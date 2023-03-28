Месси получил «посох футбола» как атрибут лучшего игрока мира от главы КОНМЕБОЛ

Президент КОНМЕБОЛ Америки вручил Лионелю Месси особую награду от организации.

На церемонии, которая прошла в штаб-квартире футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ), президент организации Алехандро Домингес вручил форварду « » и сборной «посох футбола» как атрибут лучшего футболиста мира.

«От лица южноамериканского футбола и всего футбольного мира мы отдаем тебе роль лидера и предводителя мирового футбола», – заявил Домингес.

Фото: eastnews.ru/NORBERTO DUARTE / AFP

На том же мероприятии Месси получил копии Кубка мира, Кубка Америки и трофея Финалиссимы. Кроме того, футболисту показали его статую в натуральную величину.