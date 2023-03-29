Кузьменко дважды забил «Сент-Луису» и обновил рекорд «Ванкувера» по очкам для дебютантов. У него 37+31 в 73 играх

Теги Сент-Луис Ванкувер НХЛ рекорды Андрей Кузьменко Элиас Петтерссон Хоккей

Андрей Кузьменко обновил рекорд «Ванкувера» по очкам для дебютантов.

Форвард «Кэнакс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:6 ОТ). 

На счету 27-летнего россиянина стало 68 (37+31) очков в 73 играх. Он превзошел достижение Элиаса Петтерссона по очкам в дебютном сезоне в НХЛ в составе «Ванкувера» (2018/19, 66 очков в 71 игре, 28+38).

Ранее Кузьменко побил аналогичный рекорд по голам, которым владел Павел Буре. 

Сегодня Андрей (18:43, 2:45 – в большинстве, «+2») нанес 3 броска в створ и сделал 1 блок. 

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13 комментариев

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Vitaly Leontich
Ответ kvint(ksk)
Получается КХЛ не такое уж и днище , раз дебютант из этой лиги с ходу становится лидером клуба НХЛ
Ну вопросы несколько в другом:
1. Если «русский Кросби» Шипачев, самый топовый центр КХЛ, не смог закрепиться в НХЛ, получается ли что-то из итого? Или Гусев? Или Григоренко? На самом деле, отдельные примеры ничего не говорят.
2. Судить можно только по среднему уровню игроков, а тут, увы, сравнение не в пользу кхл.
3. Ну и в конце-концов, Кузьменко молодец, но давайте посмотрим ещё пару сезонов.
А то Джонатан Чичу звонил, просил привет передать
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SD_RM_VC
Ответ dalmolchun
а еще говорят КХЛ колхоз. Чел почти 40 в НХЛ выбивает в первый сезон, которые никогда в жизни не выбивал.
Так он никогда 70+ матчей и не играл
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Артем Зырянов
Ответ kvint(ksk)
Получается КХЛ не такое уж и днище , раз дебютант из этой лиги с ходу становится лидером клуба НХЛ
Странные аналогии. Петтерссон в 20 пришел из шведской лиги и стал лидером "Ванкувера". Это говорит больше о шведской лиге или Петтерссоне?
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37old
Какую передачу😳 Петтерссон выдал. С разворота точно в клюшку на пустой угол, красота.
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Алексей Матыгин
Кузьменко харош,надеюсь во втором сезоне забьёт больше 50 шайб
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amurseff03
Ответ kvint(ksk)
Получается КХЛ не такое уж и днище , раз дебютант из этой лиги с ходу становится лидером клуба НХЛ
А кто говорит, что КХЛ днище? Слабоумные?
Вторая лига мира так то.
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dalmolchun
а еще говорят КХЛ колхоз. Чел почти 40 в НХЛ выбивает в первый сезон, которые никогда в жизни не выбивал.
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Сергей Кильцов
Ответ kvint(ksk)
Получается КХЛ не такое уж и днище , раз дебютант из этой лиги с ходу становится лидером клуба НХЛ
КХЛ гораздо слабее НХЛ, но все равно гораздо сильнее других американских и канадских лиг. Так что русским игрокам и есть смысл поиграть дома, при условии что им доверяют.
+7
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Егор Ковынёв
Супер 👏🏻
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Max Kochetkov
Ничего себе швед его прокачивает. Уже свой рекорд помог побить..
+4
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kvint(ksk)
Получается КХЛ не такое уж и днище , раз дебютант из этой лиги с ходу становится лидером клуба НХЛ
+11
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senderoluminoso
Станет любимцем публики в Ванкувере
+1
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Дмитрий Александрович
Ждём первый 40-ет в этом сезоне ! Может
+8
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