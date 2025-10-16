  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Ростова» о финансовых проблемах: «Чемпионат точно доиграем. Долги повлияют на лицензию на следующий сезон. Самого негативного сценария не будет»
5

Гендиректор «Ростова» о финансовых проблемах: «Чемпионат точно доиграем. Долги повлияют на лицензию на следующий сезон. Самого негативного сценария не будет»

Гендиректор «Ростова» заявил, что клуб доиграет сезон, несмотря на проблемы.

– Долги есть. Один из долгов мы выносили на совет директоров. Чемпионат точно мы доиграем. Эти долги будут влиять на лицензию на сезон‑2026/27. Когда я в июне ездил в РФС, то мне эту проблему обозначили. Мы на 12% улучшили состояние клуба. А нам говорили о 10%.

Львиная часть долгов подлежит реструктуризации. О суммах сейчас говорить не хочу.

– Как вы улучшали финансовое состояние?

– От продажи игроков. Оптимизировали офис. Ни одного человека я не уволил. Часть людей ушла сама. Я не понимал, в чем смысл работы того или иного сотрудника. Выросли продажи билетов – 10-11%, идем в плюсе. Мы немного просели в начале сезона. Проигрыши сказалась на посещаемости. Пытаемся развивать фаншоп. Неплохо улучшили эту позицию в сравнении с прошлым сезоном.

– Самый негативный сценарий?

– Его не будет. Уверен в этом. Футбол – спорт номер один в Ростове. Правительство и акционеры помогут клубу. Даже в мыслях нет, что будет что‑то плохое, – сказал Игорь Гончаров.

Вчера клуб объявил об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoРФС
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
кризис
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В «Ростове» рассказали о проблемах с финансами: «Долги у клуба не первый день, они тянутся давно. В РФС выразили серьезную озабоченность, обращают внимание на дефицит источников»
35вчера, 13:29
«Ростов» покинет спортивный директор Рыскин, работавший с 2017-го. Ранее из клуба ушел президент Арутюнянц («СЭ»)
9вчера, 12:12
Арутюнянц объявил об уходе с поста президента «Ростова»: «Это было незабываемое время. Руководство, игроки и тренеры меняются, а клуб и болельщики остаются всегда»
57вчера, 10:08
Главные новости
«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна – заместителем гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола
36 минут назад
Семак о словах Дегтярева про него: «Спокойно отнесся. Не имею представления, что он хотел сказать»
516 минут назад
«Реал» готов заплатить Упамекано 20 млн евро, требуемые защитником за подписание контракта. «Бавария» не хочет отдавать столько за продление
1437 минут назад
Джонджо Шелви: «Великобритания уже не та. Не хочу, чтобы мои дети росли в Англии. В Лондоне не надеть часы, нельзя достать телефон, людей арестовывают за твиты»
5850 минут назад
Семак о нехватке талантливой молодежи «Зенита»: «Это не проблема академии – значит, нет мегаталантов среди игроков, которые туда попадают. Такие не в каждом поколении рождаются»
3056 минут назад
Кокорин о драке Смолова: «Чайник. Говорил, что, будь он тогда со мной и Мамаевым, ничего бы не случилось. В той же «Кофемании» подраться – это нужно было умудриться»
23сегодня, 08:19
Матчи сборных прошли. Пора готовиться к клубным боям!
1сегодня, 08:00Тесты и игры
Сергей Семак: «Не только у «Зенита» есть недобор российских игроков. Посмотрите повнимательнее первую пятерку. Даже в средних командах было по 15 легионеров»
52сегодня, 07:55
Акгацев о женитьбе: «Кто-то в 18 женится, в 19. Не хочу торопиться. Когда буду готов морально к семье – да. Сейчас не готов»
48сегодня, 07:20
Глава профсоюза футболистов Испании не гарантировал проведение матча Ла Лиги в США: «Не говорю, что забастовка будет, но нас не защищают институты, которые должны это делать»
9сегодня, 06:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» продолжает искать замену Станковичу. Луис Гарсия – запасной вариант, российских тренеров нет в списке (Metaratings)
3 минуты назад
Бубнов о сборной: «Вы уверены, что мы бы вообще попали на ЧМ с такой игрой? Грузия, Азербайджан, Венгрия или Исландия сильнее России»
214 минут назад
Жиру о предложениях из Саудовской Аравии и Китая: «Чем больше имеешь, тем больше хочешь – каждый делает выбор! Я всегда ставил спортивные проекты на 1-е место. Это мой характер, вера и ценности»
23 минуты назад
«Локомотив» сыграет с ЦСКА. Приходите поддержать красно-зеленых в домашней игре против армейцев!
24 минуты назадРеклама
Мостовой о критике в адрес Станковича: «При чем тут то, что он иностранец? Русских так же критиковали. Когда есть результат, тебя зализывают, как только не идет, те же люди закапывают»
126 минут назад
Ибрагимович о «Милане»: «Я всегда буду миланистой, никогда не забуду, что дал мне клуб. Они подарили мне счастье, а когда я вернулся – любовь»
239 минут назад
Аленичев о Станковиче: «Спартак» должен дать ему работать до зимы. Я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой»
5сегодня, 08:18
Кейн о Компани в «Баварии»: «Неважно, забил ли ты 400 голов или нисколько, он подталкивает к совершенствованию – я стал более гибким, меньше застреваю с мячом»
2сегодня, 08:10
Фонбет Кубок России. «Факел» встречается с «Уралом», «Торпедо» против «Велеса»
11сегодня, 08:02
Орлов о Шпилевском: «Не слышал про его феномен – где показал себя, что выиграл? Разговоры про атакующий футбол говорят о том, что он – авантюрист»
8сегодня, 07:45