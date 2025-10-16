Алексей Миранчук: «В МЛС почти все команды больше играют в атакующий футбол. У нас чемпионат более закрытый, если сравнивать с той РПЛ, из которой я уезжал»

Алексей Миранчук сравнил РПЛ и МЛС.

– Насколько чемпионат МЛС сильнее или слабее РПЛ?

– Я в РПЛ давно не играл, так что сложно говорить, как они отличаются сейчас.

Если сравнивать с той РПЛ, из которой я уезжал пять лет назад, то у нас в Премьер-лиге чемпионат чуть более закрытый.

А там, за океаном, почти все команды больше играют в атакующий футбол, – сказал полузащитник сборной России и «Атланты » Алексей Миранчук .