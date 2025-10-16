Семак о нехватке талантливой молодежи «Зенита»: «Это не проблема академии – значит, нет мегаталантов среди игроков, которые туда попадают. Такие не в каждом поколении рождаются»
– Почему такие игроки, как Батраков и Кисляк, не рождаются в «Зените»?
– Такие игроки не в каждом поколении рождаются. Было же поколение Аршавина, Кержакова, Быстрова, Денисова. Была же плеяда. Это было не так давно. И в «Динамо», и в «Спартаке» была плеяда молодых. Во многих клубах, где долгое время не появляются талантливые воспитанники, потом рождается такая плеяда.
– То, о чем вы говорите, прямая претензия Аршавину как руководителю молодежного направления?
– Претензия? Наоборот. Я говорю – качество работы академии должно измеряться не тем, попал игрок или нет в основу, а сколько игроков выступает в РПЛ и ФНЛ, сколько профессиональных футболистов вышло из системы академии.
– Их много.
– Их очень много.
– Но сверхталантливых, как играет сейчас в ЦСКА, нет.
– Но это не проблема академии. Значит, из того объема игроков, которые попадают в академию, нет мегаталантов, – заявил главный тренер «Зенита».