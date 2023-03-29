Потапова упустила два матчбола против Пегулы в Майами

Россиянка Анастасия Потапова в четвертьфинале турнира в Майами проиграла третьей ракетке мира – 6:4, 3:6, 6:7(2).

В третьем сете Потапова дважды не подала на матч – при счете 5:4 и 6:5. В первом случае она упустила двойной матчбол.

Россиянка проиграла Пегуле на втором турнире подряд – в Индиан-Уэллс она тоже уступила ей в трех сетах.

Всего ее баланс против топ-10 теперь составляет 3:10.

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