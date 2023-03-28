МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается военнослужащих и командных турниров
МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.
Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). В частности, международным федерациям было рекомендовано допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам при следующих условиях:
• в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна и символики стран;
• в индивидуальном порядке – без допуска к командным соревнованиям;
• если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий;
• если спортсмены не представляют силовые ведомства и вооруженные силы.
Данные рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.
И без буквы ЗЮ на авто и одежде.
Тату возможно сделать на не бросающихся в глаза частях тела.
Когда мне надоест страдать фигней на С.ру, запишусь в экстрасенсы-аналитики.
Буду предсказывать действия топ-менеджеров в зависимости от близости новолуния.
И без буквы ЗЮ на авто и одежде.
Тату возможно сделать на не бросающихся в глаза частях тела.
Ему не поможет увольнение из вооруженных сил или Росгвардии
вот этот пункт самый болезненный, потому что в ком видах действительно есть спортсмены не представленные к званиям, и скорее всего там это знали и предусмотрительно убрали их, потому что придумать уж им какую нибудь нейтральную сборную можно было...