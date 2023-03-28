«Зенит» о Fan ID: «Раздавали, раздаем и будем раздавать билеты. Cитуацию можно сравнить с вакцинацией от коронавируса: оформление карты требует определенных усилий людей»
«Зенит» объяснил ситуацию с распространением бесплатных билетов на матчи команды.
Ранее появились данные о том, что петербургский клуб разыграет билеты на матч со «Спартаком» среди болельщиков, оформивших Fan ID.
«Клуб провел ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на «Газпром Арене».
Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое.
Нынешнюю ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса, поскольку оформление карты требует определенных усилий со стороны граждан, а поход в МФЦ занимает время.
Необходима массовая разъяснительная работа, система поощрений, организация условий для трудовых и неформальных коллективов для посещения футбола – все это предполагает скоординированную работу клуба, городской администрации, предприятий и комитетов.
По оценкам ФК «Зенит», до введения карты болельщика «Газпром Арену» посещало более 1 миллиона болельщиков в год.
Получается, чтобы клубу вернуться к таким показателям посещаемости в сезоне, необходимо, чтобы Fan ID оформило более миллиона петербуржцев.
Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика», – сообщили в пресс-службе клуба.
-Как сыграл Спартак с Зенитом?
-Без понятия.
- Футболом не интересуетесь?
-Нет.
- Оформляем. У нас уклонист.
Та же ситуация с патрулем:
-Как сыграли?
-2:2
- На стадионе смотрели?
- Нет, дома.
- Почему? У нас такой хороший стадион...
- Я болел.
- Будьте добры предъявить справку от врача и фан айди.
- Фан айди зачем?
- Чтобы проверить, ходите ли вы на стадион вообще.
- Нет у меня айди...
- На месте оформлять будем или едем в МФЦ?
😉😉😉
Ну ничего, жду антирекордов по посещаемости.
Дай, дай один миллион!(С)
Ребята, то будет не как вакцинация от коронавируса, это будет как мобилизация на СВО
Тогда получится заполнить Газпром арену наполовину, но это неточно.
А вот более реальное:
Исходя из опыта Лужников, нужно проводить все выступления Путина в Питере. Футбол будет в перерыве выступлений. Таким образом и посещаемость повысите(возможно, что до 300 тысяч), и фан уйди "продадите"