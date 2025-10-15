Фонбет Кубок России. «Енисей» примет «Уфу», «Родина» против «Челябинска», «Факел» сыграет с «Уралом» в четверг
В Фонбет Кубке России пройдут матчи 5-го раунда.
В среду «Енисей» примет «Уфу», «Родина» сыграет дома с «Челябинском».
В четверг «Факел» встретится на своем поле с «Уралом», «Торпедо» – с «Велесом».
Фонбет Кубок России
5-й раунд
15 октября 11:30, Футбол-арена Енисей
15 октября 14:00, Арена Химки
15 октября 15:00, Stadion Central’nyj im. I.P. Chayka
15 октября 15:00, Шинник
Не начался
15 октября 16:30, стадион Спартак
Не начался
16 октября 14:30, Арена Химки
16 октября 14:30, стадион Факел
16 октября 17:00, Центральный
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
