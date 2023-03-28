МОК призвал создать комиссии, которые рассмотрят действия российских спортсменов. Это касается участия в митинг-концертах, символики Z и публичной поддержки СВО
МОК рекомендовал международным федерациям создать комиссии по вопросу допуска россиян.
Ожидается, что эти комиссии рассмотрят действия спортсменов, которые участвовали в митинг-концертах, демонстрировали символику Z и публично поддерживали боевые действия.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал разрешить россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены будут допускаться в индивидуальном порядке.
200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма
В этой ситуации такого не будет. Времена изменились. СВО идёт и пик пока не пройден. Эскалация и последующее наступление ещё впереди.
В таких условиях никто не будет поддерживать всяких спортивных отщепенцев.