НБА. «Голден Стэйт» примет «Новый Орлеан», «Атланта» сыграет с «Кливлендом» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Кливленд Голден Стэйт Мемфис Майами Новый Орлеан Орландо Торонто НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

«Голден Стэйт» примет «Новый Орлеан», который выиграл пять матчей подряд. Продолжающая борьбу за выход в плей-офф «Атланта» сыграет с «Кливлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Бостон
Дата проведения
29 марта, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Торонто – Майами
Дата проведения
29 марта, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Атланта – Кливленд
Дата проведения
29 марта, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Шарлотт
Дата проведения
29 марта, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Мемфис – Орландо
Дата проведения
29 марта, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Новый Орлеан
Дата проведения
29 марта, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев

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Nikadimus
Ответ paganism
Полагаю в твоей сказке нет Юты, Оклахомы и Портленда?
Думаю, он про Вашингтон
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0
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paganism
Ответ Roman Boroveev
Хочется сказки в этом плей офф на западе) Команда продирается через плей инн, обыгрывает первое место, потом финал конференции или всей Нба
Полагаю в твоей сказке нет Юты, Оклахомы и Портленда?
+2
0
+2
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Александр Сметанин
Ответ Sergio19882007
За ОКС и Пеликанов)
За ОКС и ГСВ
+2
-3
-1
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Sergio19882007
За ОКС и Пеликанов)
+2
-1
+1
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Roman Boroveev
Хочется сказки в этом плей офф на западе) Команда продирается через плей инн, обыгрывает первое место, потом финал конференции или всей Нба
0
-3
-3
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