МОК призвал создать комиссии, которые рассмотрят действия российских спортсменов. Это касается участия в митинг-концертах, символики Z и публичной поддержки СВО

МОК рекомендовал международным федерациям создать комиссии по вопросу допуска россиян.

Ожидается, что эти комиссии рассмотрят действия спортсменов, которые участвовали в митинг-концертах, демонстрировали символику Z и публично поддерживали боевые действия.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал разрешить россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены будут допускаться в индивидуальном порядке.

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