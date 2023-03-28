Томас Бах: «Никаких соревнований под эгидой международных федераций не должно проводиться в России и Беларуси»

МОК оставил в силе запрет на проведение международных турниров на территории РФ.

Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) .

«Санкции против российского и белорусского правительств сохраняются. Никаких соревнований под эгидой международных федераций не должно проводиться в России и Беларуси», – сказал Бах.

МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается военнослужащих и командных турниров