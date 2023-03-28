«Зенит» о Fan ID: «Раздавали, раздаем и будем раздавать билеты. Cитуацию можно сравнить с вакцинацией от коронавируса: оформление карты требует определенных усилий людей»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) стадионы Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

«Зенит» объяснил ситуацию с распространением бесплатных билетов на матчи команды.

Ранее появились данные о том, что петербургский клуб разыграет билеты на матч со «Спартаком» среди болельщиков, оформивших Fan ID.

«Клуб провел ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на «Газпром Арене».

Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое.

Нынешнюю ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса, поскольку оформление карты требует определенных усилий со стороны граждан, а поход в МФЦ занимает время.

Необходима массовая разъяснительная работа, система поощрений, организация условий для трудовых и неформальных коллективов для посещения футбола – все это предполагает скоординированную работу клуба, городской администрации, предприятий и комитетов.

По оценкам ФК «Зенит», до введения карты болельщика «Газпром Арену» посещало более 1 миллиона болельщиков в год.

Получается, чтобы клубу вернуться к таким показателям посещаемости в сезоне, необходимо, чтобы Fan ID оформило более миллиона петербуржцев.

Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика», – сообщили в пресс-службе клуба.

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45 комментариев

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marchellinos
Ответ Вячеслав Пустохин
Какое это свинство по отношению к тем, кто десятилетиями ходил на стадион в любую погоду и по любым ценам на билеты
Это плевок им в спину
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sergspartak
Все правильно делают, поддерживаю!
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gleb_k
Ответ Максим Пантелеев
Ну наконец-то признались ! А то у нас самая большая посещаемость, бубубубу, мы самые популярные, у нас самый футбольный город. Осталось только в комиссию УЕФА по соблюдению ферплей письмо написать - разданные бесплатно билеты ведь через кассу пропускали, кто-то их оплачивал (дочки Газпрома), легализовывал вливания. Мошенничество на лицо.
До фан айди не раздавали, во всяком случае - массово.
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Александр Жердин
Не надо ни Заремы, не Уткина, не других ненавидящих Зенит. Клубное руководство Зенита само всё сделает. С такими лизоблюдами и врагов не надо! Мне лично стыдно, что ЭТО делает клуб за который я болею более полвека!
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Ответ Ебздрогыч
Кто не оформит карту - штраф 4000 рублей, административный арест в случае повторного отказа от фанайди. Сотрудники клуба и городской администрации будут устраивать облавы и рейды у метро, спортивных баров, останавливая подозрительных лиц мужского пола и принудительно заставляя оформлять фанайди. Ребята, то будет не как вакцинация от коронавируса, это будет как мобилизация на СВО
Останавливает тебя патруль:
-Как сыграл Спартак с Зенитом?
-Без понятия.
- Футболом не интересуетесь?
-Нет.
- Оформляем. У нас уклонист.

Та же ситуация с патрулем:
-Как сыграли?
-2:2
- На стадионе смотрели?
- Нет, дома.
- Почему? У нас такой хороший стадион...
- Я болел.
- Будьте добры предъявить справку от врача и фан айди.
- Фан айди зачем?
- Чтобы проверить, ходите ли вы на стадион вообще.
- Нет у меня айди...
- На месте оформлять будем или едем в МФЦ?
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nikitatim
Свинство
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Kit244098
Ответ Log in
Я думаю, что нельзя останавливаться и нужно достичь отметки в миллиард оформивших фан айди. Тогда получится заполнить Газпром арену наполовину, но это неточно. А вот более реальное: Исходя из опыта Лужников, нужно проводить все выступления Путина в Питере. Футбол будет в перерыве выступлений. Таким образом и посещаемость повысите(возможно, что до 300 тысяч), и фан уйди "продадите"
На Путина народ по фан-айди не пойдет. И за бесплатно не пойдет. На Путина только за деньги ходят. 500 рэ. Да он и сам зассыт перед таким контингентом выступать. Вдруг чего в него кинут? ))
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Максим Пантелеев
Уроженцы Петербурга последнее время вообще во все тяжкие пустилсь. Только жаль всю страну за собой в могилу тащат.
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Sergeev55
Похоже эти слова сказал Кержаков
😉😉😉
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ALMANAC
Самый мерзкий клуб кста, только ПСЖ хуже
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Максим Пантелеев
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Так раздавайте, рисуете себе посещаемость ряженными болелами
Так они признались что так всегда и делали.
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Георгий Михеев
Ответ Stadjer
Короче, теперь все клубы будут замещать в добровольно-принудительном порядке фанатов на школьников, студентов и бюджетников. По факту, опыт с (пу)митингами у них есть, так что могут и справиться (по крайней мере, в Москве и Питере). Только вот никогда уже не будет нормальной атмосферы на трибунах. Пусть все идеологи фанайди, начиная с самого главного «простого болельщика» в Кремле, будут прокляты. Они разрушают нашу страну, они разрушают наш футбол.
В Москве на 5 команд не хватит -) Школьники точно косить будут -) они сейчас больше в телефонах сидят, в киберспортсмены готовятся.
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Дмитрий9779
Странная математика.Миллион посетили,значит миллион должны оформить...В 80% случаев это были одни и те же болельщики.
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Максим Пантелеев
Ну наконец-то признались ! А то у нас самая большая посещаемость, бубубубу, мы самые популярные, у нас самый футбольный город. Осталось только в комиссию УЕФА по соблюдению ферплей письмо написать - разданные бесплатно билеты ведь через кассу пропускали, кто-то их оплачивал (дочки Газпрома), легализовывал вливания. Мошенничество на лицо.
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Russ Ivan
Глубоко, шершаво, склизко...
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s_kapa
Нет, нельзя сравнить с вакцинацией.
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And-Rover
Зашквар это делать закон, а потом списывать на обстоятельства.

Ну ничего, жду антирекордов по посещаемости.
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Ходор
Дай миллион! Ну дай мне один миллион! - В чём дело? Иди прочь!
Дай, дай один миллион!(С)
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БВО
Неужели, не понимают что за это стыдно должно быть.
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Алексей Магоев
Я 22 декабря в Питере в командировке был, дела переделал, решил на кубковый матч со Спартаком сходить, билет купил примерно за 4 часа до игры, так в кассе сказали, что мне дико повезло, что удалось вообще купить. А теперь они раздают! Гениально! Ребята своих самых преданных болельщиков открыто посылают.
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БВО
Набираем массовку и будем набирать
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Ебздрогыч
Кто не оформит карту - штраф 4000 рублей, административный арест в случае повторного отказа от фанайди. Сотрудники клуба и городской администрации будут устраивать облавы и рейды у метро, спортивных баров, останавливая подозрительных лиц мужского пола и принудительно заставляя оформлять фанайди.

Ребята, то будет не как вакцинация от коронавируса, это будет как мобилизация на СВО
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Илья Савчук
Нихрена себе, это сильно,сравнивать вакцину от болезни и простой поход на футбол. 🤦🏼‍♂️
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NOOhr
Экономические гении!!!
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Я думаю, что нельзя останавливаться и нужно достичь отметки в миллиард оформивших фан айди.
Тогда получится заполнить Газпром арену наполовину, но это неточно.

А вот более реальное:
Исходя из опыта Лужников, нужно проводить все выступления Путина в Питере. Футбол будет в перерыве выступлений. Таким образом и посещаемость повысите(возможно, что до 300 тысяч), и фан уйди "продадите"
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