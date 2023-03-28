«Зенит» разыграет 100 билетов на матч со «Спартаком» среди болельщиков с Fan ID

Теги Спартак Зенит болельщики Fan ID Футбол

«Зенит» разыграет билеты на матч со «Спартаком» среди болельщиков, оформивших Fan ID.

Акция продлится до 1 апреля включительно. Для участия фанаты должны ввести номер Fan ID в личном кабинете на сайте клуба. 

Среди всех болельщиков, привязавших номер Fan ID к учетной записи на сайте, с помощью генератора случайных чисел будут разыграны 50 комплектов билетов (по 2 на каждого победителя). 

Итоги конкурса будут объявлены 13 апреля. 

«Зенит» примет «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ. Матч состоится 7 мая. 

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16 комментариев

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Onion
Коллективный просмотр порно?)))
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Андрей-ДК
Себе оставьте!
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Raman Juve
количество зрителей на Спартаке будет показателем максимума с фануйди. потому что раньше доп.места на такой матч доставляли
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Сергей Жарковский
Так вот для чего нужен паспорт болельщика, в лотерею поиграть!🤣
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urloff
А что сразу не на всю вместимость розыгрыш?
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Alexander91
Слабо было все плюшки без фан уйди предлагать,сейчас все как ужи на сковородке крутятся,только придите пожалуйста 🙏
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Ветер
Типа ожидают полный стадион. Опять верхние ярусы тряпками занавесят.
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Женя Конь
А остальные так отдадут
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Sobachkin
Лучше б просили отмену через друзей владельцев клуба
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Ильдар Фарукшин
Ответ avcgloronalduMU
бесплатный сыр
Только в мышеловке я думал, а нет 😊
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Ковид 07.10.52
Дожили...под питерским управлением...на такой матч билеты силком впихивают...
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БляхаджинсКарпина
ну то есть почти всем обладателям фан уйди билет в итоге и достанется
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LaffyTaffy
Бесплатный билет, за который тебя в будущем еще и повяжут- нахер надо
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Darkhan Darkhan
современные проблемы требуют современных решений
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Пако
100? Маловато ...
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avcgloronalduMU
бесплатный сыр
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