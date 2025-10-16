СКА опять проиграл, Кононов вернулся в «Торпедо», 3-е подряд поражение Мирры, Расселл и Антонелли остаются в «Мерседесе», Акинфеев выпустил автобиографию и другие новости

1. СКА уступил «Нефтехимику» в FONBET чемпионате КХЛ, проиграв 7 из 9 последних матчей, «Локомотив» победил ЦСКА, «Автомобилист уступил «Северстали», «Спартак» – «Амуру».

2. «Торпедо» уволило Дмитрия Парфенова – через месяц после назначения, клуб идет последним в Первой лиге. Олег Кононов вновь возглавил клуб.

3. Пилоты Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли будут выступать за «Мерседес» в 2026 году.

4. Радулов, Гусев, Окулов, Григоренко, Канцеров, Нестеров, Серебряков – в расширенном составе «России 25» на КПК-2025. В список вошли 53 игрока из 15 клубов КХЛ.

5. Валерий Карпин хочет усиления вратарской линии «Динамо». Клуб ищет конкурента Луневу, сообщает инсайдер Иван Карпов. В частности, московский клуб изучает кандидатуру голкипера «Рубина» Евгения Ставера. Впрочем, по данным «СЭ», у «Динамо» нет интереса к Ставеру, Бориско и Гудиеву.

6. Игроки АПЛ впервые в сезоне преклонят колено в знак борьбы с расизмом. Все 20 капитанов поддержали инициативу.

7. Дональд Трамп пригрозил лишить Бостон матчей ЧМ-2026, если там «будет небезопасно»: «Я позвоню Инфантино, и он легко это сделает. Их мэр – умная, но радикально левая».

8. «Флорида» уступила «Детройту» (1:4) в чемпионате НХЛ, Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков. Остальные результаты – здесь .

9. Мирра Андреева уступила Чжу Линь во втором круге турнира в Нинбо, проиграв третий матч подряд . А вот Диана Шнайдер победила Каролину Мухову.

10. Фанаты Англии называли Невилла «дрочилой» на матче с Латвией. Гари винил «злых белых мужчин среднего возраста» в разжигании розни.

11. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выпустил книгу – «Автобиографию самого преданного футболиста в истории мирового футбола»: «Заголовок мне не нравится, но в книге все как было».

12. Аргентина обыграла Колумбию (1:0) в полуфинале футбольного молодежного чемпионата мира. Франция уступила Марокко (1:1, по пенальти – 4:5) по пенальти.

13. Перед матчем баскетбольной «Црвены Звезды» с литовским «Жальгирисом» прозвучала песня «Россия, моя любимая» .

14. Австралийского гонщика обвиняют в изнасиловании медсестры Шумахера в доме Михаэля.

Цитаты дня.

Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко: «Видел, как тренирует Тутберидзе – я так вести себя с футболистами не готов . Но раз ее фигуристки побеждают, значит, все правильно»

Станкович о критике: «Я мишень потому, что я иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности»

Дюков о санкциях ФИФА: «Нам не нужен бан для Израиля . Нам нужно, чтобы сняли запрет на участие нашей сборной»

Хамзат Чимаев ответил Петру Яну: «Как китаец может говорить, что чеченец – не россиянин?»

Мостовой выложил фото с эмблемой «Спартака»: «Такая вот интрижка , в ближайшее время все узнаете. Пока не буду говорить, где это я был»

Кокорин о лимите: «Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя – только в «Зените» суперлегионеры . Всех по домам, а нашим дать зеленый свет»

