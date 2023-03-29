Испания проиграла в отборе к Евро впервые с 2014 года. Было 17 побед и 2 ничьих
Сборная Испании проиграла в отборе к Евро впервые с 2014 года.
Во вторник испанцы уступили Шотландии (0:2) и прервали свою серию без поражений.
До этого у Испании было 17 побед и две ничьих в квалификации чемпионатов Европы.
очень тяжело, можно умереть от скуки.
Вроде бы подбор игроков нормальный, талантливая молодёжь, а все равно катают вату. Сегодня в матче было почти 70% владения мячом.
Хорошо, что существуют другие сборные
которые хотя бы пытаются показывать
атакующий футбол, а не катание ваты по полю.
Пожалуй самая слабая сборная за последнее время.