Тарасенко забил «Коламбусу», прервав серию без голов из 4 игр. У него 6+9 в 23 матчах за «Рейнджерс»

забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (6:2).

Форвард набрал 15-е (6+9) очко в 23 играх чемпионата за « » после обмена из «Сент-Луиса», прервав 4-матчевую безголевую серию.

Всего в 61 игре сезона на счету россиянина 44 (16+28) балла.

Сегодня за 15:26 (1:01 – в большинстве) у Тарасенко 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 1».