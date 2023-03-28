Тедеско начал в сборной Бельгии с двух побед – над Швецией и Германией. Он 3-й тренер, кому это удалось

Теги Спартак Сборная Германии по футболу Сборная Бельгии по футболу товарищеские матчи (сборные) Доменико Тедеско Футбол

Сборная Бельгии выиграла в двух первых матчах при Доменико Тедеско.

Бельгийцы на выезде обыграли Германию (3:2) в товарищеском матче.

До этого Бельгия победила Швецию (3:0) в рамках 1-го тура отборочного турнира к Евро-2024.

Тедеско – первый с 2006 года тренер, стартовавший с двух побед после назначения в бельгийскую команду. Тогда это удалось Рене Вандерейккену.

Лишь один тренер в истории сборной Бельгии начинал с трех побед – Раймон Гуталс в 1968 году.

Напомним, экс-тренер «Спартака» возглавил сборную Бельгии в начале февраля.

Сборная Бельгии одержала победу в первом матче при Доменико Тедеско.

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33 комментария

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Aleus Marcus
Ответ Невский баклан
Завтра Зарема всех порвет!)))
Уже) не дотерпела до утра)
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Ответ QWertY
Пока не выиграет ЧМ он так и останется тренеришкой для великого Моста☝🏻
Вряд ли, с таким составом кто угодно сможет, Пеп, бродяга. Вот если с Гвинеей… но там тоже может Мост оспорить
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Slavnov
тадеске надо уходить всегда,после первого сезона,отбора,может тогда будет считаться тренером..
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Евгений Цыбулин
Ответ Darkhan Darkhan
Мостовой поперхнулся от зависти
Царь сопьется такими темпами)))100% он сейчас ждет любого поражения Бельгии,чтобы сказать,свое,"великое" слово?!)))
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Тайосич
Тедеско со Спартаком непременно стал бы чемпионом, если бы его не стали мочить газовые СМИ и газовые же судьи.
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Иван Новиков
Спартаковские тренеры начали мощно в Бельгии и Швейцарии.
+2
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Невский баклан
Завтра Зарема всех порвет!)))
+1
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Юрий Кечко
Мостовой:»да с кем то играл ?? Что вы мне рассказываете ? Германия ? Какая Германия , меня в Испании царем называли и вообще я 30 лет в футболе «
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Overkiller
Ответ Serge Vendino
И после тоже. Потому что Мостовой ещё бы раньше выиграл, но работу ему не предлагают. А все из-за того, что какие-то лицензии навыдумывали для великих футболистов
Судя по его высказываниям, его и психиатры "без каких то там лицензий" лечат.
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sbvinn
Но ведь он даже в футбол не играл!!!
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Eretik_fcsm
Без чеканки нещитово
+2
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Владислав Булгаков
Ответ Okaka
прикиньте, выиграет Евро, и защитники физрука Мартинеса что ббудут говорить?
Обыграет его Португалию в финале)))
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Serge Vendino
Ответ QWertY
Пока не выиграет ЧМ он так и останется тренеришкой для великого Моста☝🏻
И после тоже. Потому что Мостовой ещё бы раньше выиграл, но работу ему не предлагают. А все из-за того, что какие-то лицензии навыдумывали для великих футболистов
+24
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прохожий_1
Ответ Ocelot
неплохо хотя с Германией реально товарняком за километр отдавало в защите и не напрягался никто
Видимо ты в первом тайме переключился. Уже последние 7 минут контроль игры перешёл в руки немцев. Во второй было много борьбы, а концовка была огонь!
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Ocelot
неплохо хотя с Германией реально товарняком за километр отдавало в защите и не напрягался никто
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Зеленый хвостик
На методичках Аленичева выезжает.
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Ярик01
Лукаку чем кормит
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ИльяВалерьич
Запустите, пожалуйста, марафон, как в последний день ТО, чтобы ежеминутно узнавать о состоянии здоровья Мостового. После такого у него в любой момент может инфаркт случится
(Здоровья легенде!)
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Александр Цигельников
Мостовой начал бы с трех!
Трех банок пива.
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Dexter Dallas
мостовой почувствовал обволакивание сардельки подливой.
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Dr.Gebbelsss
Мостовой сознание потерял после этой новости)
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инок
Хорошее начало у Тедеско в сборной Бельгии! Так
продолжать и дальше
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Михаил Хромаков
ждём комментариев от Мостового
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Мукунку хороший
Чей то багаж)))
+7
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Okaka
прикиньте, выиграет Евро, и защитники физрука Мартинеса что ббудут говорить?
+1
-1
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