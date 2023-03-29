Тарасенко забил «Коламбусу», прервав серию без голов из 4 игр. У него 6+9 в 23 матчах за «Рейнджерс»
Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (6:2).
Форвард набрал 15-е (6+9) очко в 23 играх чемпионата НХЛ за «Рейнджерс» после обмена из «Сент-Луиса», прервав 4-матчевую безголевую серию.
Всего в 61 игре сезона на счету россиянина 44 (16+28) балла.
Сегодня за 15:26 (1:01 – в большинстве) у Тарасенко 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Смотрел переводные отзывы болел -они, в общем, в восторге. Отмечают, кстати, его игру в защите и что он "везде". Ну и говорят, что сохранить надо не Кейна, а его, но реальнее сохранить Кейна.
От себя добавлю -не ожидал, что он будет так здорово в пас играть. И точность передач и скорость и направления.. В СЛБ этого не было, но оно и понятно.