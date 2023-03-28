Тренер сборной Казахстана Адиев: «России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию. Надо ждать. Рано или поздно все это закончится»
Магомед Адиев считает, что сборной России не стоит вступать в Азиатскую футбольную конфедерацию.
– Казахстан сейчас участвует в отборочном цикле Евро-2024, Россия лишена официальных игр. Что нам делать? Вступать в Азиатскую конфедерацию?
– Думаю, России надо ждать. Рано или поздно все это закончится... Понятно, что и потом будет непросто и не все гладко. Не в одночасье все наладится. Однако Россия не последняя футбольная страна, участник больших турниров. Думаю, УЕФА вернет сборную России в свои турниры. Другой вопрос – когда? Но в любом случае, мне кажется, России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию.
– Значит, надо ждать?
– Да. И самое главное – не терять время, а готовить новое поколение футболистов, которые будут достойно выступать, когда Россию вернут в международные европейские турниры, – сказал главный тренер сборной Казахстана.
А в Азии нас любяи ???? Так же презирают. Оторвись от мамкиной сисьски и прокатись в Казахстан, Туркмению, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Китай. Тогда поймёшь истинное отношениек нам в современном азитском мире .