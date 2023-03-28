НБА. «Голден Стэйт» примет «Новый Орлеан», «Атланта» сыграет с «Кливлендом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
«Голден Стэйт» примет «Новый Орлеан», который выиграл пять матчей подряд. Продолжающая борьбу за выход в плей-офф «Атланта» сыграет с «Кливлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 марта, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 29 марта, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 29 марта, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 29 марта, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 29 марта, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 29 марта, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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