Потапова упустила два матчбола против Пегулы в Майами

Теги WTA Miami Open Джессика Пегула Анастасия Потапова Теннис

Россиянка Анастасия Потапова в четвертьфинале турнира в Майами проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегуле – 6:4, 3:6, 6:7(2).

В третьем сете Потапова дважды не подала на матч – при счете 5:4 и 6:5. В первом случае она упустила двойной матчбол.

Россиянка проиграла Пегуле на втором турнире подряд – в Индиан-Уэллс она тоже уступила ей в трех сетах.

Всего ее баланс против топ-10 теперь составляет 3:10.

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3 комментария

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Hardy
ну где же наши настоящие чемпионки? совсем бесхребетно все
+1
-1
0
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Александр Лабкович
Прикольные могли бы быть полуфиналы, в США. Рыбакина, Потапова, Александрова, Соболенка🤣
+10
-1
+9
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OnlyDendy
Такие шансы были. И полуфинал мечты. Эх
+4
-2
+2
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