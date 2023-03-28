Томас Бах: «Никаких соревнований под эгидой международных федераций не должно проводиться в России и Беларуси»

Теги МОК Томас Бах Политика ТАСС Фигурное катание

МОК оставил в силе запрет на проведение международных турниров на территории РФ. 

Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах

«Санкции против российского и белорусского правительств сохраняются. Никаких соревнований под эгидой международных федераций не должно проводиться в России и Беларуси», – сказал Бах.

МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается военнослужащих и командных турниров

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41 комментарий

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Анна Беляева
Ответ Jetter
Ты просто станешь меньше есть. Все как всегда. Посмотри вокруг, все устраивает?
Меня не устраивает многое, но я не склонна думать, что мусор под окна в моем доме выкидывает лично Путин, хотя вот именно это не устраивает больше всего, а еще собачники, которые за своими шавками амно не убирают, тоже весьма не устраивают. На данный момент - это две основные проблемы. Дальше идете вы и дороги.
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Marsbek Docoev
Бах композитор, пусть сочиняет свои "шедевры". России не стоит прогибаться перед злом. Кыргызстан 🇰🇬 за мир без фашистов
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бизе
Ответ Илья Савчук
Ну куда мне до человека с ником Бизе
😀☀️ крепись , брат !
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Jetter
Ответ Анна Беляева
Ав от за это даже - спасибо, а то и так нагрузка на бюджет приличная. Тут мы, думаю, ваще не сильно расстроимся
Ты просто станешь меньше есть. Все как всегда. Посмотри вокруг, все устраивает?
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Jetter
Ответ LONDON-TOWN
Проведение большинства международных соревнований убыточно, за исключением некоторых популярных видов спорта. Последние ЧМ по футболу и олимпиада, если не ошибаюсь, прибыли организаторам никакой не принесли. Так что, Бах решил сберечь России деньги.
Если проводить в России и Катаре, где нет инфраструктуры, все строится с нуля, половина сметы воруется, вторая половина увеличивается в 10 раз, о какой прибыли идет речь? В США все проводится с прибылью. В Европе тоже спорт - это бизнес. Запретите пиво, введите Fan-ID, а потом удивляйтесь отсутствию прибыли.
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Илья Савчук
Ответ бизе
Не льстите себе - никакими знаниями о спорте Вы не обладаете , а посему Ваши прогнозы не стоят и выеденного яйца 😀.
Ну куда мне до человека с ником Бизе
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Alex1959
Ответ Илья Савчук
Кубок картофельного картографа и турнир в Лужниках на сцене теперь главная радость на ближайшие годы для спортсменов, положивших здоровье ради спорта
Лукашенко как президент ОК Беларуси будет проводить собственную олимпиаду, а там и сборная России выступит
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maripous
Ответ Kemal Gul
А это уж точно не вам решать. И не федерациям, и не государству. Если будет возможность выступить под нейтральным флагом, принимать решение должны исключительно сами спортсмены. Для многих спортсменов олимпиада - венец карьеры, то, к чему они готовились с раннего детства. И государство не в праве отбирать у них это. Если кто-то решит, что выступать под нейтральным флагом для него неприемлемо, пусть не едет. А остальные поедут, и это не будет предательством родины ни в коей степени
Сами спортсмены представляют не себя лично, а Россию. И находятся полностью на гособеспечении.
И потом получают миллионные гонорары от государства. Поэтому сами спортсмены никогда ничего не решали и не будут решать.
впрочем, если кто-то хочет ради олимпиады отречься от страны, от армии, и полностью взять финансирование своей подготовки на себя, пусть попробуют. Но это однозначно предательство. И сами спортсмены в этом случае будут предателями.
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Maxximus
Ответ Артём Горбенко
спортс не спортс, если не распилит одно интервью на 10 новостей
Мне интересно, как они эти части между собой делят? 😂
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Rinat Gazimzyanov
Когда первые поедут на соревнования точно будут подставы. Ну что бы показать что зря их пустили.
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бизе
Ответ Илья Савчук
Кубок картофельного картографа и турнир в Лужниках на сцене теперь главная радость на ближайшие годы для спортсменов, положивших здоровье ради спорта
Не льстите себе - никакими знаниями о спорте Вы не обладаете , а посему Ваши прогнозы не стоят и выеденного яйца 😀.
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mitos
Ответ Batt Monner
Ответственного в конфликте назначили - это Россия и Беларусь. Это оттуда идет мировая угроза в виде применения ядерного оружия, как и шаги по ее реализации
Сколько среди них суверенных стран? Каким количеством голосов принято решение?
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Kemal Gul
Ответ maripous
Альтернативы действительно нет. Сборной России не будет на этих турнирах. И выбор действительно очевиден- не выступать ни под какими белыми тряпками и политическими условиями.
А это уж точно не вам решать. И не федерациям, и не государству. Если будет возможность выступить под нейтральным флагом, принимать решение должны исключительно сами спортсмены. Для многих спортсменов олимпиада - венец карьеры, то, к чему они готовились с раннего детства. И государство не в праве отбирать у них это. Если кто-то решит, что выступать под нейтральным флагом для него неприемлемо, пусть не едет. А остальные поедут, и это не будет предательством родины ни в коей степени
0
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last_guard
Ответ LONDON-TOWN
Проведение большинства международных соревнований убыточно, за исключением некоторых популярных видов спорта. Последние ЧМ по футболу и олимпиада, если не ошибаюсь, прибыли организаторам никакой не принесли. Так что, Бах решил сберечь России деньги.
Не переживайте, наверху сидят очень умелые и опытные по части освоения бюджета люди. Как разворовать придумают.
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слесарь Гавриленко
Ответ Артём Горбенко
спортс не спортс, если не распилит одно интервью на 10 новостей
я вот ещё вяльбу не прочитал. а уже 10 цитат Баха
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maripous
Ответ Kemal Gul
Когда стоит выбор, выступить на соревнованиях под нейтральным флагом или не выступать вообще, я думаю, выбор очевиден. Будет здорово, если нашим спортсменам предоставят этот выбор, других альтернатив сейчас нет
Альтернативы действительно нет. Сборной России не будет на этих турнирах. И выбор действительно очевиден- не выступать ни под какими белыми тряпками и политическими условиями.
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Илья Савчук
Кубок картофельного картографа и турнир в Лужниках на сцене теперь главная радость на ближайшие годы для спортсменов, положивших здоровье ради спорта
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Batt Monner
Ответ mitos
И как это связано с ответственностью всех сторон участвующих в конфликте? И основными принципами олимпийского движения.
Ответственного в конфликте назначили - это Россия и Беларусь. Это оттуда идет мировая угроза в виде применения ядерного оружия, как и шаги по ее реализации
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Альфира Смирнова
Всё и сразу (С)
Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома МОК, на котором обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Итак, что же предлагает эта "спортивная" организация

1. Атлеты РФ и РБ должны выступать только в нейтральном статусе.

2. Командные виды спорта не будут выступать.

3. Активно поддерживающие конфликт не будут выступать и допускаться
МОК рекомендовал международным федерациям создать комиссии по вопросу допуска россиян к турнирам.
Эти комиссии рассмотрят действия спортсменов, которые принимали участие в митинг-концертах, демонстрировали символ Z и публично поддерживали СВО.
"Должны приниматься во внимание все соответствующие обстоятельства, в частности, публичные заявления, в том числе сделанные в соцсетях, участие в демонстрациях или мероприятиях, демонстрация символики, например, символа Z", — говорится в тексте пресс-релиза МОК.

4. Спортсмены, выступающие за ЦСКА/Динамо/Росгвардию и т.д. не будут выступать или допускаться
Недопуск российских и белорусских спортсменов, связанных с вооруженными силами, не является дискриминацией, заявил Томас Бах.
"Мы ясно дали понять, принимая во внимание мирную миссию Олимпийской хартии, что кто-то, кто имеет контракт с армией, обязан по этому контракту поддерживать военные действия. Это не является дискриминацией, потому что такая поддержка — нарушение Олимпийской хартии", — сказал Бах.

5. Все спортсмены должны соблюдать антидопинговые правила в полном объеме

6. Санкции в отношении правительств остаются в силе, никаких международных соревнований, флагов и т.к. Никаких аккредитаций для представителей правительств

7. Проведение международных соревнований на территории России запрещено

8. Данные рекомендации не касаются ОИ-2024 и ОИ-2026. Решения по этим стартам будут приняты позже.

И на десерт
Томас Бах: сегодняшнее решение по допуску российских спортсменов было принято по итогам долгих консультаций на основе олимпийской хартии и миссии МОК.
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Жанна Калгина
Шантаж от МОК всему миру,если поедите в Россию вам мы за это санкции
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Анна Беляева
Ответ Джинн не любит банн
Комментарий удален модератором
Глядя на комментарии, нередко возникает мысль, что ради пользователей новости должны состоять исключительно из заголовков
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mitos
Ответ Batt Monner
Сказано же, в России и Беларуси не будет турниров
И как это связано с ответственностью всех сторон участвующих в конфликте? И основными принципами олимпийского движения.
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Kemal Gul
Ответ maripous
У сборной России нет нейтрального флага. Сборная России под флагом Российской Федерации.
Когда стоит выбор, выступить на соревнованиях под нейтральным флагом или не выступать вообще, я думаю, выбор очевиден. Будет здорово, если нашим спортсменам предоставят этот выбор, других альтернатив сейчас нет
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Джинн не любит банн
Ответ Alexandr Tarakanoff
А можно было всё это в одну новость объединить, а не делать 378 разных постов по 2 предложения? Хотя трафик, просмотры же...
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Batt Monner
Ответ mitos
Страны разжигающие этот конфликт не хотят присоединиться?
Сказано же, в России и Беларуси не будет турниров
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