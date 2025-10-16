  • Спортс
  • Кокорин о драке Смолова: «Чайник. Говорил, что, будь он тогда со мной и Мамаевым, ничего бы не случилось. В той же «Кофемании» подраться – это нужно было умудриться»
23

Кокорин о драке Смолова: «Чайник. Говорил, что, будь он тогда со мной и Мамаевым, ничего бы не случилось. В той же «Кофемании» подраться – это нужно было умудриться»

Александр Кокорин назвал Федора Смолова «чайником» за драку в «Кофемании».

В конце мая Смолов ударил двух мужчин в «Кофемании» – там же, где дрались Кокорин и Павел Мамаев в 2018-м, когда одним из пострадавших тогда оказался чиновник из Минпромторга Денис Пак. В сентябре на Федора завели уголовное дело. 

– Где угодно спровоцировать могут. Как недавно Смолова в той же «Кофемании». Чем, думаете, у него закончится?

– Не знаю. Знаю, что он – «чайник». Говорил, что не попадется, что, будь он тогда с нами, ничего бы не случилось. А в той же «Кофемании» с кем-то подраться – это нужно было умудриться!

– Но было в этом году у него и хорошее. Порадовались за Федора, что он впервые в карьере стал чемпионом России?

– Да. К «Краснодару» по-доброму отношусь – и за Галицкого тоже рад. Меня два раза, кстати, туда приглашали. Даже когда год назад они перед сезоном подписывали Федю, перед тем звали меня. Но я уже отсюда не хотел уезжать.

– Что чувствовали, когда Смолов записывал с вами подкаст? Каково разговаривать с другом на публику?

– Очень легко. Но, думаю, зрителю было неинтересно это смотреть. Много нашего сленга, когда мы понимаем друг друга с полуслова, а другие думают: «Что они лепят?» Но он попросил, и я поддержал. Мне еще показалось, что много интересного из того разговора не вышло. Мы могли сделать лучше. Если бы говорили не о футболе, а вспоминали истории, которые у нас были, – это смотрелось бы интереснее, – сказал нападающий «Ариса».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
