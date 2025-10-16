  • Спортс
  Джонджо Шелви: «Великобритания уже не та. Не хочу, чтобы мои дети росли в Англии. В Лондоне не надеть часы, нельзя достать телефон, людей арестовывают за твиты»
Джонджо Шелви заявил, что Великобритания уже не та.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Ньюкасла» играет за «Арабиан Фэлконс» в третьем по силе дивизионе ОАЭ.

«Я видел несколько высказываний в духе «он поехал туда ради денег». Каких денег? В третьем дивизионе ОАЭ денег нет. Стандартная зарплата футболиста здесь – около 2000 фунтов в месяц. По сравнению с тем, что я заработал за всю карьеру, это ничто. Мой брат зарабатывает больше в отеле в Лондоне, так что я приехал сюда не ради денег.

Если честно, я больше не хочу, чтобы мои дети росли в Англии. Нам очень повезло, что мы жили в хорошей части Великобритании, но там, откуда я родом (Шелви родился в пригороде Лондона Ромфорде – Спортс’‘), хороших вещей быть не может, мне кажется.

Я больше не надену часы в Лондоне. В Лондоне нельзя доставать телефон на виду, мне кажется.

Я не большой любитель политики, я просто вижу, что происходит. Я вижу, как людей арестовывают за твиты, все эти флаги и заявления о том, чтобы «вернуть себе страну».

Я не собираюсь сидеть здесь и комментировать подобные вещи, потому что я недостаточно умен, и у меня будут проблемы, если я продолжу в том же духе. Но я просто чувствую, что Великобритания уже не та, что была 10-15 лет назад», – заявил Шелви.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
