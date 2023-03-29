Кузьменко дважды забил «Сент-Луису» и обновил рекорд «Ванкувера» по очкам для дебютантов. У него 37+31 в 73 играх

обновил рекорд « » по очкам для дебютантов.

Форвард «Кэнакс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (5:6 ОТ).

На счету 27-летнего россиянина стало 68 (37+31) очков в 73 играх. Он превзошел достижение по очкам в дебютном сезоне в в составе «Ванкувера» (2018/19, 66 очков в 71 игре, 28+38).

Ранее Кузьменко побил аналогичный рекорд по голам, которым владел Павел Буре.

Сегодня Андрей (18:43, 2:45 – в большинстве, «+2») нанес 3 броска в створ и сделал 1 блок.