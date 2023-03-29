Испания проиграла в отборе к Евро впервые с 2014 года. Было 17 побед и 2 ничьих

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу сборная Шотландии по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Сборная Испании проиграла в отборе к Евро впервые с 2014 года.

Во вторник испанцы уступили Шотландии (0:2) и прервали свою серию без поражений.

До этого у Испании было 17 побед и две ничьих в квалификации чемпионатов Европы.

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14 комментариев

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Garikus89
Не припомню ни одной топовой сборной, которая бы прошла смену поколений безболезненно. Примеров уйма: Нидерланды, Германия, Франция и далее по списку. Откровенно говоря, у Испании сейчас очень средний состав. Двое вратарей из середняков АПЛ, из защиты выделяется пара-тройка фамилий, в полузащите либо совсем юнцы, либо просто середняки, а в нападении еще со времен дуэта Торреса с Вилльей топовых игроков не было. Сейчас и вовсе главная звезда в атаке - Мората, прости господи. Разбавили это дело таким же тренером-середняком, получили результат. Ничего, все через это проходят, через несколько лет опять будут норм)
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лицемерный гнус
Смотреть на игру сборной Испании
очень тяжело, можно умереть от скуки.
Вроде бы подбор игроков нормальный, талантливая молодёжь, а все равно катают вату. Сегодня в матче было почти 70% владения мячом.
Хорошо, что существуют другие сборные
которые хотя бы пытаются показывать
атакующий футбол, а не катание ваты по полю.
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Глебиньо
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ALMANAC
Багаж Энрике
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muse muse
А Скотти то как разошёлся)) дубль Кипру, дубль Испании, вот это я понимаю тащер))
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Bozqurd_Idel_Ural_
Испания вернулась к своим истокам, когда была во втором эшелоне европейских сборных, стабильно отбираясь на финальные турниры. При этом вылетает на ранних стадиях. Для тех, кто начал смотреть футбол в 2008-2010 гг. это будет шоком, но это факт. Ушло золотое поколение, а на смену никто не появился. По сути сейчас нет ни одного испанского футболиста мирового уровня. Результаты вполне закономерны.
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vottakoi!
Ответ Camarão
Зато тики така! Владение 75%! Эх, ничего вы в футболе не понимаете…
Да какая там тики-така? Даже подобия небыло. Для тики-таки нужны выдающиеся мастера, с взаимопониманием высочайшего уровня. А там вышли в старте «слепила из того, что было»
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rigobersong
Увольте уже этого Физрике, надоел вату катать, вот подтянет топарей из Реала тогда заиграем...хотя постойте!:)))
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инок
Испанию с первым поражением в отборе на Евро.
Пожалуй самая слабая сборная за последнее время.
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белошип
И этот физрук долго не задержится у руля сборной)
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Camarão
Зато тики така! Владение 75%! Эх, ничего вы в футболе не понимаете…
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Пако
Не просто проиграла, а проиграла позорно играя.
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Redmurza
Тогда, кстати, проиграли словакам
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Абдул Абакаев
историческая *****!
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