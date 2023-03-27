Чемпионат России. Гонка преследования. Поршнев стартует 1-м, Серохвостов – 2-м, Латыпов – 3-м, Смольский – 4-м, Цветков – 5-м

Теги сборная России результаты чемпионат России сборная Беларуси Евгений Гараничев Антон Бабиков Максим Цветков Семен Сучилов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Никита Лобастов Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Биатлон

28 марта на чемпионате России в Ханты-Мансийске пройдет мужская гонка преследования.

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ!», «Матч! Арена». 

Старт-лист

1. Никита Поршнев 

2. Даниил Серохвостов

3. Эдуард Латыпов

4. Антон Смольский (Беларусь)

5. Максим Цветков

6. Кирилл Бажин

7. Александр Поварницын

8. Роман Еремин

9. Василий Томшин

10. Петр Пащенко

11. Карим Халили

12. Семен Сучилов...

14. Евгений Гараничев

15. Матвей Елисеев

16. Дмитрий Лазовский (Беларусь)...

21. Евгений Емерхонов

22. Кирилл Стрельцов

23. Антон Бабиков...

26. Ильназ Мухамедзянов...

28. Никита Лобастов (Беларусь)

Полный старт-лист – на сайте СБР.

 

 

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