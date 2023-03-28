МОК не разрешит российским спортсменам использовать национальную символику, в том числе в соцсетях. Это касается и национальных соревнований

Теги МОК Олимпийская сборная России Биатлон

МОК призвал российских спортсменов воздержаться от взаимодействий символикой страны.

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал допустить россиян к турнирам в нейтральном статусе – при соблюдении строгих индивидуальных критериев.

В частности, указано, что ради соблюдения принципов нейтральности спортсмены должны воздержаться от любого взаимодействия или активности, связанных с российскими символами (флаг, гимн, эмблема или любые другие символы) во время соревнований или в медиа (включая интервью, посты в социальных сетях, репосты и прочее).

Это касается и национальных соревнований, связанных с выступлением на международных.

34 комментария

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Иосиф Сталин
Ага, и от паспорта российского надо отказаться, это же показывает принадлежность к государству (кроме удостоверения личности) и там есть российские национальные символы, идиотизм
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Наталья Куничкина
Ответ Ебздрогыч
Приходи ко мне на день рождения. Но только в среду в 3 часа ночи. Полностью в желтом. В квартиру не заходи. Стой на одной ноге у подъезда, я тебе скину из окна кусок торта. Ну как тебе? Придешь?
Стой у подъезда, а мы с корешами решим, скидывать ли тебе кусок торта, или ты домой пойдёшь.
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La Gushka
МОК хочет научить россиян родину любить? Большего идиотства трудно представить!
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nnn4404
Ответ Wintersun
Про национальные соревнования вообще бред сумасшедших, это уже наглость неслыханная. Шли бы они.
Так с Украины лучше шли бы вы!!!!
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La Gushka
Это как понимать надо? И на внутренних Чемпионатах, по результатам которых производится отбор на международные, надо выступать в нейтральном статусе? Бред сивой кобылы...
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Леди Брэкнелл
Как занятно получается. Те, кто не поддерживает политику государства, те поедут за счёт государства. А те, кто поддерживает или просто нейтрален - будет дома сидеть ни с чем.
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irmaS
Ответ Андрей Балабаев
Вот я всегда был за выступление спортсменов, но сейчас категорически против. Это просто издевательство. Жду новых условий: пловцы выступают со связанными руками, у боксёров руки в наручниках, фехтовальщики выступают без шпаг, сабель и рапир.
Такими темпами нас скоро на колени поставят и потребуют покояния перед всем миром(
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Wintersun
Про национальные соревнования вообще бред сумасшедших, это уже наглость неслыханная. Шли бы они.
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Lol Ko
Ответ bor-n@yandex.ru
По моему МОК делает все, чтобы наши сами отказались. Это сразу решит все проблемы МОК)
И потом можно свободно рассуждать об отсутствии дискриминации. И все суды - нипочём!
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Воздушный Змей
Ответ bor-n@yandex.ru
По моему МОК делает все, чтобы наши сами отказались. Это сразу решит все проблемы МОК)
Бинго!!!
Больше всего они боятся, что наши чинуши скуколдятся настолько, что даже на такое унижение пойдут :)
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nnn4404
Ответ Spartakus1984
Без флага, без гимна, без отечества. Мнений конечно может быть много, говорю как спортсмен который когда-то был в сборной России. Я бы не поехал. Меня с 5 лет тренировал русский мужик, замечательный тренер, потом мне выдавали экипировку, лодку, весла, платили стипендии и зарплаты,возили на сборы и по стране и за границу, вкладывали в меня труд и деньги, чтобы я потом честь города, области, страны защищал на соревнованиях, а тут ехать без всего? И ради чего, ради кого? Себе что-то доказывать? Так я лучше не поеду и покажу всем что я русский, и если вы меня не хотите видеть русским на ваших соревнованиях, то идите лесом(слово заменено), либо пусть все соревнуются без флагов. А то все от своих стран,а ты фиг(слово заменено) пойми откуда и (ругательство) пойми зачем.(с) Понравился комментарий одного человека на одном из спортивных сайтов.
на путинг лучше пойду!!! ГОЙДА БРАТЬЯ!!!!!!!!
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Defender64
На ЧР нельзя флаг и гимн теперь что ли? Это вообще как? Просто абсурд.
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Злой Руся
Не важно. Главное выступать . От кого эти спортсмены мир и так будет знать.
Люди всю жизнь отдают спорту , ради этих соревнований . Пусть даже в таких условиях.
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Orange carrot
На национальных? Типа чр без российского флага?🤪
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Sanan1908
На родным языке разрешат хотя бы говорить? Или тоже нельзя ? 🤦🏻‍♂️ мне очень жаль некоторых спортсменов
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Андрей Балабаев
Вот я всегда был за выступление спортсменов, но сейчас категорически против. Это просто издевательство. Жду новых условий: пловцы выступают со связанными руками, у боксёров руки в наручниках, фехтовальщики выступают без шпаг, сабель и рапир.
+2
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Вероника Терюшкова
Ответ Идеальный шторм
К завтрашнему утру МОК договорится до рекомендации всем сменить русские фамилии на украинские😳
Это бред. У половины украинцев русские фамилии.
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Marya Y
Ещё раз можно? На ЧР(отборочное к международным) спортсмены должны следить чтобы российский флаг случайно не попал в кадр для фото в соцсеть? И вью давать на фоне флага тоже нельзя. Форма сборной понятно - но в какой им тогда ехать? Оксюморон.
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Spartakus1984
Без флага, без гимна, без отечества.
Мнений конечно может быть много, говорю как спортсмен который когда-то был в сборной России.
Я бы не поехал.
Меня с 5 лет тренировал русский мужик, замечательный тренер, потом мне выдавали экипировку, лодку, весла, платили стипендии и зарплаты,возили на сборы и по стране и за границу, вкладывали в меня труд и деньги, чтобы я потом честь города, области, страны защищал на соревнованиях, а тут ехать без всего? И ради чего, ради кого? Себе что-то доказывать? Так я лучше не поеду и покажу всем что я русский, и если вы меня не хотите видеть русским на ваших соревнованиях, то идите лесом(слово заменено), либо пусть все соревнуются без флагов.
А то все от своих стран,а ты фиг(слово заменено) пойми откуда и (ругательство) пойми зачем.(с)
Понравился комментарий одного человека на одном из спортивных сайтов.
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Афанасия
А на русском языке можно будет разговаривать? Или за это штрафы будут положены? МОК слетел с катушек и пытается втюхать дискриминацию под видом "нейтральности".
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Блинчик
Щ фоткалась с белой тряпкой, на которой был символ ОКР! У меня фото есть. Дайте э-мейл Баха!
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Идеальный шторм
Ответ Вероника Терюшкова
Видимо нельзя говорить в интервью, что «все итак знают, что мы из России, неважно под каким флагом». Лихо
К завтрашнему утру МОК договорится до рекомендации всем сменить русские фамилии на украинские😳
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Vgg Ghb
Да и так все поймут - откуда наши спортсмены, все эти формы, соцсети - просто оболочка. Самое главное, что на международных стартах мы, наконец, сможем побеждать, какая разница в какой форме то люди будут :/
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Анна Беляева
Ответ ИннаВБ
Ни хрена не поняла
Ну,типа, на ЧР не фотографироваться с флагом России. Зато на каком-нибудь кубке России, который никак не связан с международкой, хоть увешася флагами и гербами.
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Храбрая виолончелистка
Отборочный ЧР на ЧЕ и ЧМ представляю...Например, по ФК...А российскую мороженку можно в КиК ?
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