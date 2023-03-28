МОК не разрешит российским спортсменам использовать национальную символику, в том числе в соцсетях. Это касается и национальных соревнований

МОК призвал российских спортсменов воздержаться от взаимодействий символикой страны.

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал допустить россиян к турнирам в нейтральном статусе – при соблюдении строгих индивидуальных критериев.

В частности, указано, что ради соблюдения принципов нейтральности спортсмены должны воздержаться от любого взаимодействия или активности, связанных с российскими символами (флаг, гимн, эмблема или любые другие символы) во время соревнований или в медиа (включая интервью, посты в социальных сетях, репосты и прочее).

Это касается и национальных соревнований, связанных с выступлением на международных.