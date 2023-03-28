МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). В частности, международным федерациям было рекомендовано допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам при следующих условиях:

• в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна и символики стран;

• в индивидуальном порядке – без допуска к командным соревнованиям;

• если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий;

• если спортсмены не представляют силовые ведомства и вооруженные силы.

Данные рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.