  • Орлов о Шпилевском: «Не слышал про его феномен – где показал себя, что выиграл? Разговоры про атакующий футбол говорят о том, что он – авантюрист»
8

Орлов о Шпилевском: «Не слышал про его феномен – где показал себя, что выиграл? Разговоры про атакующий футбол говорят о том, что он – авантюрист»

Геннадий Орлов поделился мнением о работе Алексея Шпилевского.

На данный момент «Пари НН» под руководством специалиста находится на 15-м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 6 очков в 11 матчах.

«Все настоящие тренеры прежде всего заботятся о защите своих ворот.

И все эти разговоры о том, что Шпилевский ставит атакующий футбол, говорят о том, что он – авантюрист.

Ставить надо игру во всех линиях, прежде всего, в обороне, и должна быть гармония. И я вообще не слышал про его феномен – где он показал себя, что он выиграл?

Я думаю, это агент с помощью журналистов создали реноме, начали расписывать достижения человека – это все повлияло на руководство «Пари НН»... А в итоге что? Игра сырая.

Да и набор игроков совсем не такой, как у московских команд. Так что пока Шпилевский никак себя не проявил как тренер, ни в чем», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
