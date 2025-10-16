Талалаев не назвал Батракова футболистом без слабых мест: «Уровень ведения единоборств с плотной опекой не позволяет дать эту характеристику»

Андрей Талалаев высказался об игре Алексея Батракова.

– А вы не считаете Батракова игроком без слабых мест? Его гол Ирану – нечто?

– Батраков – один из самых быстрых игроков РПЛ по принятию решений на поле. Как с мячом, так и без него.

Но пока уровень ведения единоборств в эпизодах с плотной опекой, мне кажется, не позволяет ему дать ту характеристику, которая прозвучала в вашем вопросе. Еще нужно добавлять в этом компоненте.

Если с Алексеем плотнее играть в центральной зоне, то он начинает выдавливаться во фланги и полуфланги. Там он тоже опасный для соперников, но все же не такой, каким мы его привыкли видеть в последних матчах.

Мне даже интересно, какой состав выставит наш тренерский штаб, когда попадутся более серьезные соперники. «Подъест» ли эта молодежь своих конкурентов к весне? Любопытно, правда? Ведь у нас сейчас богатейший выбор полузащитников! Не хотелось бы их сравнивать на бумаге.

Лучше посмотреть всех на поле и потом уже делать выводы, – сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.