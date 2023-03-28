«Зенит» разыграет 100 билетов на матч со «Спартаком» среди болельщиков с Fan ID

«Зенит» разыграет билеты на матч со « » среди болельщиков, оформивших Fan ID.

Акция продлится до 1 апреля включительно. Для участия фанаты должны ввести номер Fan ID в личном кабинете на сайте клуба.

Среди всех болельщиков, привязавших номер Fan ID к учетной записи на сайте, с помощью генератора случайных чисел будут разыграны 50 комплектов билетов (по 2 на каждого победителя).

Итоги конкурса будут объявлены 13 апреля.

« » примет «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ. Матч состоится 7 мая.