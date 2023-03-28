Вероника Степанова о критериях МОК: «А не пошли бы вы на фиг? Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения»

Вероника Степанова раскритиковала МОК за критерии допуска россиян к соревнованиям.

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – в индивидуальном порядке. Также МОК предложил создать комиссии в международных федерациях по вопросам участия россиян.

«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК?

Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения и решать допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае.

А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений», – написала Степанова в телеграм-канале.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США