Тренер сборной Казахстана Адиев: «России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию. Надо ждать. Рано или поздно все это закончится»

считает, что сборной России не стоит вступать в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Казахстан сейчас участвует в отборочном цикле Евро-2024, Россия лишена официальных игр. Что нам делать? Вступать в Азиатскую конфедерацию?

– Думаю, России надо ждать. Рано или поздно все это закончится... Понятно, что и потом будет непросто и не все гладко. Не в одночасье все наладится. Однако Россия не последняя футбольная страна, участник больших турниров. Думаю, вернет сборную России в свои турниры. Другой вопрос – когда? Но в любом случае, мне кажется, России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию.

– Значит, надо ждать?

– Да. И самое главное – не терять время, а готовить новое поколение футболистов, которые будут достойно выступать, когда Россию вернут в международные европейские турниры, – сказал главный тренер сборной .