Тихонов о рекомендациях МОК: «Американцы 34 страны разбомбили, немцы Великую Отечественную войну начали. Их вообще никуда не надо допускать»
Александр Тихонов высказался о рекомендации МОК допустить россиян в нейтральном статусе.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.
«Более безголового решения принять никто не мог. Президент МОК Томас Бах и весь исполком МОК – все безголовые. Сегодняшнее руководство МОК – это больные люди.
Они что, хотят сделать наших спортсменов предателями Родины? Болваны. Они дождутся, что МОК расколется на две части, а с нами будет достаточно стран.
Американцы 34 страны разбомбили, немцы вообще Великую Отечественную войну начали. Их вообще никуда не надо допускать», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО
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