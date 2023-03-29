Тарасенко забил «Коламбусу», прервав серию без голов из 4 игр. У него 6+9 в 23 матчах за «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (6:2).

Форвард набрал 15-е (6+9) очко в 23 играх чемпионата НХЛ за «Рейнджерс» после обмена из «Сент-Луиса», прервав 4-матчевую безголевую серию.

Всего в 61 игре сезона на счету россиянина 44 (16+28) балла.

Сегодня за 15:26 (1:01 – в большинстве) у Тарасенко 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 1».

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5 комментариев

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ИваннИванов
Ответ Комнатный олень
Ну пока возможно не оправдывает авансов,но кубковый опыт Володьки и Кейна должен помочь рейнджерами! Верим!
Смотрится он, имхо, гораздо лучше своей статистики. Статистика, во многом, из-за того, что не играет в первой бригаде.
Смотрел переводные отзывы болел -они, в общем, в восторге. Отмечают, кстати, его игру в защите и что он "везде". Ну и говорят, что сохранить надо не Кейна, а его, но реальнее сохранить Кейна.
От себя добавлю -не ожидал, что он будет так здорово в пас играть. И точность передач и скорость и направления.. В СЛБ этого не было, но оно и понятно.
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Артем Зырянов
Ответ dzenga 1
Соглашусь. По-моему, такая же статистика за этот отрезок у Блейза, обменянного в обратном направлении .
Как можно эти цифры сравнивать? Тарасенко отлично справляется со своей задачей в "Рейнджерс".
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dzenga 1
Ответ Комнатный олень
Ну пока возможно не оправдывает авансов,но кубковый опыт Володьки и Кейна должен помочь рейнджерами! Верим!
Соглашусь. По-моему, такая же статистика за этот отрезок у Блейза, обменянного в обратном направлении .
0
0
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Макс Фет
Ответ Комнатный олень
Ну пока возможно не оправдывает авансов,но кубковый опыт Володьки и Кейна должен помочь рейнджерами! Верим!
у них там слишком много забивающих, даже вон какой нибудь хитил или гудроу может забить
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Комнатный олень
Ну пока возможно не оправдывает авансов,но кубковый опыт Володьки и Кейна должен помочь рейнджерами! Верим!
+1
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