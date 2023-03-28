Месси получил «посох футбола» как атрибут лучшего игрока мира от главы КОНМЕБОЛ
Президент КОНМЕБОЛ Америки вручил Лионелю Месси особую награду от организации.
На церемонии, которая прошла в штаб-квартире Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ), президент организации Алехандро Домингес вручил форварду «ПСЖ» и сборной Аргентины «посох футбола» как атрибут лучшего футболиста мира.
«От лица южноамериканского футбола и всего футбольного мира мы отдаем тебе роль лидера и предводителя мирового футбола», – заявил Домингес.
Фото: eastnews.ru/NORBERTO DUARTE / AFP
На том же мероприятии Месси получил копии Кубка мира, Кубка Америки и трофея Финалиссимы. Кроме того, футболисту показали его статую в натуральную величину.
А после начали , купили же)))
И тут фанаты рюналду, как позорно выглядит каждый комментарий фанатов рюналду после 18 Декабря))))
Месси:
https://oxy.sports.ru/fetch/?url=https%3A%2F%2Fi.sprts.ru%2Fpreset%2Fwysiwyg%2F7%2F59%2F5c3dccd2911edbde084238201db24.jpeg
Роналду:
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/02/a3/03/aa/ruef6a3211917.jpg
Никто не хотел играть и только аргентина требовала проведения турнира
https://www.sports.ru/football/1113496943-seriya-argentiny-bez-porazhenij-prervalas-posle-36-matchej-komande-ne-.html?sl=1
Может что-то скажешь о своих левых комментарий где ты пукнул в лужу)))
Это истинное "нибамбит"
А знаете почему вы пишите о Роналду? Пытаясь перефорсить? Потому что сейчас вам стыдно за всю эту кринжуху и вылизывание, поэтому надо замещать.