Зарема о бесплатной раздаче билетов «Зенитом»: «Когда-нибудь в накручивании подписчиков и наличии ботофермы тоже признаются»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия болельщики Fan ID Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала заявление «Зенита» о бесплатной раздаче билетов на матчи.

В пресс-службе «Зенита» ранее так высказались о Fan ID: «Раздавали, раздаем и будем раздавать билеты. Ситуацию можно сравнить с вакцинацией от коронавируса: оформление карты требует определенных усилий людей»

«Когда-нибудь в накручивании подписчиков и наличии ботофермы тоже признаются», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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100 комментариев

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#SharkTeam
Чем плохи бесплатные билеты от клуба, спонсируемого государством?

Да и в целом в эпоху когда много зарабатывают от ТВ обычные билеты можно и подешевле делать
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Жанна Калгина
Ну не до тебя сегодня Зарема
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Петроград
Ну, пусть она расскажет, как клубу справиться с ситуацией катастрофического падения посещаемости и мотивировать людей приходить на стадион. Клуб тут заложник и крутится как может.
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Andrey Andreev
Зарема умница
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Prokuror Prokurorov
Дней (хотя правильнее писать часов) без упоминания Зенита: 0.
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FNT
Ответ Добрый_Ээх
Если нужно объяснять - объяснять уже не нужно
Дурацкая манипуляция. На меня такое не работает. Иди в ЧС, гений.
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Правы были болельщики Спартака,которые скандировали:-"Эй Федун,заткни ...
Почему правда вам не нравится?
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Spartakus1984
Ответ Expic
А когда Спартак раздавал билеты для школьников - это другое?
А что школьникам нельзя раздать?этож не гос служащим.
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Spartakus1984
Ответ Назар Игорь
Болельщики Спартака рукоплещут салиховским глупостям, они даже не замечают что она превратилась в символ клуба, над которым потешаются все кроме них.
Каким глупостям?все знают,что за зенит клуб...
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Spartakus1984
Ответ костянчик1918
Зарема хоть день без Зенита может прожить ? Заремовцы вам то самим не тошно от такого глора 😀😀
Тошно от зенита нам
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий Шакиров
По новостям о Зените от Заремы можно отследить её менструальный цикл.
Ты специалист))
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Spartakus1984
Ответ karaDENIZZZ
Хоспаде, а сколько 7партак то собрал на последнем домашнем матче в РПЛ? 5000? С учетом того что школьникам билеты раздавали, и то не помогло.
Так школьникам только и раздавали,остальные держат бойкот.
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Новый тренер ФК Спартак
Ну в точку
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Leonid73
Эй, менеджмент Sports.ru, это называется у вас «делаем спорт лучше»? И до чего доделаетесь?
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Spartakus1984
Ответ sargassman
Ой дypa... Даже мне стыдно...
За,что стыдно тебе,вон руководство зенита сами признались в раздачи билетов.За это тебе стыдно?
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EziKKo
вот ботопрайд палится, ставишь плюс посту за Зарему автоматически минус плюс нивелирует... так их Зарема
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Spartakus1984
Ответ Utilizator Ice
Молодцы! Не жмоты! А кто такая зарема?🧐
Налогоплательщица и газом пользуется, благодаря чему зенит получает деньги
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Александр Лебедев
Ответ Назар Игорь
Болельщики Спартака рукоплещут салиховским глупостям, они даже не замечают что она превратилась в символ клуба, над которым потешаются все кроме них.
Над тобой потешаются
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Spartakus1984
Та пусть раздают бесплатно,их как бы дело,хотя конечно это жульничество,главное фан айди уберут пускай
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Игорь Волков
У Зенита комплекс провинциала, руководство Зенита хочет показать за счёт денег и фейковой популярности, что он может конкурировать со столичными клубами, что они тоже столичные. Ну все это ложь за которую приходится дорого платить
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Utilizator Ice
Молодцы! Не жмоты! А кто такая зарема?🧐
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TiGra
Ответ Назар Игорь
Болельщики Спартака рукоплещут салиховским глупостям, они даже не замечают что она превратилась в символ клуба, над которым потешаются все кроме них.
БОльшая часть болельщиков ее терпеть не может, поверьте.
И читать ее действительно неприятно.
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sargassman
Ой дypa... Даже мне стыдно...
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Fatty Toni
Ответ GLASGOW
Зарема - это наш ответ вашему Орлову, который о Спартаке каждую неделю свою чушь, бред и ахинею рассказывает.
Почему только Орлову? Есть ещё и ваши Мост, Канчельскис - которые вас же и полощут похлеще чем ГСО. За вас лишь экспертница ульяновская, поехавший дедушка Кавазашвили (или как его там), да ОлехСтаканыч изредка просыпается - неравный бой, так сказать ))
+2
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nikolai 75
эволюция Спартака , от Нетто и Бескова до Заремы и Мостового в действии
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