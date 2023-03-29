Хачанов прервал серию из 23 поражений от топ-10

Теги ATP Miami Open Карен Хачанов Стефанос Циципас Теннис

Карен Хачанов в четвертом круге «Мастерса» в Майами обыграл третью ракетку мира Стефаноса Циципаса – 7:6(4), 6:4.

Россиянин впервые с 2019-го обыграл теннисиста топ-10. Он прервал серию из 23 поражений от соперников такого уровня.

Игрока топ-5 Хачанов победил впервые с финала «Мастерса» в Париже 2018 года.

Теперь его баланс против игроков десятки составляет 11:41, а против пятерки – 3:23.

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21 комментарий

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ProLL
Ответ Alex Ell
Не понимаю триумфальных комментариев,люди наверно только заголовки читают,а не смотрят теннис и его новости,так как на фоне формы Стефаноса после травмы сегодняшняя победа Карена вполне ожидаема,тот еще в 1 сете играл неплохо и сопротивлялся,настоящим испытанием для Хачанова станут матчи против Карлоса и Дани,те как раз в топовой форме,вот и посмотрим сдюжит ли Карен.
Так радуются люди, что Карен не дрогнул, как у него частенько бывает, а сыграл очень собранно. У Карена уже были матчи против Циципаса не в лучшей форме и он их благополучно проигрывал. А сегодня он большой молодец, в важные моменты в 1 сете вообще ничего не отдавал, 2 сет так и вовсе провёл образцово. Здорово же. Ну и если Карен без шансов потом отлетит Медведеву или Алькарасу, то о чем это скажет? Да ни о чем, то, что у Карена уровень ниже, и так известно.
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Alex Ell
Ответ ПьяныйКот
Красавец! Вынес мерзкого грека
60% от грека если уж честно,да и не так чтоб вынес.
Посмотрим его против Медведя и Алькараза.
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Arti22
Жёстко жёстко
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Alex Ell
Не понимаю триумфальных комментариев,люди наверно только заголовки читают,а не смотрят теннис и его новости,так как на фоне формы Стефаноса после травмы сегодняшняя победа Карена вполне ожидаема,тот еще в 1 сете играл неплохо и сопротивлялся,настоящим испытанием для Хачанова станут матчи против Карлоса и Дани,те как раз в топовой форме,вот и посмотрим сдюжит ли Карен.
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Славонычч
Карен - Король ! 🏆
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Marik5
Ответ justbored
Отчего бы и нет, собственно. Ну только если Медведева не остановит прежде молодой, интересный Алис.
тоже верно!!!!
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ПьяныйКот
Красавец! Вынес мерзкого грека
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justbored
Ответ Marik5
Карену пора остановить медведева!!!!!!
Отчего бы и нет, собственно. Ну только если Медведева не остановит прежде молодой, интересный Алис.
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ugmyanswer
Ответ Другая_
Наконец-то вы перестанете это писать.
Станут писать что за 5 лет только 1 победа над топ-10
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Игорь Попов
Ответ Marik5
Карену пора остановить медведева!!!!!!
Откуда такое пришло голову😂
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Marik5
Карену пора остановить медведева!!!!!!
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justbored
Karen baby life is crazy. 💝
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-1
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Игорь Удалов
Молодец, Карен! Наши теннисисты и теннисистки пока в этом году только радуют
Так держать 👏
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бизе
Давно не видел , чтобы Карен так здорово подавал , как во втором сете этого матча - 79% первой подачи и стабильная глубокая вторая . Плюс качественная игра на тай-брейке, где ошибся грубо только раз при счёте 5-3 .
+2
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Lanapiano
Ура! Молодец, Карен!
+3
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+3
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Заблудившийся
И после всего этого, Стёпка говорит, что он не ...русский :)))
+4
-2
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Антон Тимофеев
Эх, какая серия закончена на наших глазах))))
За Карена тоже счастлив, но любитель циферок во мне немного сожалеет)))
+3
-1
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Другая_
Наконец-то вы перестанете это писать.
+25
-2
+23
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OnlyDendy
Я ждал этого и именно против Циципаса!
+7
0
+7
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ugmyanswer
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+2
-11
-9
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ugmyanswer
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+2
-12
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