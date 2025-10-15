  • Спортс
  Фонбет Кубок России. «Енисей» примет «Уфу», «Родина» против «Челябинска», «Факел» сыграет с «Уралом» в четверг
Фонбет Кубок России. «Енисей» примет «Уфу», «Родина» против «Челябинска», «Факел» сыграет с «Уралом» в четверг

В Фонбет Кубке России пройдут матчи 5-го раунда.

В среду «Енисей» примет «Уфу», «Родина» сыграет дома с «Челябинском».

В четверг «Факел» встретится на своем поле с «Уралом», «Торпедо» – с «Велесом».

Фонбет Кубок России

5-й раунд

FONBET Кубок России. Путь регионов - 5 раунд
15 октября 11:30, Футбол-арена Енисей
Енисей
Не начался
Уфа
FONBET Кубок России. Путь регионов - 5 раунд
15 октября 14:00, Арена Химки
Родина
Не начался
Челябинск
FONBET Кубок России. Путь регионов - 5 раунд
15 октября 15:00, Stadion Central’nyj im. I.P. Chayka
Чайка
Не начался
КАМАЗ
FONBET Кубок России. Путь регионов - 5 раунд
15 октября 15:00, Шинник
Шинник
Не начался
Нефтехимик
FONBET Кубок России. Путь регионов - 5 раунд
15 октября 16:30, стадион Спартак
Арсенал Тула
Не начался
Сокол
FONBET Кубок России. Путь регионов - 5 раунд
16 октября 14:30, Арена Химки
Торпедо
Не начался
Велес
FONBET Кубок России. Путь регионов - 5 раунд
16 октября 14:30, стадион Факел
Факел
Не начался
Урал
FONBET Кубок России. Путь регионов - 5 раунд
16 октября 17:00, Центральный
Черноморец
Не начался
Кубань Холдинг

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Фонбет Кубка России

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
