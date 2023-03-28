Томас Бах: «Никаких соревнований под эгидой международных федераций не должно проводиться в России и Беларуси»
МОК оставил в силе запрет на проведение международных турниров на территории РФ.
Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«Санкции против российского и белорусского правительств сохраняются. Никаких соревнований под эгидой международных федераций не должно проводиться в России и Беларуси», – сказал Бах.
МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается военнослужащих и командных турниров
И потом получают миллионные гонорары от государства. Поэтому сами спортсмены никогда ничего не решали и не будут решать.
впрочем, если кто-то хочет ради олимпиады отречься от страны, от армии, и полностью взять финансирование своей подготовки на себя, пусть попробуют. Но это однозначно предательство. И сами спортсмены в этом случае будут предателями.
Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома МОК, на котором обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
Итак, что же предлагает эта "спортивная" организация
1. Атлеты РФ и РБ должны выступать только в нейтральном статусе.
2. Командные виды спорта не будут выступать.
3. Активно поддерживающие конфликт не будут выступать и допускаться
МОК рекомендовал международным федерациям создать комиссии по вопросу допуска россиян к турнирам.
Эти комиссии рассмотрят действия спортсменов, которые принимали участие в митинг-концертах, демонстрировали символ Z и публично поддерживали СВО.
"Должны приниматься во внимание все соответствующие обстоятельства, в частности, публичные заявления, в том числе сделанные в соцсетях, участие в демонстрациях или мероприятиях, демонстрация символики, например, символа Z", — говорится в тексте пресс-релиза МОК.
4. Спортсмены, выступающие за ЦСКА/Динамо/Росгвардию и т.д. не будут выступать или допускаться
Недопуск российских и белорусских спортсменов, связанных с вооруженными силами, не является дискриминацией, заявил Томас Бах.
"Мы ясно дали понять, принимая во внимание мирную миссию Олимпийской хартии, что кто-то, кто имеет контракт с армией, обязан по этому контракту поддерживать военные действия. Это не является дискриминацией, потому что такая поддержка — нарушение Олимпийской хартии", — сказал Бах.
5. Все спортсмены должны соблюдать антидопинговые правила в полном объеме
6. Санкции в отношении правительств остаются в силе, никаких международных соревнований, флагов и т.к. Никаких аккредитаций для представителей правительств
7. Проведение международных соревнований на территории России запрещено
8. Данные рекомендации не касаются ОИ-2024 и ОИ-2026. Решения по этим стартам будут приняты позже.
И на десерт
Томас Бах: сегодняшнее решение по допуску российских спортсменов было принято по итогам долгих консультаций на основе олимпийской хартии и миссии МОК.