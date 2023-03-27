Чемпионат России. Гонка преследования. Поршнев стартует 1-м, Серохвостов – 2-м, Латыпов – 3-м, Смольский – 4-м, Цветков – 5-м
28 марта на чемпионате России в Ханты-Мансийске пройдет мужская гонка преследования.
Чемпионат России по биатлону-2023
Ханты-Мансийск
Гонка преследования
Мужчины
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ!», «Матч! Арена».
Старт-лист
4. Антон Смольский (Беларусь)
6. Кирилл Бажин
8. Роман Еремин
9. Василий Томшин
10. Петр Пащенко
11. Карим Халили
12. Семен Сучилов...
14. Евгений Гараничев
15. Матвей Елисеев
16. Дмитрий Лазовский (Беларусь)...
21. Евгений Емерхонов
22. Кирилл Стрельцов
23. Антон Бабиков...
26. Ильназ Мухамедзянов...
28. Никита Лобастов (Беларусь)
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Комментарии