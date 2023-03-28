Вероника Степанова о критериях МОК: «А не пошли бы вы на фиг? Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения»
Вероника Степанова раскритиковала МОК за критерии допуска россиян к соревнованиям.
Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – в индивидуальном порядке. Также МОК предложил создать комиссии в международных федерациях по вопросам участия россиян.
«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК?
Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения и решать допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае.
А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений», – написала Степанова в телеграм-канале.
МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО
Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США
При том, что критерии драконовские. На ВСУ случайно не надо задонатить предварительно перед участием?
И тем спортсменам, кто согласится на эти условия, тоже не надо питать иллюзий. Они там не станут хорошими русскими. Возможны байкоты и другие провокации, которые только нервов прибавят. При этом ничем хорошим может и не закончится. Ни там не примут, и здесь может быть мягко говоря неоднозначная реакция
ну и олимпийское золото уже успела завоевать, да и российские старты никто не отменял