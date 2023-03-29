Хачанов прервал серию из 23 поражений от топ-10
Карен Хачанов в четвертом круге «Мастерса» в Майами обыграл третью ракетку мира Стефаноса Циципаса – 7:6(4), 6:4.
Россиянин впервые с 2019-го обыграл теннисиста топ-10. Он прервал серию из 23 поражений от соперников такого уровня.
Игрока топ-5 Хачанов победил впервые с финала «Мастерса» в Париже 2018 года.
Теперь его баланс против игроков десятки составляет 11:41, а против пятерки – 3:23.
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Посмотрим его против Медведя и Алькараза.
Так держать 👏
За Карена тоже счастлив, но любитель циферок во мне немного сожалеет)))