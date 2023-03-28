Тедеско начал в сборной Бельгии с двух побед – над Швецией и Германией. Он 3-й тренер, кому это удалось

Сборная Бельгии выиграла в двух первых матчах при Доменико Тедеско.

Бельгийцы на выезде обыграли Германию (3:2) в товарищеском матче.

До этого Бельгия победила Швецию (3:0) в рамках 1-го тура отборочного турнира к Евро-2024.

Тедеско – первый с 2006 года тренер, стартовавший с двух побед после назначения в бельгийскую команду. Тогда это удалось Рене Вандерейккену.

Лишь один тренер в истории сборной Бельгии начинал с трех побед – Раймон Гуталс в 1968 году.

Напомним, экс-тренер «Спартака» возглавил сборную Бельгии в начале февраля.

Сборная Бельгии одержала победу в первом матче при Доменико Тедеско.