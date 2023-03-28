Тихонов о рекомендациях МОК: «Американцы 34 страны разбомбили, немцы Великую Отечественную войну начали. Их вообще никуда не надо допускать»

высказался о рекомендации МОК допустить россиян в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Более безголового решения принять никто не мог. Президент МОК Томас Бах и весь исполком МОК – все безголовые. Сегодняшнее руководство МОК – это больные люди.

Они что, хотят сделать наших спортсменов предателями Родины? Болваны. Они дождутся, что МОК расколется на две части, а с нами будет достаточно стран.

Американцы 34 страны разбомбили, немцы вообще Великую Отечественную войну начали. Их вообще никуда не надо допускать», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО