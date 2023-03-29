Кузьменко дважды забил «Сент-Луису» и обновил рекорд «Ванкувера» по очкам для дебютантов. У него 37+31 в 73 играх
Андрей Кузьменко обновил рекорд «Ванкувера» по очкам для дебютантов.
Форвард «Кэнакс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:6 ОТ).
На счету 27-летнего россиянина стало 68 (37+31) очков в 73 играх. Он превзошел достижение Элиаса Петтерссона по очкам в дебютном сезоне в НХЛ в составе «Ванкувера» (2018/19, 66 очков в 71 игре, 28+38).
Ранее Кузьменко побил аналогичный рекорд по голам, которым владел Павел Буре.
Сегодня Андрей (18:43, 2:45 – в большинстве, «+2») нанес 3 броска в створ и сделал 1 блок.
1. Если «русский Кросби» Шипачев, самый топовый центр КХЛ, не смог закрепиться в НХЛ, получается ли что-то из итого? Или Гусев? Или Григоренко? На самом деле, отдельные примеры ничего не говорят.
2. Судить можно только по среднему уровню игроков, а тут, увы, сравнение не в пользу кхл.
3. Ну и в конце-концов, Кузьменко молодец, но давайте посмотрим ещё пару сезонов.
А то Джонатан Чичу звонил, просил привет передать
Вторая лига мира так то.