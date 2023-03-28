МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается военнослужащих и командных турниров

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Олимпиада-2026 Биатлон

МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). В частности, международным федерациям было рекомендовано допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам при следующих условиях:

• в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна и символики стран;

• в индивидуальном порядке – без допуска к командным соревнованиям;

• если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий;

• если спортсмены не представляют силовые ведомства и вооруженные силы.

Данные рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

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129 комментариев

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And-Rover
МОК боится все то что связано со спортивными армейскими клубами. Маразматичный буллщит.
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IrbIS
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Вооруженные силы у нас представляют почти все так или иначе. Теннисистов мы точно увидим. Половинчатое решение или просто никакое
половинчатое ? да это кастрация без анестезии, полная победа украинской дипломатии, поздняков в слезах сидит сейчас
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Sedibus Perito
Получается, все, кто в ЦСКА и СКА, автоматом не допускаются(((
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Анна Беляева
Ответ Вероника Терюшкова
Думаю, большинство федераций не пустят все таки.
пустят. Федерации живут от взносов. раньше можно было говорить,ч то недопуск по рекомендации МОК, теперь на недопуск будет ответ - неплатинг. А это мало кому выгодно
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Машин Максим
соглашаться на такие условия - себя не уважать.
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Viks
Ответ andrej shabanov
ВООБЩЕ АХЕРЕЛИ?! С КАКОГО ХЕРА ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В КОМАНДНЫХ ТУРНИРАХ?!! БАБАХ, ЧТО ДЕЛАТЬ ФУТБОЛИСТАМ, ВОЛЕЙБАЛИСТАМ, ГАНДБОЛИСТАМ ИТД:?! ЧТО?! ВЕШАТЬСЯ?!!! ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ КОМАНДНЫМ ВИДОМ СПОРТА???? ЭТО НЕ ДИСКРИМИНАЦИЯ:?! БАБАХ, ТЫ ДЕГРОД?!!!!! Очередное позорное решение! Просто же допустить нельзя, у нас хватает наглости ещё условия ставить! ЧЕМ КОМАНДА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОДИНОЧЕСТВА?!!!!
Какая забавная капсовая истерика... словно случилось что-то неожиданное...
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Другая_
Ответ OnlyDendy
Как раз насчёт Пети и Васи думаю им плевать, кого пустят, того и отпустят. А вот силовые структуры это самый бред из всех
Вообще на других сайтах пишут про контракт с армией, откуда силовые структуры взяли, интересно.
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BeastI666I
мудрое решение. браво!
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QWERTY
Ответ Кирковский Александр
Активная = публичная. То есть в разговоре с друзьям можешь сказать я поддерживаю невойну. Запостил / запостишь в инсте Z - бан.
в инсте не считается ибо инста-запрещенная в России экстремистская организация. А вообще спорт спортом, но интересы страны важнее, возможно нашим спортсменам лучше дома посидеть, так как от украинских нацистов можно и терактов ожидать
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Ir_rish
Ответ Саша Кутузова
Активно не поддерживавших? Это как, разъясните.
У себя на кухне и без репортажей в инсте.
И без буквы ЗЮ на авто и одежде.
Тату возможно сделать на не бросающихся в глаза частях тела.
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Алексей Тимофеев
Ответ OnlyDendy
Большунов был на шабаше в Лужниках, значит мимо наверно
А Большунов еще офицер вооруженных сил толи Капитан толи Старший Лейтенант
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Джинн
"МОК рекомендовал международным федерациям создать комиссии по вопросу допуска россиян к турнирам. Эти комиссии рассмотрят действия спортсменов, которые принимали участие в митинг-концертах, демонстрировали символ Z и публично поддерживали СВО"

Когда мне надоест страдать фигней на С.ру, запишусь в экстрасенсы-аналитики.

Буду предсказывать действия топ-менеджеров в зависимости от близости новолуния.
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Ir_rish
Ответ QWERTY
То есть поддерживать СВО можно, но не активно?))) А насколько не активно?) Имхо активная поддержка это лишь личное участие в СВО, но тот кто воюет, ему явно не до спорта)
Не активно- у себя на кухне и без репортажей в инсте.
И без буквы ЗЮ на авто и одежде.
Тату возможно сделать на не бросающихся в глаза частях тела.
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Triabc
Ответ selso99
Адекватное решение МОК. Но мы, естественно, будем недовольны. Нам не спорт нужен, а поскандалить.
ничего адекватного. В этом решении от спорта ничего. Так что тут еще вопрос, кому поскандалить, а кому спорт
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Александр Шульгин
Ответ Василий Иванов
Никто никуда не поедет, очевидно же) И не поедет еще долго, так что надо найти другое хобби - книги начать читать, к примеру)
Думаю юниором могут допустить до юниорских соревнований
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Alexandr Alexandrov
Ответ encaro_one
Какое звание, например, у Резцовой, Мироновой или Гореевой? Женская часть биатлона редко в погонах.
Я же написал, что почти все и имел ввиду не только наших, но иностранцев, это связано с оружием.
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Александр Козлов
"если спортсмены активно не поддерживали СВО" А если не совсем активно? Напоминает серию из офиса про пожарную безопасность "а если тепло?"
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Артур Петров
Ответ Светлана Менова
Да, Кондратюк, Самарин, Трусова, Самоделкина - все в пролёте.
Тогда можно добавить еще Туктамышеву, Байкову и Козловского и всех кто у Плющенко в Туле выступал на Z шоу. Также самого Плющенко (поддерживающего СВО) с его академией. Плюс кто у Путина был. Список для не допуска у них большой.
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Александр Колобовников
Ответ Никита Самарин
Ну и как они собрались выявлять тех, кто активно не поддерживает спецоперацию? 🤔
Не участвовал в митингах(привет Большунову)
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Кавабунга Шреддоголовый
Вооруженные силы у нас представляют почти все так или иначе. Теннисистов мы точно увидим. Половинчатое решение или просто никакое
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Анна Беляева
Ответ Oleandra
От Соколовской все побегут?
Зачем? Просто уйдут в запас массово
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Василий Иванов
Никто никуда не поедет, очевидно же) И не поедет еще долго, так что надо найти другое хобби - книги начать читать, к примеру)
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melmi
Ответ bokanol
Есть ощущение, что многие уволились, например, про Большунова последняя новость на сайте Росгвардии была примерно год назад
Он на сцене Лужников активно стоял
Ему не поможет увольнение из вооруженных сил или Росгвардии
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IrbIS
• в индивидуальном порядке – без допуска к командным соревнованиям;

вот этот пункт самый болезненный, потому что в ком видах действительно есть спортсмены не представленные к званиям, и скорее всего там это знали и предусмотрительно убрали их, потому что придумать уж им какую нибудь нейтральную сборную можно было...
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MoleculaRU
Очень двойственное решение. Видимо, чтобы там успокоились и выпустили пар, нужно, что СВО как можно быстрее закончилась
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