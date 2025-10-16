Акгацев о женитьбе: «Кто-то в 18 женится, в 19. Не хочу торопиться. Когда буду готов морально к семье – да. Сейчас не готов»

Станислав Агкацев высказался о личной жизни.

– О женитьбе не думаете? Или пока хотите полностью сосредоточиться на карьере?

– У всех по-разному. Кто-то и в 18 женится, в 19. Думаю, это с карьерой никак не связано.

Лично я не хочу торопиться. Когда буду готов морально к семье – тогда да. Сейчас же я не готов, – сказал 23-летний вратарь «Краснодара » Станислав Агкацев .