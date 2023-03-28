Зарема о бесплатной раздаче билетов «Зенитом»: «Когда-нибудь в накручивании подписчиков и наличии ботофермы тоже признаются»
Зарема Салихова прокомментировала заявление «Зенита» о бесплатной раздаче билетов на матчи.
В пресс-службе «Зенита» ранее так высказались о Fan ID: «Раздавали, раздаем и будем раздавать билеты. Ситуацию можно сравнить с вакцинацией от коронавируса: оформление карты требует определенных усилий людей»
«Когда-нибудь в накручивании подписчиков и наличии ботофермы тоже признаются», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Да и в целом в эпоху когда много зарабатывают от ТВ обычные билеты можно и подешевле делать
И читать ее действительно неприятно.