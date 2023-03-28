Зарема о бесплатной раздаче билетов «Зенитом»: «Когда-нибудь в накручивании подписчиков и наличии ботофермы тоже признаются»

прокомментировала заявление « » о бесплатной раздаче билетов на матчи.

В пресс-службе « » ранее так высказались о Fan ID: «Раздавали, раздаем и будем раздавать билеты. Ситуацию можно сравнить с вакцинацией от коронавируса: оформление карты требует определенных усилий людей»

«Когда-нибудь в накручивании подписчиков и наличии ботофермы тоже признаются», – сказала жена бывшего владельца « » .