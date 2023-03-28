МОК не разрешит российским спортсменам использовать национальную символику, в том числе в соцсетях. Это касается и национальных соревнований
МОК призвал российских спортсменов воздержаться от взаимодействий символикой страны.
Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал допустить россиян к турнирам в нейтральном статусе – при соблюдении строгих индивидуальных критериев.
В частности, указано, что ради соблюдения принципов нейтральности спортсмены должны воздержаться от любого взаимодействия или активности, связанных с российскими символами (флаг, гимн, эмблема или любые другие символы) во время соревнований или в медиа (включая интервью, посты в социальных сетях, репосты и прочее).
Это касается и национальных соревнований, связанных с выступлением на международных.
Больше всего они боятся, что наши чинуши скуколдятся настолько, что даже на такое унижение пойдут :)
Люди всю жизнь отдают спорту , ради этих соревнований . Пусть даже в таких условиях.
Мнений конечно может быть много, говорю как спортсмен который когда-то был в сборной России.
Я бы не поехал.
Меня с 5 лет тренировал русский мужик, замечательный тренер, потом мне выдавали экипировку, лодку, весла, платили стипендии и зарплаты,возили на сборы и по стране и за границу, вкладывали в меня труд и деньги, чтобы я потом честь города, области, страны защищал на соревнованиях, а тут ехать без всего? И ради чего, ради кого? Себе что-то доказывать? Так я лучше не поеду и покажу всем что я русский, и если вы меня не хотите видеть русским на ваших соревнованиях, то идите лесом(слово заменено), либо пусть все соревнуются без флагов.
А то все от своих стран,а ты фиг(слово заменено) пойми откуда и (ругательство) пойми зачем.(с)
Понравился комментарий одного человека на одном из спортивных сайтов.