Тренер сборной Казахстана Адиев: «России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию. Надо ждать. Рано или поздно все это закончится»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу сборная Казахстана по футболу Азиатская футбольная конфедерация Магомед Адиев Спорт-Экспресс Футбол

Магомед Адиев считает, что сборной России не стоит вступать в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Казахстан сейчас участвует в отборочном цикле Евро-2024, Россия лишена официальных игр. Что нам делать? Вступать в Азиатскую конфедерацию?

– Думаю, России надо ждать. Рано или поздно все это закончится... Понятно, что и потом будет непросто и не все гладко. Не в одночасье все наладится. Однако Россия не последняя футбольная страна, участник больших турниров. Думаю, УЕФА вернет сборную России в свои турниры. Другой вопрос – когда? Но в любом случае, мне кажется, России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию.

– Значит, надо ждать?

– Да. И самое главное – не терять время, а готовить новое поколение футболистов, которые будут достойно выступать, когда Россию вернут в международные европейские турниры, – сказал главный тренер сборной Казахстана.

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33 комментария

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Stivi M.D.
Ответ Игорь Ерин
Ужас какой - то ... Или мякина вместо мозгов , или провокационные заявления . Варианты ... Россия побеждает - как вы думаете , вернётся она в УЕФА ? Побеждает Украина ( Запад) - как вы думаете , разрешит Украина вернуться в УЕФА России , пока та не выплатит репарации и контрибуции ? Заморозка на текущих условиях - как вы думаете , пока Россия в Крыму , Донбассе, Запорожье, Херсоне - УЕФА изменит позицию ? Похоже , полно дебилов , которые не понимают глубину конфликта ! Идиоты ! Неужели ещё и сейчас не ясно , что " выжить" может только одна страна из двух - или Россия , или Украина ! ПРОИГРАВШЕЙ В ЭТОМ КОНФЛИКТЕ СТРАНЫ ПРОСТО НЕ БУДЕТ - поймите вы это ! Какой там футбол ...
Ну хз, вон Германия проиграла в Великой Отечественной, но с лица карты не исчезла, более того, занимает одну из ведущих позиций в своем регионе
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Alestern
сидеть сложа руки (ждать какой то «милости» и т.д.) смысла нет, ибо дорога в европу нам заказана, если не навсегда, то очень надолго ... да и желания возвращаться туда, где так предвзято (точнее, беспредельно!) относятся к нашей стране, думаю вряд ли будет желание (разве что если европа на коленях умолять будет, чтобы Россия вернулась, тогда рассмотрим... а иначе и смысла нет ничего ждать)...значит переход в Азию - единственно-правильный вариант.
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Угловой буллит
Alestern !

А в Азии нас любяи ???? Так же презирают. Оторвись от мамкиной сисьски и прокатись в Казахстан, Туркмению, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Китай. Тогда поймёшь истинное отношениек нам в современном азитском мире .
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catcher69
это на что он намекает ???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Stivi M.D.
Ответ Alestern
Комментарий удален пользователем
Ой это так удивительно, что предвзято относятся🤡🤡
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DpeMa111
Мы всю жизнь чего то ждем, но лучше не становится
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Stivi M.D.
Подождать, потерпеть - два кита, на которых строится жизнь простых россиян ))
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Alestern
Комментарий удален пользователем
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Игорь Ерин
Ужас какой - то ... Или мякина вместо мозгов , или провокационные заявления . Варианты ... Россия побеждает - как вы думаете , вернётся она в УЕФА ? Побеждает Украина ( Запад) - как вы думаете , разрешит Украина вернуться в УЕФА России , пока та не выплатит репарации и контрибуции ? Заморозка на текущих условиях - как вы думаете , пока Россия в Крыму , Донбассе, Запорожье, Херсоне - УЕФА изменит позицию ? Похоже , полно дебилов , которые не понимают глубину конфликта ! Идиоты ! Неужели ещё и сейчас не ясно , что " выжить" может только одна страна из двух - или Россия , или Украина ! ПРОИГРАВШЕЙ В ЭТОМ КОНФЛИКТЕ СТРАНЫ ПРОСТО НЕ БУДЕТ - поймите вы это ! Какой там футбол ...
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Угловой буллит
Хоть один умный нашёлся
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And-Rover
Реально глупая затея.
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Александр Милосавлевич
«Надо ж дать»
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Алекс Я
Нечего ждать.надо уходить а Азию.
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Владимир Самсонов
Странно будет. если Адиев после работы в Казахстане не перейдёт в РПЛ. Например, в Ахмат
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Oleg Kolesnikov
Конечно. Быть членом УЕФА, при этом в бане - это хоть и период безвременья, но он конечен. А вот стать членом АФК - это вечное безвременье, поскольку "азиакубки" и чемпионат Азии имеют ценность, близкую к нулю по сравнению с турнирами УЕФА и никому это не интересно.
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Сергей Жарковский
вполне адекватный человек и к его словам стоит прислушаться
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RembaXXX
Ответ Savarona25
Как может быстро закончиться то, чьи цели за более чем год так и не были четко обозначены и все время менялись?
Как только дед откинет копыта или ему помогут, все моментально закончится.
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В поисках смысла
Будет смешно, когда Грузия, Казахстан, Армения, Азербайджан в европейской части, а Россия будет в азиатской
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Savarona25
Как может быстро закончиться то, чьи цели за более чем год так и не были четко обозначены и все время менялись?
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карабашка
Умница!
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Илья Деньгин
Все это понимают, кроме наших оголтелых чиновников с популистскими заявлениями про то, что Европа повернулась к России одним местом, а в Азии нас ждут.
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Melnikov1968
Абсолютно размытая формулировка: "рано или поздно". Что такое рано? Уже больше года длится СВО. Будем считать, что ещё год - это рано. А если поздно? Это сколько лет? Разговор ни о чем.
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goshforever
Ну раз чеченец Мага сказал ждать, то гении из РФС точно будут еще 10 лет сидеть ровно.
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Balt
Конечно не стоит. Казахстан в УЕФА, а Россия в Азии? Бред. Потом уже никогда не вернёшься. Да и другие виды спорта переводить надо.
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Уся Ваткин
Рано или поздно всё это закончится. Либо падишах сдохнет, либо осёл.
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