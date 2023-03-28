МОК оставляет за собой право решать вопрос о допуске россиян к Олимпиаде-2024, даже если они пройдут отбор по правилам своей федерации
МОК оставляет за собой право решать вопрос о допуске россиян к участию в летней Олимпиаде-2024.
Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
«Исполком МОК подчеркивает, что на исполкоме не обсуждалось участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в Париже.
МОК оставляет за собой право решить этот вопрос в соответствующее время, даже если они пройдут отбор по правилам своей федерации», – сказал Бах журналистам.
МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается военнослужащих и командных турниров
Я в отличие от тебя имел возможность выслушать местных и сформировать свое мнение.
А кто такой ты? Выдающийся учёный, врач, полководец. Чем ценна твоя точка зрения?
хоть какие-то факты?
А потом изучите вопрос с Югославией. Только все, не вырывая из контекста.