МОК призвал создать комиссии, которые рассмотрят действия российских спортсменов. Это касается участия в митинг-концертах, символики Z и публичной поддержки СВО

Теги МОК Олимпийская сборная России Биатлон

МОК рекомендовал международным федерациям создать комиссии по вопросу допуска россиян.

Ожидается, что эти комиссии рассмотрят действия спортсменов, которые участвовали в митинг-концертах, демонстрировали символику Z и публично поддерживали боевые действия.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал разрешить россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены будут допускаться в индивидуальном порядке.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

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Нейтральный статус, отсутствие командных видов и другие условия МОК. Нужно ли на них соглашаться?
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118 комментариев

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GMF
Ответ private dancer
А спортсменов США фильтровать будут ?
Будут, - ты главный - приступай..
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sav187
В общем тех, кого допустят международные комиссии, не допустят наши, как неблагонадёжных и "пятую колонну".
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nikitachu
Ответ Альберт Васильченко
Походу прощай Большунов
Вместе шли вместе и ви*еть
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Antonbezb
Вопрос те спортсмены, которые поддерживали бомбежки Белграда, почему участвовали в играх?
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nikitachu
Ответ private dancer
И сколько наши спортсмены намерены ещё унижаться ?
Ходить в Лужники на клоунаду?
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nikitachu
Ответ Илья Савчук
Любители концертов могут уже себе искать место в Думе и ЕР.
А скоро к бирже труда. Дай бог
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sav187
Ответ Yan D
прожженный международный чиновник. Вроде бы и сказал да, а по факту в Федерациях всех отсеют. А к нему какие претензии?
А что он должен делать? Вопрос допуска к международным соревнованиям - это не его вопрос, а вопрос федераций. Там, видите ли, демократия. Это у нас всё решает одна облезлая крыса.
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nikitachu
Ответ private dancer
Потом скажут, что спортсмены из России на открытии на корячках должны ползти.
И ведь поползут😂
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nikitachu
Ответ Samburskiy
Ужас какой. Не смогут бегать на лыжах на перегонки и катать камушки по льду за денежные призы. Страна этого не перенесет.
А еще пинать, бросать, отбивать мячик, кататься на коньках, плавать, бегать, прыгать… но зачем это рассеи…
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Usssr23
шабаш продолжается и продолжится дальше . СВО закончится рано или поздно даже если спор смены чисты будут аки младенцы вы думают другие способы . Нейтральный статус - это для безопасности атлетов якобы . А нейтральный статус без символики -безопасность ? Скорее подчеркивание что это те самые изгои которых мы допускаем с ограничениями? да послать куда дальше и кого хотят пригласить пусть и спонсирует сами
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Рустем Галеев
Ответ Идеальный шторм
Тогда украинцев первых надо исключить отовсюду
зачем исключать то чего нет))))у них спортсменов мирового уровня давно нет
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Jetter
Ответ maripous
Нет их. Те, которые на всё согласные, они согласны только Родину предать ради заграничных турниров. Но при этом, считают, что Родина должна им всё оплатить . И закрыть глаза на их предательство. В этой ситуации такого не будет. Времена изменились. СВО идёт и пик пока не пройден. Эскалация и последующее наступление ещё впереди. В таких условиях никто не будет поддерживать всяких спортивных отщепенцев.
Взять все и поделить. Тебя в будущем ждёт много разочарований. Ты главное не спейся до этого момента.
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nikitachu
Ответ melmi
Дело в том что она такое несёт в разные стороны , что может нарочно ( или нет) притянуть даже тех спортсменов , кто никак публично не высказывался
Это не российские суды, где приговор известен всем заранее. Думаю там очень скрупулезно подойдут к этому вопросу
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sav187
Ответ Блистательно
Жаль, что у нас внешняя политика так позорна, иначе бы мок даже не смел подобные вопросы поднимать
он бы и не собирался такие вопросы поднимать, если бы не эта позорная внешняя политика.
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maripous
Ответ Jetter
Их много, они просто боятся. Шариковых всяких.
Нет их. Те, которые на всё согласные, они согласны только Родину предать ради заграничных турниров. Но при этом, считают, что Родина должна им всё оплатить . И закрыть глаза на их предательство.
В этой ситуации такого не будет. Времена изменились. СВО идёт и пик пока не пройден. Эскалация и последующее наступление ещё впереди.
В таких условиях никто не будет поддерживать всяких спортивных отщепенцев.
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Андрей Балабаев
Ответ Adams
Те, кто сгонял на концерт в Лужниках: 😐
Спортсменов там человек 10 было. Остальных разве допустили? Нельзя быть такими наивными. Футболистов к примеру там вообще не было. Мы где-то играем?
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Blackoman 2.0
Ответ Олег Кузнецов
Большунов похоже попал....А Губера вообще никуда не пустят.
Большунов вряд ли. Да,он был на митинге,но не носил букву и слова (именно слова) поддержки агрессии не говорил.
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nikitachu
Ответ Наталья Куничкина
Степанова, так-то, олимпийская чемпионка, и красивая молодая женщина. Уж разберётся как-нибудь со своей жизнью без МОК.
Разберетесь. В пределах России
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Блистательно
Жаль, что у нас внешняя политика так позорна, иначе бы мок даже не смел подобные вопросы поднимать
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Ёжик_в_тумане
Ответ Jetter
Может о другом подумаем? О запрете одиночных пикетов, например? О запрете распоряжаться своими деньгами в валюте? Все о русофобии думаете.
О ней родимой, на любовь братских народов это вряд-ли тянет. Все, что вы описали это сугубо наши разборки.
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Андрей Балабаев
Ответ Павел74
хороших русских будут отделять от плохих, ну ну
Как их предки завещали
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Идеальный шторм
Ответ MaxBridge
Справедливо. Во всяком случае олимпийское движение в своем замысле пацифистское. И справедливо стоите в то этим принципам не соответствует допущены не будут
Тогда украинцев первых надо исключить отовсюду
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Виктория Петрова
Ответ Сергей Горелов
Откровенный такой совочек с комиссией райкома партии, оценивающий достоин ли гражданин права на выезд за рубеж.
НКВД только людей не за национальность сажало, а за политическую позицию. Эти хуже, настоящие нацисты.
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Jetter
Ответ maripous
У нас нет таких спортсменов, удовлетворяющих этим критериям отбора.
Их много, они просто боятся. Шариковых всяких.
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Павел74
хороших русских будут отделять от плохих, ну ну
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