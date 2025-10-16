  • Спортс
  СКА опять проиграл, Кононов вернулся в «Торпедо», 3-е подряд поражение Мирры, Расселл и Антонелли остаются в «Мерседесе», Акинфеев выпустил автобиографию и другие новости
СКА опять проиграл, Кононов вернулся в «Торпедо», 3-е подряд поражение Мирры, Расселл и Антонелли остаются в «Мерседесе», Акинфеев выпустил автобиографию и другие новости

1. СКА уступил «Нефтехимику» в FONBET чемпионате КХЛ, проиграв 7 из 9 последних матчей, «Локомотив» победил ЦСКА, «Автомобилист уступил «Северстали», «Спартак» – «Амуру».

2. «Торпедо» уволило Дмитрия Парфенова – через месяц после назначения, клуб идет последним в Первой лиге. Олег Кононов вновь возглавил клуб.

3. Пилоты Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли будут выступать за «Мерседес» в 2026 году.

4. Радулов, Гусев, Окулов, Григоренко, Канцеров, Нестеров, Серебряков – в расширенном составе «России 25» на КПК-2025. В список вошли 53 игрока из 15 клубов КХЛ.

5. Валерий Карпин хочет усиления вратарской линии «Динамо». Клуб ищет конкурента Луневу, сообщает инсайдер Иван Карпов. В частности, московский клуб изучает кандидатуру голкипера «Рубина» Евгения Ставера. Впрочем, по данным «СЭ», у «Динамо» нет интереса к Ставеру, Бориско и Гудиеву.

6. Игроки АПЛ впервые в сезоне преклонят колено в знак борьбы с расизмом. Все 20 капитанов поддержали инициативу.

7. Дональд Трамп пригрозил лишить Бостон матчей ЧМ-2026, если там «будет небезопасно»: «Я позвоню Инфантино, и он легко это сделает. Их мэр – умная, но радикально левая».

8. «Флорида» уступила «Детройту» (1:4) в чемпионате НХЛ, Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков. Остальные результаты – здесь.

9. Мирра Андреева уступила Чжу Линь во втором круге турнира в Нинбо, проиграв третий матч подряд. А вот Диана Шнайдер победила Каролину Мухову.

10. Фанаты Англии называли Невилла «дрочилой» на матче с Латвией. Гари винил «злых белых мужчин среднего возраста» в разжигании розни.

11. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выпустил книгу – «Автобиографию самого преданного футболиста в истории мирового футбола»: «Заголовок мне не нравится, но в книге все как было».

12. Аргентина обыграла Колумбию (1:0) в полуфинале футбольного молодежного чемпионата мира. Франция уступила Марокко (1:1, по пенальти – 4:5) по пенальти.

13. Перед матчем баскетбольной «Црвены Звезды» с литовским «Жальгирисом» прозвучала песня «Россия, моя любимая».

14. Австралийского гонщика обвиняют в изнасиловании медсестры Шумахера в доме Михаэля. 

Цитаты дня.

Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко: «Видел, как тренирует Тутберидзе – я так вести себя с футболистами не готов. Но раз ее фигуристки побеждают, значит, все правильно»

Станкович о критике: «Я мишень потому, что я иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности»

Дюков о санкциях ФИФА: «Нам не нужен бан для Израиля. Нам нужно, чтобы сняли запрет на участие нашей сборной»

Хамзат Чимаев ответил Петру Яну: «Как китаец может говорить, что чеченец – не россиянин?»

Мостовой выложил фото с эмблемой «Спартака»: «Такая вот интрижка, в ближайшее время все узнаете. Пока не буду говорить, где это я был»

Кокорин о лимите: «Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя – только в «Зените» суперлегионеры. Всех по домам, а нашим дать зеленый свет»
 

Главные новости
Мы создали цифровой аналог первого футбольного симулятора! Там можно выиграть ретроджерси!
сегодня, 03:00Тесты и игры
Игорь Семшов: «Станковича все поддерживают в России. Это футбольный человек – мы были двумя руками за, когда его назначили. Тем более кто до этого тренировал «Спартак» – даже не играющие»
19сегодня, 01:18
Орлов о ЦСКА: «Челестини отчасти повезло – команда была готовая, неплохо играла с Николичем. Глебов – удивительный! Не помню, чтобы такие были в России – яркая индивидуальность»
4сегодня, 01:06
Педри лучше всех пасует на чужой половине последние полгода. Витинья – 2-й, де Йонг – 4-й, Вальверде – 6-й, Модрич – 9-й
18вчера, 21:58
Шмейхель про «МЮ»: «Тратят 70+ млн на Шешко, когда в команде нет подходящей «шестерки» и есть проблемы с вратарями. Из-за ошибок голкиперов пропущены 9 голов только в этом сезоне»
12вчера, 21:21
Сперцян интересен «Галатасараю». Турки хотят сделать «Краснодару» предложение в январе (Ajansspor)
29вчера, 20:57
Кокорин о «Динамо»: «Не просто так нефарт, может, какой-то сглаз. «Арис» приглашает батюшку в начале каждого сезона – может, и им позвать? Что-то же не дает сбыться мечте»
16вчера, 20:47
«Марсель» и другие клубы Европы готовят предложения по Эндрику в январе. Форвард «Реала» рассчитывает на изменение ситуации в команде (ESPN)
24вчера, 20:21
Ван Дейк лучше всех защищается в воздухе последние полгода. Хейсен – 2-й, Араухо – 6-й, Монтес – 11-й, Дивеев – 17-й, Тормена – 26-й (CIES)
16вчера, 20:19
Льоренте о словах про очки: «Многие не поймут – не все готовы подвергать сомнению то, чему их учили. Очки от искусственного света – не биохакерская мода, а необходимость, синий свет токсичен»
41вчера, 19:37
Последние новости
Алексей Миранчук: «В МЛС почти все команды больше играют в атакующий футбол. У нас чемпионат более закрытый, если сравнивать с той РПЛ, из которой я уезжал»
9 минут назад
Талалаев не назвал Батракова футболистом без слабых мест: «Уровень ведения единоборств с плотной опекой не позволяет дать эту характеристику»
3сегодня, 01:42
ЧМ-2025 (U20). 1/2 финала. Аргентина обыграла Колумбию, Франция по пенальти проиграла Марокко
28сегодня, 01:30
Шикунов о словах Станковича про предвзятость: «Полная глупость. Он иностранец, а ведет себя непонятно как: носится по бровке, посылает всех, удаляется через матч, ведет себя некрасиво»
4сегодня, 00:54
Владелец «Брайтона» не поддержал возможность матча АПЛ в другой стране: «Лига с каждым сезоном становится популярнее, масштабнее и лучше. Другие чемпионаты отстают, возможно»
1сегодня, 00:42
«Не сказал бы, что будет позорище – жестковато от Кокорина. Клубы смогут участвовать в ЛЧ, будут покупки сильных игроков». Глушаков о словах Александра про Россию в еврокубках
3сегодня, 00:30
Холанд, Коке, Мората и Деулофеу поддержали высказывания Льоренте про очки и вред искусственного освещения: «Молодец»
5вчера, 22:06
Геннадий Орлов: «По игре «Спартака» есть вопрос только к Максименко. Он не спасает, чудит. Может, надо давать Помазуну больше играть»
9вчера, 21:59
Агкацев о Дзюбе: «Каждый матч с Артемом как стендап-выступление, он все комментирует на поле. В сборной он такие истории рассказывал, что у всех животы разрывались от смеха»
6вчера, 21:50
Гюлер о связке с Мбаппе в «Реале»: «Сравнение с Роналду и Озилом льстит, они добились огромных успехов. Мы прекрасно понимаем друг друга – иногда достаточно одного взгляда»
3вчера, 21:41