Месси получил «посох футбола» как атрибут лучшего игрока мира от главы КОНМЕБОЛ

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Конфедерация футбола Южной Америки Футбол

Президент КОНМЕБОЛ Америки вручил Лионелю Месси особую награду от организации. 

На церемонии, которая прошла в штаб-квартире Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ), президент организации Алехандро Домингес вручил форварду «ПСЖ» и сборной Аргентины «посох футбола» как атрибут лучшего футболиста мира. 

«От лица южноамериканского футбола и всего футбольного мира мы отдаем тебе роль лидера и предводителя мирового футбола», – заявил Домингес.

Фото: eastnews.ru/NORBERTO DUARTE / AFP

На том же мероприятии Месси получил копии Кубка мира, Кубка Америки и трофея Финалиссимы. Кроме того, футболисту показали его статую в натуральную величину. 

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40 комментариев

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Айлин 1990
Ответ универсал78
почитал. улыбнуло. вот их бомбануло потом, по ходу.
Отвечаю))) тогда все смеялись какой для Месси ЧМ.
А после начали , купили же)))
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S1rAlex
Будет удобнее за ПСЖ с посохом ходить по полю 🤣
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Хызыр
Ответ Айлин 1990
https://www.sports.ru/football/1113496943-seriya-argentiny-bez-porazhenij-prervalas-posle-36-matchej-komande-ne-.html?sl=1 А теперь почитайте комментарии фанатов рюналду на этом посту)))) Вот я ржал над каждым из них. Советую и вам.
А че ржать? Мы не знали, что судьи начнут в открытую тащить аргов. Мы надеялись, что чемпионат пройдет по спортивному принципу, а не коррупционному. Радоваться тут нечему
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Demidov Artem
Что за посох вообще, кому еще вручали? Златан одобрил сию награду?
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Уся Ваткин
На посошок
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Айлин 1990
Ответ Oleggio
Да, это треш))))))) спасибо за настроение)
Я не поленился и ржу над каждым))))
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Айлин 1990
https://www.sports.ru/football/1113500610-saudovskaya-araviya-zabila-2-gola-argentine-s-2-udarov-v-stvor-za-matc.html?sl=1

И тут фанаты рюналду, как позорно выглядит каждый комментарий фанатов рюналду после 18 Декабря))))
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Андрей Василенко
Теперь пусть сядет на него
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Artem Piatkov
Просто Саудовскую Аравию нереально подкупить, а вот бедные мексиканцы и поляки с радостью слили
Ты реально в это веришь?Скажу так-Вы человек мягко говоря не умный.
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uno_107
Ответ Artem Piatkov
Просто Саудовскую Аравию нереально подкупить, а вот бедные мексиканцы и поляки с радостью слили
у фанаток инстасамки совсем крыша поехала
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j45x94ffx5
Ответ Айлин 1990
https://www.sports.ru/football/1113496943-seriya-argentiny-bez-porazhenij-prervalas-posle-36-matchej-komande-ne-.html?sl=1 А теперь почитайте комментарии фанатов рюналду на этом посту)))) Вот я ржал над каждым из них. Советую и вам.
Спасибо) настроение поднял реально😅
+1
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Никита Смолов
Ответ Айлин 1990
https://www.sports.ru/football/1113496943-seriya-argentiny-bez-porazhenij-prervalas-posle-36-matchej-komande-ne-.html?sl=1 А теперь почитайте комментарии фанатов рюналду на этом посту)))) Вот я ржал над каждым из них. Советую и вам.
Я так и не понял, Аргентина фаворит или нет 🤔😅
+3
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+3
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универсал78
Ответ Айлин 1990
https://www.sports.ru/football/1113496943-seriya-argentiny-bez-porazhenij-prervalas-posle-36-matchej-komande-ne-.html?sl=1 А теперь почитайте комментарии фанатов рюналду на этом посту)))) Вот я ржал над каждым из них. Советую и вам.
почитал. улыбнуло. вот их бомбануло потом, по ходу.
+4
0
+4
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Oleggio
Ответ Айлин 1990
https://www.sports.ru/football/1113496943-seriya-argentiny-bez-porazhenij-prervalas-posle-36-matchej-komande-ne-.html?sl=1 А теперь почитайте комментарии фанатов рюналду на этом посту)))) Вот я ржал над каждым из них. Советую и вам.
Да, это треш))))))) спасибо за настроение)
+2
-1
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Felp
Будет соперников им бить
+1
-1
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pit4er
Думал, там здоровый посох как у Гэндальфа, а это скорее стариковская трость для хождения пешком)
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sonna
кринж
+1
-2
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rigobersong
Итоги Чемпионата Мира по футболу:

Месси:

https://oxy.sports.ru/fetch/?url=https%3A%2F%2Fi.sprts.ru%2Fpreset%2Fwysiwyg%2F7%2F59%2F5c3dccd2911edbde084238201db24.jpeg

Роналду:

https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/02/a3/03/aa/ruef6a3211917.jpg
+5
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Real_v_dushe
Высасывает знатно ФИФА ему всякие цацки
+1
-3
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Генадий Филимонов
Ответ Artem Piatkov
Не сомневался даже Ради него организовали экспромтом 2 дополнительные копы (2016, 2021) лишь бы хоть одну выиграл В 2019 когда проиграли Бразилии 0:2 устроил истерику и обвинил всю федерацию в коррупции Пришлось срочно сочинять Копу 2021, а то уж совсем позорно было бы с 0 титулов за 5 розыгрышей (да ещё как сочинили, 2 группы по 5 команд, 4 из которых выходят)
Победная Ко(вид19)па, где у каждой сборной по 6+ игроков в лазарете, хех
Никто не хотел играть и только аргентина требовала проведения турнира
+2
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Яков Фридман
Больше подошел бы колпак, топор и камнетёс.
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Айлин 1990
Ответ Хызыр
Было бы символично, если бы награду вручил лично Негрейру, сделавший из Лео звезду
Ты тоже тут есть.
https://www.sports.ru/football/1113496943-seriya-argentiny-bez-porazhenij-prervalas-posle-36-matchej-komande-ne-.html?sl=1

Может что-то скажешь о своих левых комментарий где ты пукнул в лужу)))
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Генадий Филимонов
Опять фанаты месси почему-то о Роналду пишут...
Это истинное "нибамбит"
А знаете почему вы пишите о Роналду? Пытаясь перефорсить? Потому что сейчас вам стыдно за всю эту кринжуху и вылизывание, поэтому надо замещать.
+1
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Хызыр
Было бы символично, если бы награду вручил лично Негрейру, сделавший из Лео звезду
+3
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Eleman SPb
Кольцо всевластия ещё не положено дарить?
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