Хачанов прервал серию из 23 поражений от топ-10

в четвертом круге «Мастерса» в Майами обыграл третью ракетку мира – 7:6(4), 6:4.

Россиянин впервые с 2019-го обыграл теннисиста топ-10. Он прервал серию из 23 поражений от соперников такого уровня.

Игрока топ-5 Хачанов победил впервые с финала «Мастерса» в Париже 2018 года.

Теперь его баланс против игроков десятки составляет 11:41, а против пятерки – 3:23.

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