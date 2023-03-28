Вероника Степанова о критериях МОК: «А не пошли бы вы на фиг? Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК Олимпийская сборная России Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова раскритиковала МОК за критерии допуска россиян к соревнованиям.

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – в индивидуальном порядке. Также МОК предложил создать комиссии в международных федерациях по вопросам участия россиян.

«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК?

Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения и решать допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае.

А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений», – написала Степанова в телеграм-канале.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США

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49 комментариев

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Arty K.
Не хочешь - не езжай, Вероника, но и о серьёзных стартах забудь тогда
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Кирилл Польский
Её можно понять, даже не в смысле взглядов, согласен ты с ней или нет. Она за свою короткую карьеру даже если её больше никуда не пустят, уже выиграла Олимпиаду, как и Рылов, Большунов и другие. Они могут уже говорить громкие лозунги. Это как спортсмены завершившие карьеру до или сразу после карьеру до или сразу после Сочи кричали, что они бы никогда не поехали выступать под нейтральным флагом. Ёпт, дак вам удобно это говорить. А у других дилемма.
При том, что критерии драконовские. На ВСУ случайно не надо задонатить предварительно перед участием?
И тем спортсменам, кто согласится на эти условия, тоже не надо питать иллюзий. Они там не станут хорошими русскими. Возможны байкоты и другие провокации, которые только нервов прибавят. При этом ничем хорошим может и не закончится. Ни там не примут, и здесь может быть мягко говоря неоднозначная реакция
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Otto Kretschmer
Степашечка ты красавица!!!
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Muerta
Степанова поняла, что на международной арене ей всё равно ничего не светит и выбрала депутатское кресло.
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Мари Хуан
Ну и сиди дома, никто ж не запрещает дома остаться. наоборот похвала и уважуха будет
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matush
Достойная личная позиция, ай молодца!
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Bambuk Bambuk
Вот и катайся, с большуновым вместе, за кубок оленеводов.
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Всех не забаните
Ха-ха, тут писали что лицом у Степановой. Она последовательна в своих позициях, в отличия от многих.
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Анна Лисина
Степанова еще в ЕдРо не вступила? Они с Терюшковым бы рядом очень органично смотрелись..
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ДМ-1чемпион
В Европе совсем кукушка поехала! Они там вернулись во времена инквизиции! Скоро неугодных будут на кострах сжигать!
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АГОШКИН Алексей
А что она ещё не санитарка?
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Илья Савчук
Так тебя никто и не зовёт. можешь кататься по Лужникам , прекрасные соревнования.
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VictorVallecano
Ответ Ирэна Айларова
Международная карьера ценой унижения?
Никто не унизил степанову сильнее, чем она сама.
+6
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Lacrosse-style goal
Степаша уже досрочно отобралась. Только отобралась отрицательно. При любых критериях.
+3
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Павел Мельников
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Всё правильно, Вероника. только по-Русски пошли они наhуй
Его не Вероника, а Денис Михалыч зовут.
+3
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RUSfan SpartakOV
Все так должны относиться.👍👍👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪
+5
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СССР цэ европа! - скакал?
Всё правильно, Вероника. только по-Русски пошли они наhуй
+7
-7
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Jetter
Ответ fewral
А чё она за всех говорит? Кто-то, может, не хочет преодолевать
У них у всех это. От Путина до Терюшкова и Степановой с Вяльбе все говорят за всех, создавая иллюзию единства.
+1
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Ирэна Айларова
Ответ tatatat
Так и сиди дома, в чем проблема Там только вздохнут облегченно что идиоты сами отсеиваются
Поезжайте вместо нее, поцелуйте зад МОК.))
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nikitachu
Ответ tatatat
Так и сиди дома, в чем проблема Там только вздохнут облегченно что идиоты сами отсеиваются
Ее никто и не пустит, девочка на говорила с три короба
+1
-3
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nnn4404
ГОЙДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+3
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Batt Monner
Хамло
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bad_bear
Ответ Извилина Заремы
Будет, наверное, ей обидно, если и в политике карьера не задастся, и в спорте карьеру ей прервут.
она молодая, возможность есть реализоваться в другом направлении, было бы желание 🤷
ну и олимпийское золото уже успела завоевать, да и российские старты никто не отменял
+4
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shab71
Все верно сказала
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Jetter
Ответ Ирэна Айларова
И правильно она делает, спортивная карьера это миг . А дальше долгая жизнь.
Так жизнь дольше, чем она думает. Ну пять лет, ну десять. Но потом она что делать планирует?
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