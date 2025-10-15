Фонбет Кубок России. «Енисей» примет «Уфу», «Родина» против «Челябинска», «Факел» сыграет с «Уралом» в четверг

В Фонбет Кубке России пройдут матчи 5-го раунда.

В среду «Енисей » примет «Уфу», «Родина » сыграет дома с «Челябинском ».

В четверг «Факел » встретится на своем поле с «Уралом », «Торпедо» – с «Велесом».

Фонбет Кубок России

5-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Фонбет Кубка России