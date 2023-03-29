Испания проиграла в отборе к Евро впервые с 2014 года. Было 17 побед и 2 ничьих

Сборная Испании проиграла в отборе к Евро впервые с 2014 года.

Во вторник испанцы уступили Шотландии (0:2) и прервали свою серию без поражений.

До этого у Испании было 17 побед и две ничьих в квалификации чемпионатов Европы.