Тихонов о рекомендациях МОК: «Американцы 34 страны разбомбили, немцы Великую Отечественную войну начали. Их вообще никуда не надо допускать»

Теги Александр Тихонов МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Политика Биатлон

Александр Тихонов высказался о рекомендации МОК допустить россиян в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Более безголового решения принять никто не мог. Президент МОК Томас Бах и весь исполком МОК – все безголовые. Сегодняшнее руководство МОК – это больные люди.

Они что, хотят сделать наших спортсменов предателями Родины? Болваны. Они дождутся, что МОК расколется на две части, а с нами будет достаточно стран.

Американцы 34 страны разбомбили, немцы вообще Великую Отечественную войну начали. Их вообще никуда не надо допускать», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. 

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

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22 комментария

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Игорь Мельников
Решение не безголовое, а продуманное штатами, а МОК - исполнители. Чистая политика, плевать им на хартию ОИ.
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Andrusha_1
Ответ ezheloko
Не стоит забывать про грехи Наполеона
Можно вспомнить Чингисхана.
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Buharoid
Советский союз вторгался в Афганистан и Финляндию, с Гитлером делил Польшу, танками давил людей в Чехии и Венгрии, или это другое?))
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Ivan Balashov
Он так и Монголию к ответу призовёт.
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Кавабунга Шреддоголовый
дед забыл снова таблетки выпить. Причем здесь великая отечественная?
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ezheloko
Не стоит забывать про грехи Наполеона
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Ivan Balashov
Ответ tylerrr
В прошлом? Посмотри когда США вошли в Сирию... в прошлом.. интересно. лишь бы подлизать сша позорище.
Примерно тогда же, когда и Россия.
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Alexander Poljakov
Ну так пусть и не допускает. в чём проблема?)
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Святогор
а французы Москву спалили,мог бы и это вспомнить,а ещё можно вспомнить 1238г,а ещё можно...и т д
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АГОШКИН Алексей
Пусть укажет все эти 34 страны,мне просто интересно.
+3
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tylerrr
Ответ nikitachu
Все о прошлом😥 и эти люди вещают на всю страну
В прошлом? Посмотри когда США вошли в Сирию... в прошлом.. интересно. лишь бы подлизать сша позорище.
+9
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+3
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МИХАЛЫЧ
у них сникерсы и кола , либералы спортса напишут что им можно..И вообще половину этих стран босиком ходят а янки к ним с добром , как этого можно не понять ,ватники
+1
-4
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TheItalian204
Бред больного, Ей Богу.
+6
-4
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Pikachu Pikachu
Ну немцев и не пускали, как и японцев
+14
-1
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Леван Мкртчян
Ответ Вероника Терюшкова
Типикал рашен пэтриот
’Пэтриот’-- из американ. Рашен из С-400
+3
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hibou
"С нами будет достаточно стран..." Ну да, Этитрея, Сирия, Беларусь, Северная Корея и Никарагуа. Ну кому-то будет достаточно...
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nikitachu
Все о прошлом😥 и эти люди вещают на всю страну
+4
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Alexander2022
Даже "друзья" китайцы выберут ОИ, а не спартакиады)
+2
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Veld
желание этих людей жить прошлым по-настоящему ужасает
+12
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melmi
Этот видимо не просыхает
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Чёрный + Ватутин = Любовь
Да не допускай, клоун
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Вероника Терюшкова
Типикал рашен пэтриот
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