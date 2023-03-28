МОК оставляет за собой право решать вопрос о допуске россиян к Олимпиаде-2024, даже если они пройдут отбор по правилам своей федерации

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 Р-Спорт Биатлон

МОК оставляет за собой право решать вопрос о допуске россиян к участию в летней Олимпиаде-2024. 

Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах

«Исполком МОК подчеркивает, что на исполкоме не обсуждалось участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

МОК оставляет за собой право решить этот вопрос в соответствующее время, даже если они пройдут отбор по правилам своей федерации», – сказал Бах журналистам.

МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается военнослужащих и командных турниров

Опрос

Нейтральный статус, отсутствие командных видов и другие условия МОК. Нужно ли на них соглашаться?
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Роман Терюшков

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57 комментариев

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Ocelot
Ответ Жанна Калгина
Кто хочет на олимпиаду,меняйте гражданство и вперёд,никто я думаю не против.Но примут ли там,вот это вопрос
если гражданство сменить никаких проблем не будет, некоторые уже меняют и нац федерации тех стран их без проблем принимают
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45_percent
Ответ dimon 2.0
ну он же сплачиваться в ненависти собрался. не я. такие люди нужны фронту
Какие такие? Ты свое малодушие и трусость пытаешься проецировать на меня? Так я был и в Мариуполе, и в Волновахе, и в ноябре первый энергоблок ЗАЭС запускал, чтобы городе было тепло.
Я в отличие от тебя имел возможность выслушать местных и сформировать свое мнение.
А кто такой ты? Выдающийся учёный, врач, полководец. Чем ценна твоя точка зрения?
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La Gushka
Чтобы реализовать свое право легитимно, МОК должен отстранить ОКР и ОКБ от членства, и это отстранение должно быть подтверждено юридически, т.е. в КАС.
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BolxoB
Ответ Андрей Балабаев
Что значит второстепенно? За бомбардировки сербов кого отстранили? Или жизни сербов менее важны? Я за одинаковый подход. Или наказывать одинаково или никак.
если вы за одинаковый подход, то скажите, Россия до 24 февраля хоть один проект резолюции по Донбассу представила в ООН?
хоть какие-то факты?
А потом изучите вопрос с Югославией. Только все, не вырывая из контекста.
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sport25
Ответ Ezhevika33
Ну, что и ожидалось. Откажись от символики, от того, от сего. Но и этого недостаточно. С наслаждением будут прогибать и дальше.
100% Хотят отомстить через спортсменов - довести до скотского состояния...
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Андрей Балабаев
Ответ nnn4404
это уже второстепенно, не хватает значит ресурсов и авторитета у твоего хозяина,(все в личную кормушку) главное что мы с тобой понимаем факт беспредела рф на Украине.
Что значит второстепенно? За бомбардировки сербов кого отстранили? Или жизни сербов менее важны? Я за одинаковый подход. Или наказывать одинаково или никак.
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inkogniatti
Ответ nnn4404
это уже второстепенно, не хватает значит ресурсов и авторитета у твоего хозяина,(все в личную кормушку) главное что мы с тобой понимаем факт беспредела рф на Украине.
А как же спорт вне политики? О котором так говорят европейцы
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Жизненная
Ответ Артём Горбенко
теннисисты совсем не статисты
Но и не обладатели "Больших шлемов".
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Жизненная
Ответ Венера Виллендорфская
Это спорт?
Нет.
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Игорь Мельников
Ничего нового, очередное унижение с белой тряпкой, и цензурой. Поэтому они согласны допустить нас на международные старты, чтоб лишний раз указать нам - кто в доме хозяин. И это спорт,? нет это продуманная повестка. А Бах как был марионеткой, так им и остался, поджав хвост перед своим хозяином. Думаю что для нас это неприемлемо!
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Жизненная
Вот хотела, чтобы наши попали на ОИ.Очень. Даже в нейтральном статусе. Сейчас понимаю, что это просто издевательство, и даже если спортсмен пройдет "их" отбор....МОК прикажет покаяться, отречься , прогнуться....и все равно спортсмена не допустят. Мрак.
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nnn4404
Ответ Андрей Балабаев
Надо ко всем одинаково относиться. Натовских допуска ли, почему тогда к российским спортсменам такая дискриминация. Если бы отстраняли и также измывались над другими, вопросов бы не было.
это уже второстепенно, не хватает значит ресурсов и авторитета у твоего хозяина,(все в личную кормушку) главное что мы с тобой понимаем факт беспредела рф на Украине.
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Наталья Куничкина
А, может, ну его, этот международный спорт на таких-то унизительных условиях? Свои соревнования надо развивать. Вон, в КВН же по всей стране играют, множество лиг, множество участников – и всем пофиг, что это чисто внутрироссийское развлечение. А кто не хочет внутри страны соревноваться или не может остаться конкурентоспособным в борьбе за внимание зрителей, так, может, пусть займётся чем-то более полезным? А ещё можно пригласить всех желающих соревноваться с нами иностранных спортсменов, создать им благоприятные условия, почёт и уважение.
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Андрей Балабаев
Ответ nnn4404
так что надо ровняться на беспредельщиков по твоему?
Надо ко всем одинаково относиться. Натовских допуска ли, почему тогда к российским спортсменам такая дискриминация. Если бы отстраняли и также измывались над другими, вопросов бы не было.
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justbored
Можно через строй прогнать ещё и парад побежденных устроить.
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sport25
Т. е. спортсмен проходит через все отборочные "круги ада", а ему потом говорят : "Прости, мы решили тебя на ОИ не пускать?" Они там совсем офонарели!!!
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nnn4404
Ответ Андрей Балабаев
Тут про спорт. Ну тогда напомню. Штаты творили беспредел в десятках стран после 2 мировой войны, включая такие опасные для них как Панама и Гренада. Использовали напалм и куча других демократичненьких ништячков
так что надо ровняться на беспредельщиков по твоему?
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А не спеть ли мне песню...
Ответ nnn4404
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nnn4404
Ответ Forever Alone
а че там?
война
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Андрей Балабаев
Ответ nnn4404
Комментарий удален модератором
Тут про спорт. Ну тогда напомню. Штаты творили беспредел в десятках стран после 2 мировой войны, включая такие опасные для них как Панама и Гренада. Использовали напалм и куча других демократичненьких ништячков
+3
-2
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Forever Alone
Ответ nnn4404
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а че там?
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Antuanych
Ой, как удобненько! (с)
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nnn4404
Ответ Андрей Балабаев
Короче ехать не надо. Отцепят всех лидеров, никаких командных видов. На такое соглашаться нельзя. Это уже просто беспредел творят.
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dimon 2.0
Ответ Джинн не любит банн
А ты хочешь, чтобы он записался на фронт, мой маленький димон? 😏
ну он же сплачиваться в ненависти собрался. не я. такие люди нужны фронту
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Мишаня Кашников
Ответ dimon 2.0
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в леопард полезешь?
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