олег Акимов
Ответ ДМ-1чемпион
Звучит как список пациентов одной известной палаты!
Наполеона забыли
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Quiet Dad
Ответ Fonbaron
О, буду тогда топить за торпедо! Хотя симпатии всегда были так как мы автозаводцы (Камаз). Что касается тренера, то кааааак же меня достали отечественные бездарные физруки, невостребованные нигде, кроме нашего болота. Учиться не хотят, компетенций нет, амбиции огого, только протекционизм и паспорт. Отсюда падение нашего футбола, в том числе из-за подобных Игнатьеву. Лишь бы наш (с). А мне Личка из Оренбурга интереснее любого из круговорота отечественных физруков, типа Таламанка-Рахимова и десятков прочих. Как же блин из выгнать из нашего футбола, чтож они по очереди по клубам ходят туда-сюда
Да какие там амбиции? Условному Мостовому стать ГТ хотябы на 1 сезон.
Он же отличии понимает нашу систему. Совершенно нифига не делать и не отвечать за результат, если в середняке. А контракты в РПЛ ого-го. Сказка.
А хочет в топ. А что состав и так затащит. Лучше сразу в Реал Мадрид....
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ДМ-1чемпион
Ответ Антон Киселёв
Мостовой - Царь, Игнатьев - Рыцарь
Звучит как список пациентов одной известной палаты!
+3
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artpal
У Торпедо в этом сезоне уже было два тренера-россиянина, которые не смогли сделать толком ничего. Поэтому почему бы им не попробовать иностранного специалиста, может, выйдет что-то более путное
+3
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ДМ-1чемпион
Игнатьев агент Талалаева? Не заинтересованный человек, Талалаева не назовёт хорошим тренером!
+5
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Fonbaron
О, буду тогда топить за торпедо! Хотя симпатии всегда были так как мы автозаводцы (Камаз). Что касается тренера, то кааааак же меня достали отечественные бездарные физруки, невостребованные нигде, кроме нашего болота. Учиться не хотят, компетенций нет, амбиции огого, только протекционизм и паспорт. Отсюда падение нашего футбола, в том числе из-за подобных Игнатьеву. Лишь бы наш (с). А мне Личка из Оренбурга интереснее любого из круговорота отечественных физруков, типа Таламанка-Рахимова и десятков прочих. Как же блин из выгнать из нашего футбола, чтож они по очереди по клубам ходят туда-сюда
+18
0
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igor nn
Да согласин..Интуристов вон!!И кушать надо лишь лук,чеснок..репу ..запивать квасом и вытирать бородою))
+1
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Аркадий Аркадич
Талалаев хоть в одном клубе добился какого то результата? Найдет он работу. Есть подозрение, что он ее найдет в очередном распил-договорняк-клубе в ФНЛ.
+6
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